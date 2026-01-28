Podsumowanie dnia - Bessent ratuje dolara, Fed z bardziej jastrzębim przesłaniem

- Indeks S&P 500 przekroczył dzisiaj poziom 7000 punktów pierwszy raz w historii. Kontrakty terminowe balansowały na granicy tego poziomu już od kilku dni, ale również wzniosły się dzisiaj do historycznych szczytów
- Lekko jastrzębie zabarwienie decyzji Fed wpłynęło jednak na lekką korektę na Wall Street
- Fed utrzymuje stopy procentowe bez zmian i pokazuje minimalną zmianę retoryki na umiarkowaną z gołębiej. Rynek liczył jednak prawdopodobnie na nieco bardziej jastrzębie stwierdzenia
- Fed wskazuje na stabilizację stopy bezrobocia i zmniejszenie się czynników ryzyka na rynku pracy. Jednocześnie widzi podwyższoną inflację i zwiększoną aktywność gospodarczą
- Powell wskazuje, że Fed pozostanie niezależny. Jeśli ta niezależność miałaby być stracona, mogłoby to oznaczać koniec jakiejkolwiek wiarygodności
- Ważnym wydarzeniem dzisiaj było wystąpienie Scotta Bessenta w telewizji, który ratował dolara po wczorajszej wyprzedaży. EURUSD przetestowało poziom 1,20
- Bessent powiedział, że Stany Zjednoczone nie interweniowały na jenie, a dolar pozostaje silną walutą. Dolar osłabił się we wtorek po komentarzach Trumpa, iż czuje sie komfortowo ze słabszym dolarem, który poprawi konkurencyjność Stanów Zjednoczonych. Słabość dolara mogła stać jednak w przeciwności do chęci promowania rosnących potrzeb pożyczkowych Stanów Zjednoczonych wśród globalnych inwestorów
- Para EURUSD w trakcie konferencji prasowej Powella przetestowała poziom 1,20.
- Ropa naftowa kontynuuje wzrosty i obecnie cena WTI testuje poziomy powyżej 63 USD za baryłkę, najwyżej od września 2025 roku. Jest to związane z rosnącym ryzykiem ataku USA na Iran
- W rejonie Bliskiego Wschodu trwa mobilizacja amerykańskich sił szybkiego uderzenia. W Iranie krwawo tłumione są protesty antyrządowe, co jest przekroczeniem czerwonych linii postawionych przez Trumpa. Trump naciska Iran, aby ten podpisał porozumienie nuklearne z USA. Początkowo Iran wskazywał na możliwe uderzenie zwrotne w przypadku interwencji USA, ale obecnie wskazuje na chęć negocjacji
- ASML ogłosiło rekordowe wyniki za Q4 2025 i cały rok, z przychodami 32,7 mld euro i zyskiem netto 9,6 mld euro. Akcje początkowo wzrosły o ponad 7%, osiągając historyczne maksima, ale później straciły ok. 2% z powodu obaw analityków co do prognoz.
- LVMH za 2025 rok zanotowało przychody na poziomie 80 mld euro (spadek organiczny o 1%), z operating profit 17,7 mld euro (spadek 9%) i zyskiem netto 10,9 mld euro (spadek 13%); akcje spadły o ok. 8% po publikacji.
- Po sesji na Wall Street wyniki zaprentuje Microsoft z prognozowanym wzrostem chmury Azue rzędu blisko 40%, ale jednocześnie z obawami związanymi z AI CAPEXem. Wyniki ma zaprezentować również Meta, gdzie uwaga będzie skupiona również na AI i Metaverse. Tesla ma zanotować spadek sprzedaży w ujęciu rocznym, ale uwaga inwestorów może przesunąć się na robotaxi, inne branże Tesli czy samą marżowość samochodów
- Złoto sięga kolejnych historycznych szczytów, rosnąc o ok. 3% do poziomu 5330 USD za uncję. Rośnie również srebro do 114 USD, ale nieco wolniej niż złoto. Stawki za pożyczanie srebra spadają poniżej 1%, natomiast COMEX ponownie podnosi stawki marginu dla pozycji
