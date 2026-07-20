Podsumowanie dnia: Chiny pokazują pazur w kwestii AI; Wielka Brytania z rewolucją w rządzie 🏛️

Główny czynnik zmienności

Nastroje inwestorów w poniedziałek kształtowały dwa równoległe wątki: eskalacja konfliktu USA z Iranem oraz polityczne przesilenie w Wielkiej Brytanii po objęciu władzy przez nowego premiera Andy'ego Burnhama. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że Iran "zapłaci wielokrotnie" za śmierć amerykańskich żołnierzy, co wywołało falę niepewności na rynku surowców, choć jednocześnie mediatorzy pracują nad dziesięciodniowym rozejmem. Ta kombinacja ryzyka geopolitycznego oraz niepewności fiskalnej w Wielkiej Brytanii przełożyła się na jednoczesne spadki brytyjskich obligacji, akcji i funta, co jest rzadkim zjawiskiem na rynkach.

Geopolityka

W Wielkiej Brytanii Andy Burnham został zaprzysiężony jako nowy premier, a Rachel Reeves zrezygnowała z funkcji kanclerza skarbu po odmowie przyjęcia stanowiska ministra obrony. Nowym kanclerzem został John Healey, co rynki przyjęły z pewną ulgą po okresie niepewności co do obsady tego kluczowego stanowiska. Na Bliskim Wschodzie Stany Zjednoczone przeprowadziły dziewiątą noc bombardowań Iranu w odwecie za ataki na tankowce w Cieśninie Ormuz, a jemeński Ansar Allah ogłosił morską blokadę wobec Arabii Saudyjskiej, co pogłębia ryzyko zakłóceń w dostawach surowców.

Dane makro

Brytyjska gospodarka pozostaje pod presją, z prognozowanym wzrostem PKB na poziomie tylko 0,8 procent w 2026 roku, po 1,3 procent w 2025 i 1 procent w 2024 roku, co ograniczyło pole manewru dla nowego rządu w kwestii wydatków publicznych. Burnham rozważa pakiet wydatków rzędu 24 miliardów funtów, obejmujący między innymi nacjonalizację Thames Water oraz zwiększenie kwoty wolnej od podatku, co inwestorzy odbierają z rezerwą wobec braku szczegółów finansowania.Czerwcowe dane z polskiej gospodarki przynoszą serię pozytywnych zaskoczeń, wskazując na silniejsze od oczekiwań ożywienie. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował serię odczytów, w którym niemal wszystkie kluczowe wskaźniki, od produkcji przemysłowej i budowlanej, po dynamikę płac pokonały oczekiwania rynkowe. Powyższe dane poprawiają ocenę polskiej gospodarki na koniec II kwartału, pomimo pojawienia się ostatnich wątpliwości o kondycję, która wpłynęła dodatkowo na słabość polskiego złotego. W Kanadzie inflacja spadała w ujęciu miesięcznym szybciej od oczekiwań.

Indeksy

Amerykańskie indeksy notowane są na ten moment na plusie, z Nasdaq Composite rosnącym o 0,62 procent w kontrakcie US100, podczas gdy S&P 500 poprzez US500 zyskał 0,12 procent . Za oceanem europejskie parkiety zamknęły się w gorszych nastrojach, brytyjski UK100 spadł o 0,83 procent, hiszpański SPA35 stracił 0,39 procent, a niemiecki DE40 obniżył się o 0,10 procent, podczas gdy japoński JP225 zyskał 0,76 procent, a polski W20 wzrósł o 0,70 procent.

Akcje

Chińskie akcje mierzone kontraktem CHN.cash były absolutnym liderem wzrostów, zyskując 3,31 procent, co wyraźnie odróżniało ten rynek od resztek globalnego obrazu. Na Wall Street sektor półprzewodników odnotował odbicie po ubiegłotygodniowych spadkach. Chiński sektor sztucznej inteligencji ponownie znalazł się w centrum uwagi globalnych rynków. Tym razem za sprawą Moonshot AI i premiery modelu Kimi K3, który według twórców ma konkurować z najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami dostępnymi obecnie na rynku.

Waluty

Funt brytyjski był najsłabszą główną walutą dnia, a kurs GBP/USD spadł o 0,10 procent do poziomu 1,3430 w reakcji na przetasowania personalne w rządzie Burnhama. Dolar amerykański zyskiwał względem większości walut, z indeksem USDIDX w górę o 0,24 procent, natomiast EUR/USD osłabił się o 0,12 procent, a EUR/PLN wzrósł minimalnie o 0,03 procent.

Surowce

Ropa naftowa zyskiwała na wartości w reakcji na napięcia z Iranem, z kontraktem OIL w górę o 0,93 procent i OIL.WTI o 0,42 procent. Srebro wzrosło o 1,50 procent, podczas gdy złoto pozostało pod presją, spadając o 0,16 procent, a gaz ziemny wyraźnie się przecenił, tracąc 2,54 procent.

Kryptowaluty

Bitcoin był jednym z liderów wzrostów dnia, zyskując 1,52 procent i osiągając poziom najwyższy od ponad miesiąca, powyżej 65 tysięcy dolarów. Wzrostowi towarzyszyła rajd na spółkach powiązanych z sektorem kryptowalut, w tym Galaxy Digital oraz Circle.