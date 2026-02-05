Podsumowanie dnia: Czerwień dominuje po obu stronach Atlantyku

- Szeroki rynek wchodzi w tryb odwrotu od ryzyka. Niekorzystne dane z gospodarki oraz rozczarowujące wyniki spółek technologicznych popychają rynek na wielotygodniowe minima.
- Wall Street notuje duże straty kolejny dzień z rzędu. Liderem spadków pod koniec sesji jest Russell 2000, którego kontrakty przeceniają się o ponad 1,6%, jednak bardzo blisko za nim znajdują się kontrakty na Nasdaq 100. Lepiej radzą sobie S&P 500 oraz Dow, których kontrakty ograniczają spadki do okolic 1,2%.
- W centrum uwagi znajdują się Alphabet oraz Amazon. Kolejny rekordowy CAPEX Google wystraszył inwestorów. Amazon oraz Qualcomm spadają w ślad za rozczarowaniem wynikami Microsoftu. Gigant e-commerce pokaże dziś wyniki — mogą one dać powód do zatrzymania spadków lub ich pogłębienia.
- Opublikowane zostały dane z amerykańskiego rynku pracy. Zwolnienia wg Challengera wzrosły z 35 tys. do 108 tys. Tygodniowe wnioski o zasiłek przebiły oczekiwania, notując wzrost do 231 tys. wobec oczekiwanych 213 tys. JOLTS spada o prawie pół miliona, do 6,5 mln wobec oczekiwanego wzrostu do 7,2 mln.
- Europejskie indeksy zamknęły się z przewagą spadków. Rekordzistami przeceny są polski WIG20 oraz hiszpański IBEX, gdzie spadki sięgają 2%. Główne indeksy w Niemczech i Wielkiej Brytanii ograniczają spadki poniżej 1%. Stosunkowo dobrze wypadł CAC 40, ze spadkiem zaledwie 0,29%.
- EBC podtrzymał stopy na niezmienionym poziomie. Mimo utrzymania swojego stanowiska oraz perspektyw komunikat był nacechowany ponadprzeciętną niepewnością.
- Kolejna potężna przecena metali szlachetnych: złoto ogranicza spadki do 2%, jednak srebro traci ponad 13% i wraca do poziomu 75 dolarów za uncję.
- Niewielkie spadki na ropie, sięgające ok. 1,7%. Ropa WTI spada do 63 dolarów za baryłkę.
- Na rynku walutowym można obserwować istotne spadki funta. Traci on ok. 0,8% do głównych walut. Jest to podyktowane niespodziewanie „gołębim” przesunięciem sentymentu w Komisji Polityki Monetarnej BoE.
- Kolejną kaskadę dużych spadków można obserwować na rynku kryptowalut. Głębokie przeceny widać na większości tokenów. Bitcoin traci dziś aż 8% i spada do poziomu 66 000 dolarów. Równie źle radzi sobie Ethereum, które traci ponad 7% i wraca poniżej 2000 dolarów
