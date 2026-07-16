Podsumowanie Dnia: 📉 Czerwony dzień na rynkach. Sektor AI ciąży Wall Street, metale szlachetne pod presją

📈 Giełda Sesja na Wall Street przebiega dziś pod znakiem presji sprzedażowej. Najważniejsze amerykańskie indeksy pozostają pod kreską: S&P 500 traci około 0,4%, a Nasdaq 100 zniżkuje niemal 1,2%. Również indeks Dow Jones notuje spadki, co wpisuje się w słaby sentyment rynkowy, a głównym źródłem słabości pozostaje szeroka wyprzedaż spółek z sektora półprzewodników.

TSMC zaprezentowało rekordowe wyniki za drugi kwartał, podnosząc prognozę wzrostu przychodów na 2026 rok do ponad 40% oraz zwiększając plany inwestycyjne. Dane te potwierdzają utrzymujący się bardzo silny popyt na układy wykorzystywane w sztucznej inteligencji. Mimo pozytywnych raportów, akcje spółki oraz szeroki sektor półprzewodników znalazły się pod presją, ponieważ inwestorzy oczekiwali jeszcze mocniejszych rezultatów i coraz dokładniej analizują, czy ogromne nakłady na rozwój infrastruktury AI przełożą się na odpowiednio wysoką rentowność.

Dzisiaj po zakończeniu dzisiejszej sesji inwestorzy poznają wyniki kwartalne Netflixa. Akcje spółki spadły już około 45% od historycznych szczytów, dlatego rynek będzie szczególnie zwracał uwagę na tempo wzrostu przychodów, rozwój segmentu reklamowego oraz przyszłe perspektywy biznesu. Raport pokaże, czy obecna przecena jest jedynie efektem krótkoterminowych obaw, czy oznacza trwałą zmianę oczekiwań wobec giganta streamingowego.

Europa notuje mieszaną sesję. Brytyjski FTSE 100 zyskuje ponad 0,5%, podczas gdy niemiecki DAX traci około 0,5%. Hiszpański IBEX 35 zniżkuje o 0,2%, a symboliczny spadek obserwowany jest również na francuskim CAC 40.

Japonia planuje zakup 27,5 tys. procesorów Vera Rubin od Nvidia, aby stworzyć własny model sztucznej inteligencji wykorzystywany w robotyce i ograniczyć zależność od zagranicznej infrastruktury AI. Projekt wspierany przez rząd kwotą około 2,4 mld dolarów ma przyspieszyć rozwój krajowego ekosystemu sztucznej inteligencji oraz wzmocnić pozycję Japonii w globalnym wyścigu technologicznym. 📊 Makroekonomia i Polityka Monetarna Przedstawicielka Fed Lorie Logan oceniła, że amerykańska gospodarka pozostaje silna, a sytuacja na rynku pracy jest stabilna, jednak inflacja nadal nie zmierza w sposób trwały do celu na poziomie 2%. Jej zdaniem umiarkowanie wyższe stopy procentowe mogą być potrzebne, aby lepiej zbilansować ryzyka, a pojedynczy korzystniejszy odczyt CPI nie jest wystarczającym sygnałem trwałego schłodzenia presji cenowej.

Logan zwróciła również uwagę, że inwestycje w sztuczną inteligencję mogą w przyszłości zwiększyć produktywność, ale obecnie mogą dodatkowo wzmacniać popyt i presję inflacyjną.

Dane z amerykańskiej gospodarki nadal wskazują na odporność konsumentów i rynku pracy. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do 208 tys. wobec oczekiwanych 217 tys., potwierdzając stabilną sytuację zatrudnienia.

Sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła natomiast o 0,2% miesiąc do miesiąca, zgodnie z prognozami. Dane wspierają scenariusz miękkiego lądowania gospodarki USA i ograniczają obawy przed gwałtownym spowolnieniem. Jednocześnie umiarkowany wzrost konsumpcji pokazuje, że gospodarstwa domowe pozostają ostrożne. Dla Rezerwy Federalnej jest to argument za utrzymaniem obecnej polityki pieniężnej, ponieważ gospodarka pozostaje silna, ale nie wykazuje oznak przegrzania. 🌍 Geopolityka Na Bliskim Wschodzie napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem pozostają wysokie. Obie strony kontynuują działania militarne wokół Cieśniny Ormuz, którą Teheran określa jako „nieprzekraczalną czerwoną linię”, jednocześnie deklarując gotowość do rozmów dyplomatycznych. Pomimo sygnałów dotyczących możliwych negocjacji konflikt nadal eskaluje. USA rozszerzają operacje wojskowe i działania mające ograniczyć transport morski, natomiast Iran odpowiada atakami na cele w regionie oraz ostrzega przed konsekwencjami uderzeń w swoją infrastrukturę.

Rosnące napięcia wokół jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy zwiększają niepewność na światowych rynkach i utrzymują presję na ceny energii.

Iran ostrzega, że dalsza eskalacja może doprowadzić do rozszerzenia konfliktu na kolejne państwa regionu oraz zakłócić funkcjonowanie kluczowych szlaków handlowych. Inwestorzy obawiają się, że pogłębiający się kryzys może przełożyć się na wzrost kosztów energii, problemy w globalnym transporcie oraz ponowne nasilenie presji inflacyjnej.

Po atakach dronowych na Erbil w Iraku ambasada USA ostrzegła obywateli amerykańskich przed podwyższonym ryzykiem i zaapelowała o zachowanie szczególnej ostrożności.

Incydent zwiększył obawy, że konflikt pomiędzy USA a Iranem może rozszerzyć się na kolejne obszary Bliskiego Wschodu, dodatkowo pogarszając sentyment inwestorów. 🪙 Metale Szlachetne Na rynku metali szlachetnych utrzymuje się presja sprzedażowa.

Złoto traci blisko 2% i spada poniżej 4000 USD za uncję.

Jeszcze słabiej radzi sobie srebro, które zniżkuje około 3,5%, schodząc poniżej poziomu 56 USD za uncję. 🛢️ Surowce i Energetyka Pomimo napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie kontrakty na ropę notują spadki.

Ropa Brent traci ponad 1% i znajduje się w rejonie 85 USD za baryłkę.

Ropa WTI oscyluje w okolicach 78 USD za baryłkę.

Kontrakty na gaz ziemny Henry Hub (NATGAS) cofają się o blisko 3%. 🪙 Kryptowaluty Pod presją pozostają również aktywa cyfrowe. Bitcoin traci około 0,9% i testuje okolice 64 000 USD, natomiast Ethereum zniżkuje około 2,5%, spadając poniżej poziomu 1900 USD.

Mikołaj Sobierajski Stock Analyst Przejdź do eksperta

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