Podsumowanie dnia: Dolar w odwrocie, chociaż Bliski Wschód coraz bardziej eskaluje 🚨

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Główny czynnik kształtujący zmienność rynkową: Obecna zmienność rynkowa kształtowana jest przez zderzenie optymizmu wokół sztucznej inteligencji z rosnącymi obawami o eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Z jednej strony świetne wyniki spółek technologicznych napędzają wyobraźnię inwestorów. Z drugiej jednak strony niestabilność w kluczowych regionach wydobycia surowców przypomina o ciągłym ryzyku. W efekcie rynki zdają się traktować tę niepewność jako nową normalność, co widać po podwyższonych wskaźnikach zmienności.
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Geopolityka: Sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta w obliczu wygasającego po sześćdziesięciu dniach zawieszenia broni pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Negocjacje utknęły w martwym punkcie, a ruch statków w kluczowej Cieśninie Ormuz niemal całkowicie ustał. Oliwy do ognia dolał Donald Trump, grożąc zbombardowaniem Omanu, jeśli ten stanie na drodze amerykańskich interesów. Irańscy oficjele zapowiadają z kolei przejście do ofensywy w przypadku fiaska rozmów dyplomatycznych.
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Sytuacja makro: Rozczarowujące dane o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych oraz łagodne odczyty inflacji oddalają perspektywę szybkiej podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Rynek zakłada obecnie, że pierwsza decyzja o zacieśnianiu polityki monetarnej może zapaść dopiero w grudniu. Z kolei w Kanadzie roczna inflacja konsumencka niespodziewanie przyspieszyła w lipcu do 3 procent, przebijając rynkowe prognozy. Ten skok był napędzany głównie przez rosnące ceny paliw oraz wyższe koszty usług turystycznych.
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Indeksy: Amerykańskie giełdy odnotowały zniżki, a główny indeks S&P 500 stracił 0,2 procent. Technologiczny Nasdaq osunął się o 0,1 procent, podczas gdy przemysłowy Dow Jones oddał 200 punktów. W Europie sesja przebiegała spokojniej i pod znakiem kosmetycznych przetasowań. Warto zauważyć, że polski indeks WIG20 stracił blisko 0,9 procent.
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Akcje: Akcje Intuitive Machines wzrosły o kolejne 9 procent po otrzymaniu zielonego światła na realizację lukratywnego programu infrastruktury satelitarnej. Znaczne wzrosty notują również amerykańskie rafinerie, bijąc historyczne rekordy dzięki rosnącym marżom. Na przeciwnym biegunie znalazła się spółka EyePoint Pharmaceuticals, której notowania tąpnęły o 70 procent z powodu nieudanych badań klinicznych. Sektor półprzewodników zyskał na wartości po doniesieniach, że administracja Donalda Trumpa sprzeciwia się kupowaniu przez Apple chińskich chipów.
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Waluty: Amerykański dolar wciąż traci na wartości w obliczu słabszych danych makroekonomicznych i odsuwających się oczekiwań na podwyżki stóp procentowych. W rezultacie kurs pary EURUSD przełamał ważną barierę techniczną (200-dniowa EMA) i chwilowo przebił poziom 1,16. Z kolei jen japoński znajduje się pod presją różnicy stóp procentowych, a inwestorzy wyczekują stanowczych działań ze strony tamtejszego banku centralnego. Kanadyjska waluta zyskała natomiast po publikacji wyższych od oczekiwań danych o lokalnej inflacji.
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Surowce: Problemy z przepustowością w Cieśninie Ormuz wywindowały ceny ropy naftowej na wyższe poziomy. Amerykańska ropa WTI podrożała o 1 procent i przekroczyła 83 dolary za baryłkę. Notowania surowca Brent również zyskały 1 procent, przekraczając poziom 89 dolarów. Słabość dolara sprzyja także metalom szlachetnym, dzięki czemu złoto i srebro odnotowują solidne wzrosty.
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Kryptowaluty: Rynek wirtualnych aktywów świeci dziś na zielono, podążając za pozytywnym sentymentem w wybranych obszarach technologicznych. Bitcoin zyskał 1,15 procent, dobijając do poziomu 63680 dolarów. Ethereum również radzi sobie dobrze, notując wzrost o 1,7 procent. Zwyżki na tym rynku pozwalają Ethereum osiągnąć wycenę na poziomie 1908 dolarów za sztukę.
Zmienność widoczna tuż przed godziną 20 na wybranych instrumentach. Źródło: xStation
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