Podsumowanie dnia: Euforia na Wall Street; SILVER odbija 10% 📱

- Zbliżamy się do końca piątkowej sesji giełdowej.
- Nastroje na Wall Street są bardzo dobre i napędzane są wzrostami spółek technologicznych. Nasdaq zyskuje 1,93%, podczas gdy S&P500 dodaje 1,72%.
- Russell 2000 odnotowuje największe wzosty intraday sięgające 3,42%.
- Akcje NVIDIA (NVDA.US) rosną dziś o 7,3% po wypowiedziach prezesa Jensena Huanga, który nazwał rozbudowę infrastruktury AI „szansą raz na pokolenie”
- Akcje Strategy (MSTR.US) zaliczyły dziś spektakularne odbicie o 24%, wracając w okolice 132 USD i wymazując wczorajsze 18-procentowe spadki. Za obecnymi ruchami stoi przede wszystkim synchronizacja z Bitcoinem, który podskoczył o 10% do 70 tys. USD po czwartkowych minimach na poziomie 60 tys. USD.
- Nastroje w USA wg. badania University of Michigan w USA w lutym wskazują na 57,3 wobec 55 prognoz i 56,4 w styczniu (ocena warunków bieżących mocno wzrosła do 58,3 z 53,7 poprzednio, a indeks oczekiwań nieco mniej). Roczne oczekiwania inflacyjne spadły do 3,5% wobec 4% oczekiwań i 4% w styczniu, 5-letnie okazały nieznacznie wyższe, niż oczekiwano (3,4% vs 3,3% oczekiwań i 3,3% w styczniu).
- Akcje Amazona spadły o 9% po wynikach Q4, gdzie EPS wyniósł 1,95 USD, nieznacznie poniżej konsensusu 1,97 USD, mimo że przychody przekroczyły oczekiwania. Główną przyczyną wyprzedaży było podniesienie prognozy capexu na 2026 r. do 200 mld USD, głównie na inwestycje w AWS i AI, co wzbudziło obawy o krótkoterminowy ROIC.
- Sytuacja wokół Islamskiej Republiki Iranu pozostaje poważna i niestabilna. Zwiększona aktywność wojskowa USA i ich sojuszników wskazuje na możliwy scenariusz istotnej eskalacji konfliktu w regionie. Rynek wydaje się nie doszacowywać scenariusza eskalacji.
- Stellantis (STLAM.IT) zaliczyło dziś gwałtowny spadek akcji o ponad 24% na giełdzie w Mediolanie, co jest reakcją na ogłoszenie ogromnych odpisów na kwotę 22,2 mld euro związanych z rewizją strategii EV.
- Srebro (SILVER) rośnie dziś ponad 9%, a złoto (GOLD) notuje 4% odbicie niemal do 4970 USD za uncję, na fali poprawy sentymentów na rynkach globalnych.
- Na rynku Forex najlepiej radzą sobie waluty Antypodów, dolar nowozelandzki oraz dolar australijski. Z drugiej strony relatywnie spore przeceny widzimy dzisiaj na jenie japońskim oraz dolarze amerykańskim.
- Surowce energetyczne nie poruszają się w jednym kierunku. Ceny ropy WTI zyskują 1,5%, podczas gdy NATGAS traci blisko 3%. Lepsze nastroje wokół OIL mogą oznaczać lekko defensywne pozycjonowanie się po braku zgody Iranu na zakończenie programu nuklearnego.
