Podsumowanie Dnia: Indeksy rosną, metale szlachetne krwawią, a rząd amerykański znów zamknięty!🔐

- Metale szlachetne kontynuują spadki rozpoczęte pod koniec stycznia. W momencie pisania tego podsumowania, na godzinę 20, złoto traci ponad 3,5% i testuje poziom 4 650 USD za uncję, natomiast srebro spada o ponad 5% i znajduje się poniżej 79 USD za uncję.
- Wydarzeniem dnia jest częściowy shutdown administracji federalnej w Stanach Zjednoczonych, do którego doszło po braku porozumienia w Kongresie w sprawie budżetu. Paraliż finansowania oznacza wstrzymanie pracy części instytucji państwowych oraz niepewność dla tysięcy pracowników sektora publicznego.
- Niemniej jednak sesja za oceanem przebiega w bardzo dobrych nastrojach, a najważniejsze amerykańskie indeksy notują duże wzrosty na początek nowego miesiąca. SP500 rośnie o 0,6%, Nasdaq o 0,8%, natomiast Dow Jones zwyżkuję o blisko 1%.
- Sesja na warszawskim parkiecie przebiegała w mieszanych nastrojach. Szeroki WIG zamknął się na plusie na poziomie 0,2%, a indeks blue chipów zanotował skromny wzrost o 0,1%. Najlepiej radził sobie indeks mWIG40, który wzrósł o ponad 0,7%, natomiast sWIG80 cofnął się 0,6%.
- Sesja na starym kontynencie przebiegała spokojnie i w pozytywnych nastrojach, a najważniejsze europejskie indeksy odnotowały wyraźne wzrosty. Niemiecki DAX zyskał 1%, francuski CAC 40 prawie 0,7%, a brytyjski FTSE 100 zakończył dzień wzrostem o 1,2%. Jeszcze lepiej wypadł hiszpański IBEX 35, który zamknął notowania na plusie 1,2%.
- Na rynku walutowym obserwujemy wyraźne umocnienie dolara wobec innych głównych walut. Kapitał, który wcześniej trafiał do metali szlachetnych, ponownie przepływa do dolara amerykańskiego.
- USA: Finalny PMI dla przemysłu w styczniu wyniósł 52,4, powyżej prognozy 51,9 oraz 51,8 miesiąc wcześniej, wskazując na utrzymującą się dobrą kondycję amerykańskiego przemysłu.
- USA: Indeks ISM dla przemysłu w USA w styczniu wyniósł 52,6 pkt, znacząco powyżej oczekiwań rynku, głównie dzięki silnemu wzrostowi nowych zamówień. Dane wspierają dolara i sugerują, że Fed może zachować ostrożność w kwestii szybkich obniżek stóp procentowych ze względu na utrzymującą się presję cenową.
- Kanada: Indeks PMI dla przemysłu w styczniu wzrósł do 50,4 z 48,6 w poprzednim miesiącu, sygnalizując powrót sektora do fazy wzrostu.
- Na rynku surowcowym mamy prawdziwe załamanie. Kontrakty na gaz ziemny Henry(NATGAS) tracą ponad 25% z powodu zmian prognozy pogody.
- Na rynku ropy naftowej obserwujemy znaczącą korektę. Ropa Brent spada o około 5,5% i kosztuje około 66 usd za baryłkę, natomiast ropa WTI spada o blisko 6% do poziomu poniżej 62 USD za baryłkę.
- Korekta na ropie spowodowana jest przez Iran. Rynki spodziewały się ataku amerykańskiego w poprzedni weekend.
- Na rynku kryptowalut obserwujemy lekkie odreagowanie. Bitcoin rośnie o prawie 2% i zbliża się do poziomu 78 500 USD, natomiast Ethereum zyskuje blisko 1,3% i znajduje się na poziomie 2 350 USD.
