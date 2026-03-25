Podsumowanie dnia - Iran nie jest zainteresowany pokojem Trumpa

Iran wyraźnie odrzucił 15-punktowy plan Trumpa, który miałby doprowadzić do przynajmniej zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Choć plan ten nie jest w pełni dostępny (przekazany Iranowi przez Pakistan), to najprawdopodobniej zawiera żądania dotyczące porzucenia programu nuklearnego i dopuszczenia kontrolerów z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej czy pełnego zezwolenia na żeglugę statków. Ze strony USA i Izraela miałoby nastąpić zakończenie ataków i częściowe zdjęcie sankcji z handlu ropą i gazem

Donald Trump wskazywał na wielki energetyczny prezent ze strony Iranu. Choć nie wskazał na żadne konkrety, najprawdopodobniej chodzi o sprzedaż ropy naftowej przez Iran Indiom

Iran wskazuje, że zamierza zakończyć tę wojnę na własnych zasadach w czasie, kiedy uzna to za właściwe. Jednocześnie władze wskazują, że nie są zainteresowane zawieszeniem broni, a pełnym pokojem, ale z respektowaniem przedstawionych przez siebie punktów jak rekompensata za zniszczenia czy pełne wycofanie się USA z regionu oraz pełne zniesienie sankcji

Jeden z najnowszych raportów wskazuje na to, że doszło do ataku na irańską elektrownię atomową we wtorek. Sytuacja ta pokazuje, że nawet przy “wstrzymaniu” się ze strony USA, w dalszym ciągu dochodzi do ataku na infrastrukturę krytyczną, co może wskazywać na pełną eskalację w przypadku braku porozumienia w czasie, który Trump zaoferował Iranowi

Ropa naftowa WTI konsoliduje się powyżej 88 USD za baryłkę, natomiast ropa Bren znajduje się powyżej 95 USD za baryłkę

Wzrost zapasów ropy naftowej o niemal 7 mln brk w USA nie doprowadził do kontynuacji cen. Ropa reaguje obecnie na brak deeskalacji sytuacji i utrzymuje się w okolicach dołków z ostatnich dwóch sesji

Cena złota kontynuuje odbicie i znajduje się powyżej 4500 USD za uncję wobec zmniejszających się szans na stałe odbicie inflacji. Choć Iran odrzuca plan pokojowy Trumpa, to jednak widać, że przynajmniej jedna ze stron bardzo mocno dąży do osiągnięcia końca konfliktu

EURUSD wyraźnie cofa się z okolicach poziomu 1,1500 wobec dalszej eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Obserwujemy również spadek rentowności w USA i w Niemczech podczas dzisiejszej sesji

Bitcoin notowany jest w okolicach 70 tys. USD przy wzroście na poziomie ok. 1%

Ceny importu w USA wyraźnie wzrosły już za luty, kiedy nie mieliśmy do czynienia z wojną w Iranie. Ceny wzrosły o 1,3% m/m, przy oczekiwaniu 0,5% m/m. Niemniej wyraźnie wzrosły również ceny eksportu o 1,5% m/m, przy oczekiwaniu 0,5% m/m

Inflacja w UK zgodnie z oczekiwaniami utrzymała się za luty na poziomie 3,0% r/r, ale inflacja bazowa wzrosła do 3,2% r/r. W UK podobnie jak w strefie euro wycenia się duże prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych

Arm zyskuje dzisiaj nawet 15% wobec kompletnej zmiany strategii firmy. Zamiast licencjonować swoje schematy, spółka zamierza rozpocząć produkcję własnych procesorów AGI CPI. Spółka celuje w 15 mld USD rocznych przychodów ze sprzedaży tych chipów. Pierwszym klientem spółki na te produkty ma być Meta