Podsumowanie Dnia: Klęska Dolara po NFP, Złoto wraca do wzrostów.

USA
- Rynek chwilowo odwraca wzrok od sezonu wyników oraz Cieśniny Ormuz i skupia się na odczytach makroekonomicznych. Duże zaskoczenie in minus odczytem NFP znacznie zmieniło oczekiwania rynku wobec polityki Fed. Oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych przez Fed do końca roku oscylują obecnie w okolicy ~30%. Główne indeksy w USA reagują umiarkowanymi wzrostami, w przedziale między 0,5 a 1%.
- Zatoka Perska jest w okresie chwilowej deeskalacji. Iran oraz Oman przygotowują się do rozpoczęcia rozmów na temat porozumienia mającego na celu stworzenie korytarzy dla żeglugi komercyjnej przez Cieśninę Ormuz. Z uwagi na stanowisko Iranu, które wskazuje na zamiar pobierania opłat oraz odmowę uwzględnienia USA w rozmowach, szanse na sukces pozostają niskie - nawet jeśli chwilowo strony zaprzestały wymiany ognia.
- Wiele sygnałów z Półwyspu Arabskiego wskazuje, że Arabia Saudyjska może zdecydować się na znaczną eskalację, w tym inwazję lądową w Jemenie, aby zneutralizować zagrożenie ze strony Huti.
Wiadomości ze spółek, USA
- OpenAI: Spółka będąca właścicielem ChatGPT ogłosiła istnienie modelu „Astra”. Informacje są szczątkowe, jednak wszystko wskazuje na to, że model ten ma być odpowiedzią na „Mythos” firmy Anthropic.
- Atlassian Corp: Raportuje fenomenalny wzrost w Q2 2026. Akcje spółki zyskują ponad 30% na otwarciu sesji w USA. Spółka wyraźnie pobiła oczekiwania we wszystkich kategoriach — wśród nich wyróżnia się wzrost należności w okolicy 40%.
- Cloudflare:Oczekiwania wobec przychodów i zysków zostały pobite o ok. 5%, jednak to prognozy zarządu były w centrum uwagi. Na fali zapotrzebowania na rozwiązania chmurowe przychód na koniec roku ma osiągnąć ponad 2,86 miliarda USD. Akcje spółki rosną o ok. 15%.
- Airbnb: Operator platformy do najmu krótkoterminowego opublikował wyniki za Q2 2026, w którym wykazał wzrost przychodu o 17% - istotnie powyżej oczekiwań. Akcje zyskują ok. 8%.
- Hertz: Spółka zajmująca się wynajmem samochodów kontynuuje falę wzrostów na fali wyników za Q2. Zgodnie z oczekiwaniami niektórych analityków mundial okazał się punktem zwrotnym i spółce udało się zaskoczyć niemal dwukrotnie lepszymi EPS, niż oczekiwał rynek.
Dane Makroekonomiczne, USA
- NFP pokazał wartość -23 tys. wobec oczekiwań w okolicy 80 tys. Żaden z istotnych banków inwestycyjnych czy ośrodków analitycznych nie opublikował poprawnej prognozy. Coraz więcej pytań pojawia się na temat jakości danych oraz realnego stanu rynku pracy w USA. Ujemne rewizje danych za poprzednie miesiące nie poprawiają poglądu na sytuację.
- Spadła również dynamika wzrostu średnich godzinowych zarobków. W ujęciu miesięcznym tempo wzrostu spadło do 0,1% (wobec oczekiwanych 0,3%).
- Spadła też stopa bezrobocia - z 4,2% do 4,1%. Jest to jednak pochodna spadku udziału w sile roboczej.
- Thomas Barkin z nowojorskiego Fed-u miał dziś swoją konferencję, na której podzielił się uwagami dot. AI oraz rynku pracy. Wskazał, że wpływ AI na produktywność wciąż jest niejasny, a najlepszą miarą kondycji rynku pracy jest stopa bezrobocia.
Europa
- Spadki oczekiwań względem podwyżek w Fed wspierają również europejskie indeksy. Liderem jest niemiecki DAX - kontrakty na niemiecki indeks rosną o ok. 0,5%. Umiarkowane spadki, ograniczone do 0,5%, notuje polski WIG20 oraz hiszpański IBEX.
Wiadomości ze spółek, Europa
- Genmab A/S: Duńska spółka biotechnologiczna rośnie ok. 10% i podnosi prognozę po dobrych wynikach. Sukces spółki wspiera wyceny innych spółek z sektora, w tym: Novo Nordisk, Abivas oraz Zealand Pharma.
- Kingspan: Producent izolacji zyskuje 15% po znacznym wzroście prognoz zysku na koniec roku. Spółka ma korzystać na zwiększaniu efektywności centrów danych.
- Daimler: Producent samochodów ciężarowych traci ok. 3% po wynikach. Wzrost rentowności w USA nie wystarczył aby zrekompensować ogólny spadek zamówień.
Dane Makroekonomiczne, Europa
- Odczyt z niemieckiej gospodarki zaskoczył na plus, pokazując wzrost produkcji przemysłowej wyższy od oczekiwań. Publikacja pokazała dynamikę 0,2% m/m zamiast 0,1%. Jest to spowolnienie względem poprzedniego miesiąca, gdzie wzrost wynosił 0,7%.
- Niemiecki bilans handlowy spadł powyżej oczekiwań, pokazując nadwyżkę 15 miliardów euro zamiast 17 miliardów euro.
- Francuskie bezrobocie w drugim kwartale 2026 r. wzrosło do 8,3% (wcześniej 8,1%).
Forex
- Rynek walut jest dziś całkowicie zdominowany przez silne spadki dolara. Łagodniejsza polityka monetarna Fed-u, jakiej rynek dziś oczekuje, wywiera silną presję na amerykańską walutę.
- Jen oraz frank umacniają się o 0,6% względem USD. Euro oraz funt umacniają się o ok. 0,3–0,4% wobec USD.
Towary
- Cukier zyskuje ponad 5%. Jest to pokłosie prognoz deficytu surowca na rynku, co jest podyktowane pogodą, ale również zwiększoną produkcją etanolu na potrzeby rynku paliwowego.
- Wyceny ropy nie reagują na kolejne komunikaty z Bliskiego Wschodu, jednak przecena europejskiego gazu pogłębia się o 4%, osiągając poziom 55 euro.
- Zmiana nastawienia rynku do polityki Fed wspiera złoto i srebro - wzrosty to kolejno 2,2% oraz ok. 3%.
Krypto
- Sentyment na rynku kryptowalut jest mieszany, jednak z przewagą pesymizmu. Większe waluty radzą sobie wyraźnie lepiej.
- Bitcoin zyskuje 0,3%, utrzymując poziom 64 500 USD.
- Solana zyskuje ok. 0,7% i wraca powyżej 73 USD.
- Ethereum również umacnia się o 0,3% i wraca powyżej 1900 USD.
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Komentarz Giełdowy: Słaby raport NFP zmienia oczekiwania wobec Fed
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