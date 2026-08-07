Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (07.08.2026)

Poprzedni tydzień przyniósł wyraźną poprawę nastrojów na rynkach finansowych. Publikacja słabszych danych z amerykańskiego rynku pracy (NFP) zmniejszyła presję na Fed w kontekście podwyżek stóp procentowych. Dodatkowo pojawiły się przesłanki do otwarcia Cieśniny Ormuz, choć niepewność pozostaje jednym z kluczowych aspektów dla inwestorów na rynku energii. W tym tygodniu uwaga rynków przesunie się na lipcowe odczyty inflacji z USA, dane o sprzedaży detalicznej oraz publikacje kluczowych raportów surowcowych. Wobec tego inwestorzy powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na takie instrumenty jak US500 (S&P 500 fut.), GOLD (Złoto) oraz OIL (Ropa Brent).
US500 (S&P 500 fut.)
Amerykański indeks S&P 500 zakończył poprzedni tydzień w rejonie rekordowych poziomów. Ostatecznym testem dla trwałości tego wybicia będzie środowy raport o inflacji CPI z USA za lipiec. Oczekuje się dalszego wygasania dynamiki cen. Inflacja bazowa ma spaść do 2,4% r/r (najniższy poziom od marca 2021 r.), a główny odczyt ma wynieść 3,3%-3,4% r/r. W czwartek poznamy wskaźnik PPI, a w piątek dane o sprzedaży detalicznej (oczekiwany jest spadek o 0,5% m/m) oraz raporty SEC 13F odsłaniające pozycje funduszy. Potwierdzenie trendu dezinflacyjnego przy braku symptomów twardego lądowania gospodarki stworzy przestrzeń do kontynuacji hossy na Wall Street.
GOLD (Złoto)
Notowania złota zaliczyły w poprzednim tygodniu mocne odbicie na fali spadku rentowności amerykańskich obligacji skarbowych oraz osłabienia dolara. W tym tygodniu głównym motorem zmienności dla kruszcu będą publikacje wskaźników inflacji CPI i PPI oraz czwartkowe wystąpienia członków Fed (m.in. Toma Barkina i Beth Hammack). Spadek inflacji bazowej CPI w okolice 2,4% r/r obniży realne stopy procentowe, co z perspektywy analizy międzyrynkowej sprzyja perspektywom dalszego wzrostu cen złota i próbie przełamania oporów. Zagrożeniem pozostaje ewentualny jastrzębi ton oficjeli Fed. Choć złoto przestało już nerwowo reagować na wzrosty cen ropy, wszelkie wieści z Bliskiego Wschodu mogą mieć ogromne znaczenie dla notowań kruszcu.
OIL (Ropa Brent)
Ropa naftowa wchodzi w nowy tydzień z podwyższoną zmiennością, wyczekując na dalszy rozwój sytuacji geopolitycznej w rejonie Cieśniny Ormuz oraz Cieśniny Bab el-Mandab. Z perspektywy fundamentów makroekonomicznych rynek analizuje ostatnie dane o inflacji PPI i CPI z Chin, które wskazują na wciąż słaby popyt w azjatyckiej gospodarce. W środę opublikowane zostaną miesięczne raporty IEA oraz OPEC. Ujawnią one najnowsze prognozy bilansu podaży i popytu na nadchodzące kwartały i pokażą, czy rynek paliw jest faktycznie tak napięty, jak sugeruje różnica pomiędzy ceną ropy a gotowymi produktami. Jeśli agencje zredukują szacunki zużycia surowca, rynek ropy może znaleźć się pod ponowną presją spadkową.
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