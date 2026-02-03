Podsumowanie dnia: Korekta na Wall Street 📌Bitcoin najniżej od listopada 2024, Ethereum traci 10%

- Amerykański sektor technologiczny notuje dziś potężne spadki, spychająć notowania Nasdaq 100 o ponad 2%. Kontrakt na S&P 500 (US500) odnotował blisko 1,7% cofnięcie i spada do 6900 punktów. Wśród spółek BigTech najmocniej tracą Nvidia i Microsoft (ponad 3%), ale fatalnie radzi sobie sektor usług IT. Wzrosty obserwujemy na akcjach banków, spółek obronnych i producentów ropy i gazu.
- Spółki z sektora oprogramowania spadły na fali nowej, aplikacyjnej warstwy Cloude od Antrhropic. Inwestorzy obawiają się, że podobnych rozwiązań w najbliższym czasie pojawi się więcej i zakłócą one modele biznesowe wielu firm w branży software, prowadząc do ograniczonego potencjału wzrostu czy odpływu klientów. Potężnie tracą dziś akcje m.in, Intuit, Salesforce, czy ServiceNow - w większości przypadków to pogłębienie i tak mocnej już wyprzedaży, trwającej od kilku miesięcy.
- Słabość sektora tech przełożyła się finalnie również na sektor 'hardware'. Akcje dostawcy GPU m.in. Broadcom spadają ponad 6%, słabo radzą sobie też dostawcy pamięci m.in. Micron, który notuje ponad 4% spadek. Co ciekawe, dzięki mocnym wynikom, Palantir opiera się wyprzedaży na giełdzie i notuje praiwe 6% wzrost. Kurs akcji WalMart dziś zwyżkuje blisko 2,5% i pierwszy raz w historii osiąga kapitalizację rzędu 1 bln USD. Po wynikach przeszło 3% rośnie także PepsiCo.
- Reakcja ropy na doniesienia o zestrzeleniu irańskiego drona Shaded-139 przez myśliwiec F35 amerykańskiej marynarki wojennej była ograniczona. Ropa nieznacznie zyskuje dziś i wraca powyżej 67 USD za baryłkę. USA skomentowały, że dotychczas obowiązujący harmonogram negocjacji z Iranem nie uległ zmianei a decyzja o zestrzeleniu była właściwa.
- Złoto zyskuje dziś ponad 5%, a srebro rośnie blisko 10% - metale szlachetne ewidentnie próbują odrabiać straty i jak dotąd 'opierają się' spadkom na amerykańskiej giełdzie. Amerykański dolar stabilizuje się i nieznacznie traci po kilku dniach wzrostów, sprzyjając stabilizacji nastrojów w sektorze.
- Bitcoin potężnie traci testując okolice 72,5 tys. USD - najniższe od początku listopada 2024 roku, gdy Donald Trump wygrał wybory, budząc nadzieje na długoterminową hossę i przełomowe, przyjazne kryptowalutom regulacje. Kurs drugiej największej kryptowaluty, Ethereum traci 10% i spada do 2100 USD.
- Kontrakty na kawę Arabica (COFFEE) zaliczają mocną korektę i spadają ponad 6%. Presję wzmacnia poprawa pogody w Brazylii, co zwiększa oczekiwania odbicia produkcji, choć rynek pozostaje czujny ze względu na ryzyko pogodowe i nadal napięty bilans podaży. Sucden Financial prognozuje brazylijskie zbiory 72,5 mln worków w sezonie 2026/27 (w tym 47,5 mln Arabica) i podtrzymuł szacunek 64 mln worków w 2025/26 ( 39 mln Arabica, 25 mln Robusta). Przy eksporcie ok. 21 mln worków w I połowie roku i konsumpcji krajowej ok. 10,5 mln, roczne zużycie sięgnęłoby ~63 mln worków, zostawiając jedynie ~1 mln worków zapasu na start 2026/27, co może lekko stabilizować rynek. Kluczową zmienną nadal pozostaje pogoda.
-
CEO Intela przekazał, że jego źródła mówią mu, że obecnie Stany Zjednoczone są za Chinami pod względem rozwoju AI 'open-source' oraz rozwoju technologii kosmicznej. Także Sam Altman stwierdził, że USA mogą stracić przewagę w rozwoju sztucznej inteligencji, ponieważ adopcja technologii jest wolniejsza, niż oczekiwano. Izba Reprezentantów przyjęła pakiet finansowania rządu, który ma zakończyć częściowe zamknięcie rządu w USA.
(Podsumowanie w toku)
US500 i Bitcoin (D1 interwał)
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (09.02.2026)
PILNE: US100 rośnie, Nvidia zyskuje 5% 🗽Dane UoM wskazują poprawę nastrojów, spadek oczekiwań inflacyjnych
Briefing Geopolityczny (06.02.2026): Czy Iran to wciąż czynnik ryzyka?
PILNE: Słabe dane o zatrudnieniu z Kanady📉
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.