Wykres dnia - AUDUSD wyraźnie odbija po podwyżce RBA (03.02.2026)

Rynkowy konsensus wskazywał na możliwość podwyżki ze strony RBA, ale nie wszyscy wskazywali na taką możliwość wśród dużych banków. Wobec tego można stwierdzić, że RBA minimalnie zaskakuje rynek, a w szczególności patrząc na dalsze oczekiwania dotyczące przyszłych decyzji. RBA jako pierwszy bank centralny wśród tych kluczowych zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych nie tylko w 2026 roku, ale w obecnym środowisku monetarnym w którym w dalszym ciągu niektóre banki dalej obniżają stopy procentowe po szaleństwie inflacyjnym z 2022 roku.

Co zrobił RBA?

Bank Rezerw Australii zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Główna stopa procentowa została podniesiona do 3,85% z poziomu 3,6%. Jest to pierwsza podwyżka od lutego 2024 roku. Co ciekawe, jeszcze kilka miesięcy temu oczekiwano, że RBA będzie kontynuował obniżki stóp procentowych w tym roku, ale wyraźny pivot ze strony RBA na koniec 2025 roku oraz wysoka inflacja spowodowała, że prawdopodobieństwo tego ruchu wynosiło aż 80%. RBA powołał się w swojej decyzji na trzy przyczyny:

Inflacja wzrosła mocniej niż oczekiwano, w szczególności w drugiej połowie 2025 roku. Inflacja bazowa znajduje się na poziomie 3,4% (trimmen mean), co wskazuje, że jest ona powyżej docelowego pasma 2-3%

Dobra sytuacja wśród konsumentów: wydatki gospodarstw domowych przyspieszyły. Trend widać ten również w biznesie. Wzrost gospodarczy jest solidny i może przyspieszyć

Rynek pracy pozostaje napięty: stopa bezrobocia spadła do 7 miesięcznego minimum przy poziomie 4,1%, natomiast podaż pracy jest ograniczona

RBA zaznaczył, że część wzrostu inflacji może mieć charakter czasowy, ale ryzyko główne wynika z presji podażowej i szybkiego wzrostu popytu prywanego

Prognozy makroekonomiczne – duża rewizja wzrostu inflacji

RBA opublikował znacznie wyższe prognozy inflacji:​

Wzrost PKB: Prognozuje wzrost bliższy trendowi w bieżącym roku, następnie spadek poniżej trendu ponad punkt procentowy w 2H 2026.

Inflacja (trimmed mean): Oczekiwana na poziomie ~0,9% kw przez następne 2 kwartały (vs. typowo 0,7% kw), co oznacza utrzymanie się presji inflacyjnej. Na koniec 2026 r. prognoza to 3,2% r/r (ponad górnym limitem).​

Bezrobocie: Prognozowane wzrost z czasem, co sugeruje wyższe wskaźniki bezrobocia w dalszej perspektywie (typowy efekt zacieśniania).

W komentarzu Michele Bullock wskazywała, że inflacja pozostanie powyżej celu na dłuższy czas. Wskazała, że nie wie czy obecna podwyżka to cykl czy jedynie dostosowanie

Bank CBA wskazuje, że RBA podniesie stopy procentowe jeszcze raz w maju. Westbank wskazuje, że poprzeczka dla kolejnej podwyżki jest bardzo niska, dlatego najprawdopodobniej RBA zdecyduje się na kolejny krok w tym roku

Rynek wycenia obecnie, że pełna podwyżka może mieć miejsce dopiero w sierpniu. Niemniej niektóre banki sugerują powrót do podwyżek w maju, gdzie prawdopodobieństwo wynosi już blisko 87%. Źródło: Bloomberg Finance LP

Sytuacja techniczna

Para AUDUSD ma za sobą kilka dobrych tygodni wzrostu i obecnie notowana jest na poziomie 0,70. Wydawało się, że wyprzedaż metali może skłonić walutę surowcową do większej korekty, niemniej metale powracają do wzrostów i miedź ponownie notowana jest w okolicach 13000 USD, a srebro zbliża się do 90. Złoto powróciło do 4900 USD i zamknięcie powyżej tego poziomu może dać sygnał objęcia hossy po korekcie.

Para AUDUSD notowana jest najwyżej od lutego 2023 roku i dalsze plany podwyżek, zwiększanie się spreadu rentowności między Australią i USA i kontynuacja hossy na rynku surowców (przede wszystkim metali) może skłonić AUDUSD do kontynuacji ruchu wzrostowego. Ważnym celem dla pary może być okolice zniesienia 61.8 przy poziomie 0,7200, a następnie zakres 0,74-0,75.