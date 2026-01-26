Podsumowanie Dnia: Kosmiczne wzrosty metali szlachetnych, jen w trybie turbo! 🚀

- Sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się w pozytywnych nastrojach. Indeks blue chipów wzrósł o 1,7%, szeroki WIG zakończył dzień wzrostem 1,5%, a mWIG40 zamknął dzień blisko 1,2% na plusie, a sWIG80 wzrósł skromne 0,1%.
- Sprzedaż detaliczna w Polsce w grudniu odbiła do 5,0% r/r, nieco poniżej prognoz 5,1%, po wcześniejszym wzroście 2,8%, co pokazuje umiarkowaną poprawę kondycji konsumentów.
- Sesja za oceanem przebiega w dobrych nastrojach, a najważniejsze indeksy na Wall Street zaliczają dobry początek tygodnia. SP500 rośnie o 0,6%, Nasdaq zyskuje około 0,7% natomiast Dow Jones zwyżkuje o 0,6%.
- W podobnym tonie przebiegały sesje na Starym Kontynencie, z nielicznymi wyjątkami. Francuski CAC 40 ostatecznie zakończył dzień na lekkim minusie. Brytyjski indeks FTSE 100 zanotował symboliczny wzrost, natomiast zdecydowanie lepiej poradził sobie niemiecki DAX, który zyskał 0,2%, oraz hiszpański IBEX 35, kończąc sesję 0,8% na plusie.
- Napięcia między USA a Kanadą rosną po zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa o wprowadzeniu ceł w wysokości 100% na towary z Kanady.
- W styczniu indeks aktywności przemysłowej Dallas Fed wzrósł z poziomu -10,9 do poziomu -1,2, co pokazuje wyraźną poprawę sytuacji w sektorze przemysłowym w regionie, choć przemysł wciąż znajduje się w lekkiej fazie kurczenia się.
- Styczniowe dane Ifo dla Niemiec, nieco poniżej prognoz, potwierdzają stagnację w gospodarce, z niskim popytem i ostrożnością firm, co ogranicza inwestycje i nie skłania EBC do szybkich podwyżek stóp.
- Na rynku walutowym obserwujemy gwałtowne umocnienie jena, które jest efektem skoordynowanej akcji USA i Japonii mającej powstrzymać jego dalsze osłabienie.
- Na rynku metali szlachetnych trwa dalsza euforia. Złoto zyskuje ponad 2% i testuje poziom 5100 USD za uncję, natomiast srebro notuje gwałtowny wzrost o niemal 10%, przebijając finalnie granicę 111 USD za uncję. Pallad rośnie o blisko 5% i przebija granice 2110 USD za uncje, a platyna notuje skromne 1,7% i kosztuje 2820 USD za uncję.
- Na rynku ropy widoczna jest delikatna korekta. Kontrakty na ropę WTI spadają o około 0,9%, natomiast ropa Brent traci 0,6%.
- Na rynku kryptowalut również obserwujemy pozytywny sentyment. Bitcoin zyskuje 2% i przebija 88 000 USD, natomiast Ethereum rośnie o ponad 4% i oscyluje wokół 2920 USD.
