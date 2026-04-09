Podsumowanie Dnia: Kruchy rozejm, napięte rynki i mieszane sygnały z USA

Po nerwowym początku sesji na Wall Street , spowodowanym porannymi sygnałami o incydentach łamania zawieszenia broni w regionie Bliskiego Wschodu, indeksy odrobiły straty i osiągnęły znaczące wzrosty: S&P 500 rośnie o około 0,7%, Nasdaq o ponad 0,7%, a Dow Jones o 0,8%.

Indeks VIX spada o ponad 5% i po raz pierwszy od miesiąca schodzi poniżej psychologicznego poziomu 20 pkt, co wskazuje na spadek obaw inwestorów.

Inflacja mierzona wskaźnikiem PCE wzrosła w lutym o około 0,4% w ujęciu miesięcznym, co było zgodne z oczekiwaniami rynku i podobne do poprzednich odczytów. Na bazie rocznej wskaźnik ten utrzymał się w okolicach 2,8–3,0%, co oznacza, że inflacja nadal przewyższa cel Fed na poziomie 2% rocznie.

Jeśli chodzi o Produkt Krajowy Brutto (PKB), najnowsze dane za czwarty kwartał 2025 roku pokazały, że gospodarka USA rosła w tempie około 0,5% rok do roku po rewizji z wcześniejszych szacunków, co jest wynikiem znacznie słabszym niż prognozy rynkowe.

W regionie Bliskiego Wschodu sytuacja pozostaje napięta: Iran oskarża Izrael o kontynuowanie ataków na południu Libanu i grozi wycofaniem się z rozejmu, podczas gdy strona amerykańsko‑izraelska podkreśla, że działania Izraela nie były objęte formalnym porozumieniem, więc nie naruszają jego warunków. Ta różnica interpretacji utrzymuje sytuację w stanie dużej niepewności i wysokiego ryzyka eskalacji.

Mimo napięć Benjamin Netanyahu zapowiedział rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji pokojowych z Libanem, koncentrując się m.in. na kwestii wpływu i aktywności Hezbollah przy granicy. Celem rozmów jest ograniczenie zagrożeń bezpieczeństwa, uregulowanie sporów terytorialnych i stworzenie ram dla możliwej deeskalacji konfliktu.

Mark Rutte zaznaczył, że NATO zmierza w stronę większej niezależności Europy i mniejszej zależności od USA, przy jednoczesnym oczekiwaniu od Europy większego wkładu w bezpieczeństwo. Podkreślił, że choć dotychczasowa dominacja USA w obronie Europy była potrzebna, dziś sojusznicy powinni bardziej równoważyć ciężar obrony i rozwijać własne zdolności militarne.

Na starym kontynencie sesja przebiegała w mieszanych nastrojach: DAX spadł o ponad 1,3%, CAC 40 o 0,2%, IBEX 35 o niecałe 0,2%, a FTSE zakończył dzień na symbolicznym minusie.

Odwrotna sytuacja wystąpiła na warszawskim parkiecie: szeroki WIG zakończył dzień na plusie 0,3%, a indeks blue chipów (WIG20) wzrósł o 0,5%. Gorzej radziły sobie mniejsze indeksy – mWIG40 stracił ponad 0,2%, a sWIG80 cofnął się o 0,1%.

Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła i utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Na rynku ropy naftowej sytuacja w ostatnich godzinach nieco się uspokoiła. Przed godziną 20, Brent oscyluje wokół 95 USD za baryłkę, podobnie jak WTI, co wskazuje na stabilizację po wcześniejszych wahaniach.

Na rynku metali obserwujemy ożywienie. Złoto zyskuje prawie 1% i przekracza 4800 USD za uncję, natomiast srebro rośnie jeszcze mocniej, o 1,6%, i znajduje się powyżej 76 USD za uncję.

Na rynku kryptowalut panuje mieszany sentyment. Bitcoin rośnie o około 0,5% i przebija 72 000 USD, podczas gdy Ethereum zniżkuje o 0,6% i oscyluje wokół 2200 USD.