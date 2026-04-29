Rekordowe osiągnięcia Alphabet w erze AI

Alphabet opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku, które jednoznacznie potwierdzają, że spółka utrzymuje bardzo silny momentum operacyjny i jednocześnie wchodzi w etap, w którym coraz większą rolę odgrywają AI oraz Google Cloud. Reakcja rynku jest wyraźnie pozytywna, a akcje w handlu posesyjnym rosną o około 3 do 4 procent, co pokazuje, że inwestorzy zaczynają nie tylko doceniać same beaty, ale przede wszystkim jakość i strukturę wzrostu.

Przychody Alphabet wyniosły 109,9 miliarda dolarów wobec oczekiwań 107,1 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 22 procent rok do roku i wyraźne przebicie konsensusu. Zysk operacyjny osiągnął 39,7 miliarda dolarów wobec 36,19 miliarda dolarów oczekiwanych, rosnąc o 30 procent rok do roku i pokazując bardzo silną dźwignię operacyjną mimo rosnącej skali inwestycji. Marża operacyjna wzrosła do 36 procent wobec 33,9 procent oczekiwanych, co dodatkowo potwierdza, że spółka utrzymuje wysoką efektywność nawet w środowisku intensywnych wydatków kapitałowych.

Wyniki te potwierdzają, że Alphabet nie tylko utrzymuje stabilny wzrost, ale jednocześnie poprawia jakość generowanych zysków, co w obecnym otoczeniu rynkowym ma kluczowe znaczenie dla dalszej rewaluacji spółki.

Najważniejsze wyniki finansowe Q1 2026

Zysk netto: 62,5 mld USD

Nakłady inwestycyjne: 35,6 mld USD

Segmenty biznesowe

Fundament biznesu pozostaje niezwykle silny i nadal opiera się na skali Google Services. Segment wygenerował 89,64 miliarda dolarów przychodów wobec 88,11 miliarda dolarów oczekiwanych, rosnąc o 16 procent rok do roku. Kluczowy obszar reklamy cyfrowej osiągnął 77,25 miliarda dolarów wobec 76,21 miliarda dolarów oczekiwanych, również notując wzrost o 16 procent rok do roku. Pokazuje to, że podstawowy model monetyzacji pozostaje stabilny i odporny mimo rosnącej konkurencji oraz zmian technologicznych.

Szczególnie istotnie wygląda segment Search & Other, który wygenerował 60,4 miliarda dolarów wobec 59,08 miliarda dolarów oczekiwanych i urósł o 19 procent rok do roku. To kluczowy sygnał, ponieważ obawy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na wyszukiwarkę nie tylko się nie materializują, ale wręcz pojawia się efekt odwrotny, w którym AI zwiększa aktywność użytkowników i liczbę zapytań, wspierając monetyzację.

YouTube Ads osiągnął 9,88 miliarda dolarów wobec 9,97 miliarda dolarów oczekiwanych, co oznacza lekkie niedobicie względem konsensusu. Google Network wyniósł 6,97 miliarda dolarów wobec 7,15 miliarda dolarów oczekiwanych i pozostaje segmentem o słabszej dynamice.

Google Subscriptions, Platforms and Devices wygenerował 12,38 miliarda dolarów wobec 12,03 miliarda dolarów oczekiwanych, rosnąc o 19 procent rok do roku, co pokazuje rosnące znaczenie ekosystemu subskrypcyjnego w strukturze przychodów.

Prawdziwym punktem zwrotnym pozostaje Google Cloud. Segment ten osiągnął 20,03 miliarda dolarów przychodów wobec 18,41 miliarda dolarów oczekiwanych, rosnąc o 63 procent rok do roku i wyraźnie przyspieszając względem poprzednich okresów. Jeszcze ważniejsza jest dynamika po stronie rentowności, gdzie zysk operacyjny wzrósł do 6,6 miliarda dolarów wobec 5,08 miliarda dolarów oczekiwanych i aż 2,18 miliarda dolarów rok wcześniej. To pokazuje, że Google Cloud coraz wyraźniej przechodzi z fazy inwestycyjnej do fazy istotnej kontrybucji do wyników całej grupy.

Nakłady inwestycyjne i perspektywy

Jednym z kluczowych elementów raportu pozostaje skala inwestycji. Alphabet przeznaczył 35,67 miliarda dolarów na nakłady inwestycyjne wobec 17,2 miliarda dolarów rok wcześniej, co oznacza ponad dwukrotny wzrost i jednoznacznie potwierdza intensyfikację inwestycji w infrastrukturę AI, centra danych oraz własne moce obliczeniowe. Wynik był bardzo blisko oczekiwań rynkowych na poziomie 36,39 miliarda dolarów.

Skala CapEx pokazuje, że Alphabet pozostaje jednym z głównych uczestników globalnego wyścigu o dominację w sztucznej inteligencji, jednak coraz ważniejsze jest to, że część tych inwestycji zaczyna już przekładać się na realne przyspieszenie wzrostu w Google Cloud.

Perspektywy i wnioski

Alphabet dostarczył bardzo silny raport, który jednocześnie potwierdza stabilność core biznesu reklamowego oraz wyraźne przyspieszenie w segmentach przyszłościowych. Reklama i wyszukiwarka pozostają solidnym fundamentem generującym wysokie przepływy pieniężne, natomiast Google Cloud staje się coraz ważniejszym filarem wzrostu i rentowności.

Najważniejsza zmiana w tym kwartale dotyczy nie tylko samych wyników, ale sposobu ich odbioru przez rynek. Sztuczna inteligencja przestaje być narracją, a zaczyna być realnym motorem wzrostu widocznym zarówno w Search, jak i w Cloud.

W efekcie Alphabet coraz wyraźniej przestaje być postrzegany wyłącznie jako lider reklamy cyfrowej, a staje się jedną z kluczowych globalnych platform technologicznych, w których AI i chmura definiują nowy etap rozwoju całego biznesu.