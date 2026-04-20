Podsumowanie dnia: Napięcia geopolityczne wracają; rynki w trybie Risk-Off💡

Główny czynnik kształtujący zmienność rynkową

Dominującym tematem dnia był wygasający rozejm USA z Iranem, który prezydent Donald Trump ocenił jako wysoce mało prawdopodobny do przedłużenia. Trump wprost ostrzegł, że po upływie terminu w środę wieczorem "wybuchną bomby", a Cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do czasu podpisania porozumienia, wstrzymując tym samym około 20% globalnego transportu ropy. Wiceprezydent JD Vance udał się do Islamabadu na drugą rundę rozmów pokojowych, choć Iran początkowo nie potwierdził oficjalnie swojego udziału, a Reuters/NYT doniosły późnym rankiem, że irańska delegacja jednak planuje przybyć. Sytuację zaogniła decyzja Marynarki Wojennej USA o przejęciu irańskiego statku towarowego Touska w Zatoce Omańskiej po tym, jak próbował ominąć blokadę.

Geopolityka

Iran zaprzeczył piątkowym doniesieniom agencji Axios, według których element planu pokojowego miałby zakładać przekazanie wzbogaconego uranu USA za 20 mld zamrożonych irańskich funduszy, a irański MSZ stwierdził, że "transfer uranu nigdy nie był na stole". Według danych ze śledzenia ruchu morskiego, zaledwie trzy statki komercyjne przepłynęły dziś przez Cieśninę Ormuz, podczas gdy strategiczna trasa była ponownie faktycznie zablokowana. Bank Japonii ma utrzymać stopy procentowe bez zmian w kwietniu, gdyż brak perspektyw deeskalacji na Bliskim Wschodzie podobnie jak cła Trumpa z 2025 roku generuje niepewność co do japońskiej koniunktury i BOJ preferuje postawę "jastrzębiej pauzy".

Dane makro

Inflacja cen producentów (PPI) w Niemczech wróciła na plus, bijąc oczekiwania i odbijając do 2,5% m/m, co stanowi największy skok od września 2022 roku przy konsensusie na poziomie 1,4%. Głównym napędem niespodzianki były ceny energii i produktów naftowych. Dzienny kalendarz makro dla USA był niemal pusty, gdyż przedstawiciele Fed weszli już w okres ciszy przed decyzją w sprawie stóp procentowych zaplanowaną na 29 kwietnia. W tym tygodniu inwestorzy czekają na jutrzejsze dane o marcowej sprzedaży detalicznej w USA oraz kluczowe przesłuchanie Kevina Warsha, nominowanego na nowego szefa Rezerwy Federalnej, który zadeklarował że "Fed musi pozostać w swoich kompetencjach" i utrzymać swoistą niezależność.

Sezon wynikowy i indeksy

Sezon wyników spółek z S&P 500 za Q1 2026 rozpoczął się wyraźnie powyżej oczekiwań, gdzie aż 88% firm, które już opublikowały raporty, przebiło prognozy zysku na akcję, przy łącznej skali pozytywnych zaskoczeń wynoszącej 10,8% powyżej oczekiwań wobec pięcioletniej średniej wynoszącej 7,3%. Rynki akcyjne w Europie odnotowały gwałtowną korektę w reakcji na ponowne zamknięcie Cieśniny Ormuz, a indeks Stoxx 600 cofnął się o blisko 1,1%, przy czym największe spadki odnotowały giełdy w Madrycie (SPA35: minus 1,3%) oraz Niemczech (DAX minus 1,25%). Na Wall Street straty były znacznie bardziej ograniczone, a kontrakty na Dow Jones traciły około 0,4%, S&P 500 oraz Nasdaq 100 zniżkowały o nieco ponad 0,3%, co pokazuje, że rynek nie wycenia scenariusza katastroficznego. Wśród sektorów europejskiego Stoxx 600 na zielono handlowały jedynie energia i defensywne spółki użyteczności publicznej, podczas gdy sektor luksusowy (Essilor Luxottica minus 3,3%, Louis Vuitton minus 1,7%) oraz technologie (SAP minus 3,6%) najbardziej ucierpiały.

Akcje

Zdecydowanym wyróżnikiem sesji była spółka TopBuild (BLD), której akcje wystrzelily ponad 17% po ogłoszeniu przejęcia przez konglomerat QXO za 17 miliardów dolarów, z premią przekraczającą 23% wobec piątkowego zamknięcia. Producent chipów Marvell Technology (MRVL) zyskał imponujące 7% na doniesieniach o zaawansowanych rozmowach z Google dotyczących projektowania dwóch specjalistycznych chipów AI, w tym nowej generacji TPU, co rynek zinterpretował jako wzmocnienie pozycji spółki w lukratywnej infrastrukturze obliczeniowej. American Airlines (AAL) traciło około 3% po tym, jak spółka oficjalnie odrzuciła spekulacje o fuzji z United Airlines, a sektor lotniczy znalazł się pod dodatkową presją skokowego wzrostu cen paliwa. Wśród 35 spółek z S&P 500 bijących nowe 52-tygodniowe maksima znalazły się między innymi eBay, Ross Stores, AMD, Arista Networks czy Texas Instruments.

Waluty

Na rynku walutowym bezapelacyjnie dominował dolar australijski (AUD), który według miernika siły walut zajął pierwsze miejsce wśród głównych par, zyskując 0,65% wobec USD i 0,18% wobec NZD mimo napiętej atmosfery geopolitycznej. Na drugim biegunie znalazły się dolar amerykański (USD) oraz jen japoński (JPY), które odnotowały największe osłabienie dnia, przy czym indeks dolara (USDIDX) cofnął się o 0,12% do poziomu 97,87. Para EURUSD utrzymywała się w okolicach piątkowego zamknięcia na poziomie 1,178, zyskując 0,46%, a GBPUSD wzrósł o 0,39% do 1,353.

Surowce

Ropa naftowa była zdecydowanym liderem wzrostów, gdzie kontrakty WTI zyskały ponad 4,98% do poziomu 87,20 USD za baryłkę, a ropa Brent przeskoczyła próg 90 USD za baryłkę, rosnąc o blisko 3,8%. W kontraście do tej dynamiki złoto zachowywało się zaskakująco, nie pełniąc tradycyjnej funkcji bezpiecznej przystani, tracąc 0,93% do poziomu około 4807 dolarów za uncję, co Morgan Stanley tłumaczy ryzykiem przełożenia wyższych cen energii na inflację bazową i zmniejszeniem szans na obniżki stóp Fed, tym samym umocniając USD, które wykazuje odwrotną korelację cenową z GOLD. Srebro poszło jeszcze wyraźniej w dół, tracąc 1,94%. Gaz ziemny (NATGAS) kontynuował wzrosty, zyskując 0,57% do poziomu 2,831 USD.

Kryptowaluty

Bitcoin na początku tygodnia handlował w okolicach 75 000 dolarów, notując wzrost o 1,85%, po tym jak w piątek po raz pierwszy od lutego przebił poziom 78 000 dolarów. Spółka Strategy poinformowała w poniedziałek rano o zakupie BTC wartego 2,5 mld dolarów w zeszłym tygodniu, jednak akcje spółek powiązanych z kryptowalutami traciły, z Coinbase i Strategy po około 1% na minusie, gdyż rynek korygował weekend z podwyższoną awersją do ryzyka.