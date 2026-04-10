- Rynki po obu stronach Atlantyku wydają się wchodzić w wyraźny tryb wyczekiwania. Mijający tydzień był pełen zwrotów akcji. Zawieszenie broni w Iranie pozostaje kruche, a początek kolejnego tygodnia na dobre otworzy kolejny sezon wyników. Inwestorzy wyraźnie starają się poczekać na więcej informacji, zarówno ze świata polityki, jak i ze spółek, zanim podejmą kolejne decyzje. Amerykańskie rynki notują niewielkie spadki; najbardziej tracą kontrakty na DOW, który spada o ok. 0,6%.
- Uwaga rynków wyraźnie przesunęła się z powrotem w stronę technologii i AI. Na fali obietnic i spekulacji dotyczących możliwości produktów spółki Anthropic szeroki wachlarz spółek technologicznych traci. Należą do nich m.in.: Palantir, Palo Alto, CrowdStrike, ServiceNow oraz Cloudflare.
- Duże wzrosty notuje CoreWeave , spółka rośnie aż o 12% na fali nowych kontraktów ze strony Meta oraz Anthropic.
- Dane makroekonomiczne wskazują na oznaki słabości gospodarki USA:
- Departament Statystyki Pracy opublikował dane o inflacji w USA za marzec. Zgodnie z oczekiwaniami rynku skok cen paliw i nawozów podniósł inflację CPI do 3,3%. Skoncentrowany charakter tego wzrostu potwierdza inflacja bazowa, która rośnie jedynie do 2,6%.
- Negatywny sentyment konsumentów i wzrost oczekiwań inflacyjnych pokazał Uniwersytet Michigan. Krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne wzrosły do 4,8%, a sentyment konsumentów spadł do 47,6, jest to najniższy wskaźnik w historii pomiarów.
- Zamówienia na dobra trwałe spadły o 1,3%. Nie uwzględniając pojedynczego wzrostu w 4. tygodniu stycznia, oznacza to 8 odczytów z rzędu na poziomie 0 lub z ujemną dynamiką zamówień.
- Sytuacja w Europie jest zbliżona, większość indeksów pozostaje blisko poziomów otwarcia. STOXX600 wzrósł o 0,37%. Liderem wzrostów w Europie okazał się WIG20, który zamknął się wzrostem aż o 1,25%.
- Europejska zbrojeniówka rejestruje silne przeceny na fali kolejnej rundy negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją. Lider sektora, Rheinmetall, traci aż 8%. Hensoldt oraz Leonardo pogłębiają spadki do 5%.
- Inflacja konsumencka w Niemczech okazała się zgodna z oczekiwaniami, rosnąc do poziomu 2,8%.
- Na rynku walutowym umacniają się euro oraz funt brytyjski, średnio o ok. 0,2% względem głównych par walutowych. Tracą głównie jen oraz dolar nowozelandzki — spadki rzędu ok. 0,3%.
- W sektorze surowców:
- Większość uwagi pozostaje skupiona na ropie. Mimo braku rozwiązania kwestii przepraw przez cieśninę ropa utrzymuje się poniżej 100 USD. Ropa WTI kończy sesję w okolicy 98 USD, a Brent ok. 96 USD.
- Niewielkie wzrosty notują metale przemysłowe: miedź rośnie o ok. 1%, a aluminium drożeje o blisko 2%.
- Złoto pozostaje stabilne w okolicy 4760 USD, srebro umacnia się o ponad 1%, a platyna traci ponad 1%.
- Umiarkowanie pozytywny sentyment wrócił na rynek krypto. Bitcoin rośnie o ponad 1%, stabilizując się na poziomie ok. 73 000 USD. Ethereum drożeje o 1,6%, osiągając poziom 2240 USD. Solana ogranicza wzrosty poniżej 1% i kończy sesję na poziomie 84,5 USD.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.