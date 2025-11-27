Podsumowanie Dnia: Nieobecność Wall Street ogranicza aktywność rynku

- Święto dziękczynienia w USA znacznie ograniczyło aktywność na rynkach finansowych. Giełdy Amerykańskie nie prowadza dziś notowań, a główne indeksy pozostają nieaktywne. Ruchy kontraktów terminowych pozostają znikome. W przedziale poniżej 0,1%.
- Z uwagi na brak inwestorów i kapitału z USA w Europie, również sesja Europejska wykazuje niewielka zmienność i obniżony wolumen transakcji. Kontrakty na DE40, SUI20, SPA35 oraz UK100 poruszają się ze zmiennością poniżej 0,1%. Wyraźniejszy spadek występuje na NED25, bo o aż 0,4%, oraz na W20 który spada o ponad 0,3%.
- W czasie Europejskiej sesji wyróżniła się PUMA (PUM.DE), rynek dyskontuje plotki o potencjalnym wykupieniu spółki przez Chiński koncern. Notowania spółki odzieżowej rosną o ponad 10%.
- Europejscy inwestorzy otrzymali dziś serię istotnych danych makroekonomicznych do interpretacji i wyceny. Konsumenci i przemysł w Euro pozostają ostrożni, z kolejnym spadkiem odczytu pewności, który okazał się większy od oczekiwań. Lepiej wypadają usługi, które nie tylko rosną, ale pobijają oczekiwania rynku.
- ECB opublikował “minutki” ze swojego ostatniego posiedzenia. Przedstawiciele banku podkreślają swoją otwartość na różnie warianty polityki i reaktywność na dane. Perspektywy inflacyjne pozostają bez zmian, niepewność pozostaje podwyższona, lecz pod kontrolą. Rada sygnalizuje, że cykl podwyżek stóp procentowy najprawdopodobniej dobiegł końca.
- Ruch na rynku surowcowym pozostaje niewielki podczas sesji. Ropa notuje niewielkie odbicie sięgające ok. 0,7%. Tracą niektóre metale przemysłowe.
- Na rynku walutowym wyróżniają się dziś pary NZDUSD oraz AUDUSD. Rozbieżność polityki monetarnej banków Australii i Nowej Zelandii względem coraz bardziej gołębiego FEDu wspiera wyceny lokalnych walut.
- Nadzwyczaj spokojny dzień dla rynku krypto. Brak sesji w USA ogranicza zmienność cen aktywów. Bitcoin rośnie o ok. 1,5%. Ethereum z ruchem wzrostowym w okolicach 0,2%.
