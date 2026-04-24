⚡Susza w USA sprzyja spekulacyjnym wzrostom pszenicy, kukurydzy i soi - co wiemy?

Kontrakty terminowe na pszenicę, kukurydzę i soje notowane na chicagowskiej CBOT wzrosły w ostatnich tygodniach. Jak dowiadujemy się z raportów pogodowych NOAA, znacznie powyżej normy temperatury oraz niższe od normy opady w marcu doprowadziły do rozszerzenia i nasilenia suszy w zachodnich regionach USA oraz na Wielkich Równinach. Utrzymanie się suszy prognozowane jest w całym zachodnim obszarze przez kwiecień, przy czym jej dalszy rozwój jest najbardziej prawdopodobny w częściach Arizony i Nevady.

Krótkoterminowe fundamenty rynku (kukurydza) – ujęcie praktyka

Rynek kukurydzy zaczyna dzień stabilnie, po wcześniejszym cofnięciu z lokalnych szczytów. Co istotne, struktura rynku w krótkim terminie pozostaje konstruktywna – ceny budują wyższe dołki w większości ostatnich sesji, co sugeruje, że popyt nadal jest obecny, choć bez agresywnego momentum.

Ostatnie dwa tygodnie przyniosły powolne, ale systematyczne wzrosty, co daje argument bykom. Kluczowym wsparciem pozostają obawy o wilgotność gleb w amerykańskim Midwest oraz potencjalne ograniczenie areału zasiewów w USA. Do tego dochodzi solidny popyt eksportowy, który amortyzuje spadki przy korektach.

Z drugiej strony obraz pogodowy nie jest jednoznaczny. Najnowsze dane wskazują na poprawę warunków w centralnej i wschodniej części Corn Belt, ale zachodnie regiony oraz południowy wschód USA nadal pozostają suche. Udział kukurydzy dotkniętej suszą wzrósł do 27% (vs 26% rok temu), co zaczyna mieć znaczenie dla rynku.

Prognozy na najbliższe dni zakładają szerokie opady w rejonie Plains i Midwest, co może chwilowo poprawić sytuację upraw. Jednocześnie niższe temperatury mogą spowolnić tempo prac polowych. W Ameryce Południowej sytuacja również jest mieszana – zbiory w Argentynie postępują, a zasiewy we Francji są w toku, natomiast Brazylia zmaga się z gorącą i suchą pogodą w kluczowym regionie safrinha, co może mieć znaczenie dla podaży w kolejnych tygodniach.

Na poziomie globalnym Międzynarodowa Rada Zbożowa obniżyła prognozy produkcji kukurydzy o 3 mln ton do 1,3 mld ton, co po raz pierwszy od kilku lat zaczyna sygnalizować presję kosztową w sektorze rolnym.

Eksport – solidny, ale wymaga przyspieszenia

Dane eksportowe pozostają przyzwoite, choć nie przełomowe. W tygodniu zakończonym 16 kwietnia sprzedaż netto wyniosła:

1,316 mln ton w bieżącym roku marketingowym

440 tys. ton na kolejny sezon

Łącznie daje to 1,76 mln ton. Realizacja planu USDA sięga 88,4%, co jest nieco powyżej 5-letniej średniej (87,3%). Jednak aby osiągnąć roczne prognozy, sprzedaż musi utrzymywać się średnio na poziomie około 496 tys. ton tygodniowo.

W obecnym układzie rynek wygląda na stabilizujący się z lekkim przechyleniem w stronę byków, ale bez silnego impulsu do wybicia. Korekty powinny nadal znajdować wsparcie w fundamentach – głównie w eksporcie i niepewności pogodowej. Krótko mówiąc: fundamenty nie są jednoznacznie bycze, ale wystarczająco solidne, by ograniczać głębsze spadki. Rynek pozostaje w trybie „czekania na katalizator”.

Źródło: xStation5