Podsumowanie dnia: Obawy o AI psują nastroje na giełdzie 💡

- Zbliżamy się do końca poniedziałkowej sesji na rynkach finansowych.
- Giełdy odnotowują dzisiaj w większości straty. Niemiecki DAX stracił podczas sesji kasowej 1,1%, francuski CAC40 zniżkował 0,22%, a brytyjski FTSE100 0,02%.
- Europejskie giełdy nerwowe reagowały przed wszystkim na decyzję prezydenta USA Donald Trump, który ogłosił nową, jednolitą 15% globalną taryfę celną, obowiązującą ze skutkiem natychmiastowym. Co więcej niepewność podniesiona została przez Parlament Europejski, który zamroził proces ratyfikacji porozumienia handlowego UE–USA (tzw. Turnberry Agreement), które zostało wynegocjowane w lipcu 2025 roku.
- Novo Nordisk (NOVOB.DK) traciły dzisiaj ponad 16% po tym, jak lek na otyłość CagriSema nie osiągnął głównego celu badania klinicznego. Nasiliło to obawy o rosnącą konkurencję wokół spółki.
- Na Wall Street dominują straty spółek o małej kapitalizacji oraz technologicznych. Russell 2000 traci obecnie 1,6%, a Nasdaq 100 0,94%.
- Akcje spółek software’owych i płatniczych wyraźnie spadły po publikacji materiału Citrini Research o ryzykach związanych ze sztuczną inteligencją. W raporcie opisano dystopijny, hipotetyczny scenariusz „Global Intelligence Crisis 2028”, w którym szybki rozwój AI mocno uderza w modele biznesowe software, fintechów i firm pośredniczących w płatnościach. Autorzy sugerują m.in., że systemy AI mogłyby łatwo skopiować produkty SaaS, zbić ceny i rentowność oraz wyeliminować „tarcia” w e‑commerce, przez co aplikacje typu DoorDash stracą lojalność użytkowników. Rynek zareagował nerwowo, choć tekst jest wyraźnie opisany jako scenariusz, a nie prognoza – inwestorzy przyjęli podejście „najpierw sprzedaj, potem pytaj”. Najmocniej traciły DoorDash i American Express, a także Visa, Mastercard, Salesforce, ServiceNow, MongoDB czy AppLovin.
- W poniedziałek defensywne sektory S&P 500 prowadziły rynek mimo spadku całego indeksu, z consumer staples na czele (+1,3%).
- Akcje sektora cybersecurity spadły drugi dzień z rzędu po premierze narzędzia Anthropic do skanowania kodu pod kątem luk, co wzbudziło obawy o zakłócenie branży przez AI. Inwestorzy boją się, że nowe usługi AI mogą zastąpić tradycyjne modele biznesowe firm ochronnych, automatyzując wiele zadań. CrowdStrike (-10,9%), Zscaler (-10,2%), Netskope (-11,5%) i Cloudflare (-9,2%) przewodziły dzisiejszym spadkom.
- PayPal (PYPL) przyciąga zainteresowanie potencjalnymi przejęciami po gwałtownym spadku akcji o 46% w ciągu roku (kapitalizacja spadła do ~38,4 mld USD), podała agencja Bloomberg. Firma z San Jose prowadzi spotkania z bankami po nieformalnych ofertach od konkurentów, gdzie jeden duży rywal rozważa pełne przejęcie, a inni celują w wybrane aktywa spółki.
- Domino's Pizza zakończył fiskalny 2025 r. w wielkim stylu, udowadniając skuteczność strategii „Hungry for MORE”, która przyniosła więcej zamówień, nowych sklepów i wyższe zyski w trudnym otoczeniu makroekonomicznym.
- Wzrost niepewności na rynku sprzyja dzisiaj metalom szlachetnym. Ceny SILVER oraz GOLD zwyżkują odpowiednio 3,7% oraz 2,2%.
- Na rynku Forex najlepiej radzi sobie dzisiaj jen japoński oraz frank szwajcarski. Spadki widoczne są przede wszystkim na walutach Antypodów.
- Bitcoin spadł poniżej 65 000 dolarów. W związku z kontynuacją gwałtownej wyprzedaży kryptowaluty jego wartość pozostaje niższa o ponad 4%.
Źródło: xStation
Dolar wywiera presję na srebro, EURUSD i Bitcoina🗽
Ropa zyskuje blisko 2% i wraca na wielomiesięczne rekordy 📈
Komentarz Giełdowy: Nvidia jak raport makroekonomiczny. Spółka, która stała się barometrem cyklu technologicznego
PULS GPW: WIG20 pod presją negatywnych informacji dotyczących liderów rynku
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.