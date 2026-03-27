Podsumowanie dnia: Piąty tydzień spadków na Wall Street

- Główne indeksy w USA ponownie tracą, a sentyment pozostaje negatywny. Największe spadki na amerykańskiej giełdzie notują Nasdaq i Russell, straty na kontraktach przekraczają 2%. Nieco lepiej radzą sobie Dow i S&P, których kontrakty tracą ok. 1,8%.
- Rynek wciąż obawia się o kondycję sektora technologicznego oraz o brak perspektyw na pokój w Zatoce Perskiej. Wielu uczestników dyskontuje obecnie scenariusz stagflacji; od szczytu główne indeksy w USA dzieli już ok. 10%.
- Przewodnicząca Fed z Filadelfii, Anna Paulson, przekazała na piątkowej konferencji, że wojna w Iranie to istotne ryzyko dla wzrostu gospodarczego i inflacji.
- Trwa istotna wyprzedaż spółek z sektora cyberbezpieczeństwa. CrowdStrike i Palo Alto tracą ponad 5%; przyczyną są obawy o konkurencję ze strony rozwiązań AI firmy Atrophic.
- Uniwersytet Michigan opublikował dane dotyczące oczekiwań inflacyjnych i kondycji konsumenta. Oczekiwania inflacyjne wyraźnie rosną w krótkim terminie i osiągają poziom 3,8%, a sentyment konsumentów spada do 53,3 - utrzymuje się on w okolicach historycznego minimum.
- Umiarkowane spadki na większości parkietów zanotowano również podczas sesji w Europie. STOXX 600 zamknął się niżej o blisko 1%. Wśród głównych indeksów liderem spadków jest DAX, którego kontrakty tracą ok. 1,6%. Relatywnie dobrze poradził sobie FTSE 100, notując symboliczny spadek poniżej 0,1%.
- Francuski koncern Pernod Ricard, producent alkoholu, ma wejść w fuzję z firmą Brown-Forman, producentem znanej whisky „Jack Daniel’s”. Akcje spółki rosną o ponad 7%.
- Odnotowano niespodziewany spadek dynamiki wzrostu cen w Hiszpanii. Roczny CPI wyniósł 3,3% wobec oczekiwań na poziomie 3,7%.
- Widać też wyraźną poprawę dynamiki sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Spadek w lutym wyniósł -0,4% wobec oczekiwań -0,7%. Roczny wzrost okazał się wyższy od prognoz i wyniósł 2,5%.
- Na rynku walutowym widoczne jest osłabienie funta, jena i franka, które tracą wobec głównych walut ok. 0,4%. Umacnia się głównie dolar, jego wzrosty względem głównych par walutowych oscylują między 0,2% a 0,3%.
- Ropa Brent wraca w okolice 104–105 USD za baryłkę, a ropa WTI testuje poziom 99 USD. Drożeje też gaz ziemny (NATGAS) - kontrakty rosną o ponad 3%.
- Złoto odrabia część strat i rośnie na piątkowej sesji o ponad 3%, osiągając poziom 4550 USD za uncję, natomiast srebro ogranicza wzrost do 2%.
- Negatywny sentyment widoczny jest także na rynku krypto. Bitcoin traci 4,5%, spadając do 65 600 USD. Ethereum traci ponad 4% i wraca poniżej 2000 USD. Solana spada o ponad 5%, osiągając poziom 81 USD.
