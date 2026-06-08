Podsumowanie dnia: Półprzewodniki ciągną Wall Street, Dow Jones spada 📌 EURUSD traci

- Sesja w Europie przebiegała dziś w mieszanych nastrojach, Euro Stoxx 50 notował delikatne wzrosty, a w sektorze finansowym wyróżniały się akcje banku Monte Paschi, które rosły blisko 10%. Niemiecki DAX tracił ponad 0,5%, podczas gdy WIG20 odwrócił początkową wyprzedaż i zamknął sesję na prawie 0,6% plusie. W Stanach Zjednoczonych obserwujemy wzrosty, natomiast martwi nieco fakt, że ograniczają się one do odbicia najmocniej wyprzedawanych w piątek akcji technologicznych m.in. półprzewodników i spółek z trendu AI podczas gdy inne sektory radzą sobie relatywnie słabo.
- Indeks Dow Jones Industrial Average nieznacznie traci, podczas gdy Nasdaq 100 rośnie 1,3%. Pogarszająca się tzw. "szerokość rynku" w której wzrosty koncentrują się na bardzo wąskiej grupie spółek nie wydaje się zdrowa dla rynku w dłuższym terminie. Spośród dużych spółek wzrostami wyróżniają się Tesla (ponad 5% wzrost), Nvidia, Taiwan Semiconductor czy Broadcom. Najmocniej rosną jednak akcje Intela, Micronu, Sandisk, KLA Corp, Lam Research i Marvell Technology.
- Spadek cen ropy pozwolił inwestorom "odetchnąć z ulgą", mimo eskalacji na linii Izrael - Iran. Netanyahu polecił jednak nie odpowiadać na ostrzał ze strony Teheranu, a Trump zapewnił, że umowa jest w trakcie finalizacji. Ropa cofnęła się z poziomu 98 USD na otwarciu do niespełna 94 USD. Jednocześnie prognozy spadku globalnych zapasów przytoczone przez Bloomberga wskazują na ryzyko sporego kryzysu w październiku 2026 roku, jeśli do tego czasu nie zostanie wypracowane rozwiązanie pokojowe i nie wróci w pełni swobodny ruch przez Cieśninę Ormuz.
- Metale szlachetne radzą sobie przeważnie słabo, choć złoto próbuje odrabiać część strat z otwarcia, notowane w pobliżu 4320 USD za uncję. Platyna i pallad tracą około 2%. Bitcoin odrobił część strat i notowany jest w pobliżu 63 tys. USD po spadku poniżęj 60 tys. USD w ubiegłym tygodniu - o zakupie kolejnych BTC poinformowało dziś Strategy, co częściowo pomogło kryptowalucie.
- EURUSD nieznacznie odbija po kaskadowej wyprzedaży z ubiegłego tygodnia, a rentowności amerykańskie nieznacznie rosną. Pentagon planuje uznać Alibaba, Baidu i BYD za spółki powiązane z chińskim wojskiem, wynika z informacji opublikowanej w federalnym rejestrze USA. Po doniesieniach akcje chińskich ADR-ów znalazły się pod presją, a Alibaba oddała niemal wszystkie wzrosty wypracowane od początku kwietnia.
- Nadchodzące IPO SpaceX na Nasdaq cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów i jest według doniesień znacząco nadsubskrybowane. Spółka ma zamknąć księgę zapisów po zakończeniu środowej sesji giełdowej i zadebiutuje na Wall Street na sesji w piątek, 12 czerwca.
- Goldman Sachs i JPMorgan analizują możliwość stworzenia kontraktów terminowych opartych na cenach wynajmu mocy obliczeniowej GPU, informuje The Information. Inicjatywa podkreśla rosnące zainteresowanie instytucji finansowych rynkiem infrastruktury sztucznej inteligencji oraz ekspozycją na rozwój sektora AI.
- Akcje Apple wymazują wzrosty po konferencji produktowej WWDC, w ramach której spółka zaprezentowała nowe produkty i ujawniła więcej dot. strategii dalszego rozwoju w kierunku sztucznej inteligencji.
Półprzewodniki i układy pamięci są bohaterami dzisiejszej sesji giełdowej w USA. Spadki obserwujemy wśród spółek z rynku nieruchomości, biotechnologii i sektora obronnego oraz sektora opieki zdrowotnej, gdzie cofa się Novo Nordisk, a Eli Lilly notuje wzrost. Źródło: xStation5
(podsumowanie w toku)
Wykresy (US30, EURUSD)
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
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