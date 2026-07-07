🔼 Ropa zyskuje 2%

Kontrakty na ropę Brent (OIL) rosną dziś o ponad 2%do ponad 73 USD za baryłkę wobec ponownych napieć w Cieśninie Ormuz. Według ustaleń uszkodzone zostały co najmniej trzy statki handlowe, w tym katarski tankowiec LNG, saudyjski supertankowiec z ropą oraz kolejna jednostka trafiona dronem.

Katar oskarżył Iran o przeprowadzenie ataku, określając go jako poważne naruszenie prawa międzynarodowego oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa globalnych dostaw energii.

oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa globalnych dostaw energii. Iran zapowiedział jednocześnie, że nie wznowi negocjacji z USA, jeśli Waszyngton będzie kontynuował groźby militarne.

Kolejne ataki na tankowce wywołały wzrost cen ropy

Notowania ropy naftowej wyraźnie rosną po doniesieniach o kolejnych incydentach w jednym z najważniejszych punktów światowego handlu surowcami. Brytyjskie centrum UK Maritime Trade Operations poinformowało o serii ataków na statki handlowe przepływające przez Cieśninę Ormuz, a według najnowszych informacji uszkodzone zostały co najmniej trzy jednostki handlowe.

Największe obawy wzbudził atak na katarski tankowiec LNG Al-Rekayyat, który został trafiony pociskiem w pobliżu wybrzeża Omanu. Na pokładzie wybuchł pożar maszynowni, co wywołało obawy o możliwość eksplozji. Uszkodzeniu miał ulec również saudyjski supertankowiec Wedyan, przewożący ropę naftową, a trzeci statek został trafiony dronem i doznał niewielkich uszkodzeń konstrukcyjnych. Według dostępnych informacji nie odnotowano ofiar ani wycieku surowców.

Iran nie przyznaje się do ataków, ale wcześniej ostrzegał statki

Choć Iran oficjalnie nie przyznał się do przeprowadzenia ataków, irańska telewizja państwowa poinformowała, że co najmniej jeden z tankowców zignorował wcześniejsze ostrzeżenia irańskich sił dotyczące korzystania z wyznaczonej przez Teheran trasy żeglugowej. Wszystkie zaatakowane jednostki płynęły południowym szlakiem w pobliżu wybrzeża Omanu, przed którego wykorzystywaniem Iran ostrzegał już w ubiegłym tygodniu.

Katar i państwa Zatoki potępiają działania Iranu

Katarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych określiło atak jako „poważne i jawne naruszenie prawa międzynarodowego”, oskarżając Iran o zagrożenie bezpieczeństwu żeglugi oraz światowych dostaw energii. Doha zażądała natychmiastowego zaprzestania działań zagrażających międzynarodowej żegludze oraz pociągnięcia Iranu do odpowiedzialności za ewentualne skutki ataków.

Do sprawy odniósł się również sekretarz generalny Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC), który nazwał atak na katarski tankowiec „brutalnym” i określił go jako niebezpieczną eskalację zagrażającą stabilności całego regionu. Wezwał społeczność międzynarodową do zdecydowanej reakcji wobec kolejnych incydentów.

Rosną również napięcia między USA i Iranem

Dodatkowym czynnikiem wspierającym ceny ropy są pogarszające się relacje dyplomatyczne pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi zapowiedział, że Iran nie powróci do negocjacji, jeśli Stany Zjednoczone będą nadal kierować wobec kraju groźby militarne. Rozmowy pozostają obecnie zawieszone w związku z tygodniową żałobą po śmierci najwyższego przywódcy Iranu. Wypowiedź ta była odpowiedzią na słowa prezydenta Donalda Trumpa, który dzień wcześniej oświadczył, że jeśli porozumienie pokojowe nie zostanie osiągnięte, Stany Zjednoczone „dokończą zadanie” wobec Iranu.

Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z najważniejszych szlaków transportu energii na świecie. W czasie pokoju przez ten wąski przesmyk przechodzi około 20% światowego handlu ropą naftową i gazem ziemnym, dlatego nawet pojedyncze incydenty militarne natychmiast podnoszą premię za ryzyko geopolityczne w cenach surowców. Na razie rynek nie zakłada trwałego zakłócenia dostaw, jednak kolejne ataki pokazują, że sytuacja w regionie pozostaje bardzo niestabilna. Każda dalsza eskalacja konfliktu lub ograniczenie swobody żeglugi w Cieśninie Ormuz mogłyby szybko przełożyć się na jeszcze wyższe ceny ropy i gazu na światowych rynkach.

Wykresy OIL (interwał D1, H1)

Ropa odbija dziś i osiąga poziomy niewidziane od 30 czerwca, rosnąc do prawie 74 USD za baryłkę.