Spółki uranowe po korekcie 📉 Akcje Uranium Energy Corp tracą 50% od szczytów

Najważniejsze wnioski Akcje Uranium Energy Corp tracą blisko 50% od szczytów, choć ceny spotowe uranu na rynkach światowych pozostają stabilne

Cameco traci od szczytów ok. 30% i zwiększy udział w Cigar Lake

Producent paliwa jądrowego, Centrus Energy wejdzie do indeksu S&P SmallCap 600 w dniu 14 lipca

Największa spółka uranowa w USA, Uranium Energy Corp (UEC.US) ma za sobą ok. 40% korektę od szczytów. Niedawno H.C. Wainwright utrzymał rekomendację Buy dla Uranium Energy Corp. oraz cenę docelową 26,75 USD, mimo że spółka pokazała słabszy kwartalny wynik netto i brak przychodów. Najważniejszy element raportu to nie strata, ale strategia magazynowania uranu. UEC nie sprzedawał U3O8 na rynku spot, mimo ceny ok. 86 USD za funt, co sugeruje, że zarząd liczy na korzystniejsze warunki cenowe lub kontraktowe w kolejnych kwartałach. Aktualne ceny uranu na rynku spot oscylują wokół 85 USD za funt, po spadku z 97 USD obserwowanych na początku roku. Wieloletni trend jest jednak wzrostowy. Spółka zakończyła kwartał ze stratą netto 52,3 mln USD , czyli 0,11 USD na akcję , wobec straty 30,2 mln USD kwartał wcześniej. To pokazuje presję kosztową typową dla producenta będącego w fazie rozruchu i skalowania wydobycia.

, czyli , wobec straty kwartał wcześniej. To pokazuje presję kosztową typową dla producenta będącego w fazie rozruchu i skalowania wydobycia. Produkcja w Christensen Ranch wyniosła 146,55 tys. funtów U3O8 , a rozpoczęcie operacji w Burke Hollow jest ważnym sygnałem, że UEC przechodzi z narracji „uranowej opcji na wzrost cen” w stronę realnej, operacyjnej ekspozycji na podaż.

, a rozpoczęcie operacji w Burke Hollow jest ważnym sygnałem, że UEC przechodzi z narracji „uranowej opcji na wzrost cen” w stronę realnej, operacyjnej ekspozycji na podaż. Zapasy UEC wynoszą ok. 1,5 mln funtów U3O8 , co przy cenie spot 86 USD/lb daje teoretyczną wartość rynkową ok. 129 mln USD . Dla inwestorów to istotny bufor, ale też ukryta dźwignia na dalszy wzrost cen uranu.

, co przy cenie spot daje teoretyczną wartość rynkową ok. . Dla inwestorów to istotny bufor, ale też ukryta dźwignia na dalszy wzrost cen uranu. Rynek ukarał akcje za brak przychodów, wyższą stratę i opóźnienia produkcyjne — kurs spadł o 27% w tydzień do ok. 10 USD . Mimo tego akcje pozostają ok. 72% wyżej rok do roku , więc część spadku wygląda jak realizacja zysków po mocnym wzroście.

do ok. 10 . Mimo tego akcje pozostają ok. , więc część spadku wygląda jak realizacja zysków po mocnym wzroście. H.C. Wainwright zwraca uwagę, że spółka ma solidną płynność i więcej gotówki niż długu, co zmniejsza ryzyko finansowe w okresie, gdy produkcja dopiero się rozkręca.

Kluczowe dla tezy inwestycyjnej jest to, czy UEC faktycznie obniży koszt produkcji na funt wraz ze wzrostem skali. Jeżeli koszty jednostkowe zaczną spadać, obecna strata może być postrzegana jako przejściowa, a nie strukturalna.

Negatywny punkt: wynik EPS -0,11 USD był znacznie słabszy od oczekiwanych -0,03 USD , a rynek liczył na przychody rzędu 12,1 mln USD . To tłumaczy, dlaczego pozytywna rekomendacja nie zatrzymała wyprzedaży.

był znacznie słabszy od oczekiwanych , a rynek liczył na przychody rzędu . To tłumaczy, dlaczego pozytywna rekomendacja nie zatrzymała wyprzedaży. Dla sektora uranowego przekaz jest mieszany: ceny spot pozostają wysokie, w rejonie mid-80 USD/lb , ale słabszy sentyment do akcji surowcowych i mniejsza aktywność finansowych kupujących uran chwilowo ciążą notowaniom.

, ale słabszy sentyment do akcji surowcowych i mniejsza aktywność finansowych kupujących uran chwilowo ciążą notowaniom. Byczy scenariusz dla UEC opiera się na trzech elementach: utrzymaniu wysokich cen uranu, wzroście produkcji w USA oraz możliwości sprzedaży zapasów lub zawierania kontraktów długoterminowych na lepszych warunkach.

Ryzyko pozostaje proste: jeśli produkcja będzie dalej opóźniona, koszty pozostaną wysokie, a spółka nadal nie będzie generować przychodów, rynek może zacząć traktować UEC bardziej jak kosztowną opcję na uran niż pełnoprawnego producenta. Akcje UEC.US (interwał D1) Akcje UEC notowane są sporo poniżej EMA200 (czerwona linia), co w ostatnich latach okazywało się często miejscem do długoterminowej akumulacji waloru. Źródło: xStation5 Cameco zwiększa udział w Cigar Lake Cameco sfinalizowało przejęcie dodatkowego udziału w kopalni Cigar Lake od TEPCO Resources.

Udział Cameco w Cigar Lake wzrósł o 2,871 pkt proc., do 57,418%, natomiast udział Orano Canada zwiększył się do 42,582%.

To istotna informacja dla sektora uranowego, ponieważ Cigar Lake jest jedną z najważniejszych i najbogatszych kopalni uranu na świecie.

Większy udział w Cigar Lake oznacza dla Cameco większą ekspozycję na przyszłą produkcję oraz potencjalnie wyższe przepływy pieniężne, jeśli ceny uranu pozostaną wysokie.

Z perspektywy inwestorów ruch Cameco pokazuje, że najwięksi gracze w sektorze nadal chcą zwiększać kontrolę nad jakościowymi aktywami produkcyjnymi, zamiast polegać wyłącznie na rynku spot. Akcje CCJ.US (interwał D1) Akcje Cameco notowane są z ok. 10% dyskontem względem EMA200 (czerwona linia), kluczowe wsparcie przebiega wiec w okolicach 100 - 103 USD za walor. Źródło: xStation5 Centrus Energy dołączy do S&P SmallCap 600 Centrus Energy ma dołączyć do indeksu S&P SmallCap 600 14 lipca, co może zwiększyć popyt techniczny na akcje ze strony funduszy pasywnych śledzących indeks.

Spółka jest jednym z ważniejszych amerykańskich podmiotów w łańcuchu paliwa jądrowego, ponieważ zajmuje się dostawami wzbogaconego uranu.

Centrus jest szczególnie istotny dla rynku zaawansowanych reaktorów jądrowych, ponieważ rozwija produkcję HALEU, czyli paliwa potrzebnego dla części reaktorów nowej generacji.

Włączenie do indeksu nie zmienia fundamentów spółki z dnia na dzień, ale może poprawić jej widoczność wśród inwestorów instytucjonalnych.

Dla sektora uranowego to kolejny sygnał, że rynek kapitałowy coraz mocniej wycenia strategiczne znaczenie amerykańskiego łańcucha dostaw paliwa jądrowego. Wykres Centrus (LEU.US), interwał D1 Akcje Centrus spadły od szczytów o ok. 65% i notowane obecnie są ok. 20% poniżej 200-sesyjnej średniej kroczącej na interwale dziennym - EMA200 (czerwona linia). Źródło: xStation5

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