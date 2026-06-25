Podsumowanie Dnia: Półprzewodniki pożerają Wall Street

USA
- Czwartkowa sesja na Wall Street wystartowała potężnymi spadkami, sięgającymi momentami blisko 3% na indeksie NASDAQ 100. Impet sprzedaży jednak z czasem osłabł, a spadki zostały zredukowane do ok. 1% na głównych indeksach. US500 rejestruje spadki w okolicy 0,6%, US100 traci 1%. Lepiej radzi sobie US30 oraz US2000, gdzie wyceny rosną o ok. 0,2%.
- Wyraźna dywergencja między zachowaniem indeksów wskazuje na skoncentrowany charakter obaw rynku. Punktem tym są spółki typu hyperscale oraz SaaS; dla wycen szerokiego rynku niekorzystny jest fakt, że spółki te stanowią więcej niż połowę głównych indeksów.
- JPMorgan wskazuje również na delewarowanie pozycji inwestorów detalicznych; ruch ten jest szczególnie intensywny na spółkach technologicznych.
- Rynek uznaje konflikt w Iranie za praktycznie zakończony, co widać na wycenach. Trwają prace nad podpisaniem ostatecznego porozumienia, na co obie strony mają czas do 21 sierpnia.
- Micron (MU.US): Producent pamięci opublikował fenomenalne wyniki; spółka rośnie na otwarciu o 20%, z biegiem sesji redukuje wzrosty do ok. 10%.
- Spółka osiągnęła 41,46 miliarda USD przychodu oraz EPS na poziomie 25,11 USD, co stanowi wzrost o ponad 100% względem poprzedniego kwartału oraz plasuje się kilkanaście procent powyżej mediany rynkowych oczekiwań. Dobre wyniki spółki wspierają też innych producentów z tego sektora.
- Problemem może być fakt, że dalsze hiperboliczne wzrosty cen pamięci sygnalizują rynkowi coraz większą presję na budżety inwestycyjne spółek hyperscale, co wywiera presję na szeroki rynek.
- Euforyczny sentyment wobec półprzewodników wspiera również Qualcomm, który zapowiada 15 miliardów USD sprzedaży w segmencie centrów danych, co winduje spółkę o 8%.
- Blackberry (BB.US): Spółka opublikowała optymistyczne prognozy na koniec roku, przychody mają być wspierane przez wydatki infrastrukturalne. Akcje spółki rosną o 7%.
- Wendy's (WEN.US): Spółka kontynuuje odbicie od dołków na wycenach na fali zakupu akcji przez detalistów, w obliczu optymizmu wobec przyszłych wyników nowego „meme-stock”. Spółka rośnie ok. 10%.
- IBM (IBM.US): Spółka zademonstrowała pierwszy, prototypowy chip w technologii poniżej 1nm.
- Apple (AAPL.US): Spółka podniosła ceny produktów, argumentując to dużymi niedoborami kości pamięci, o które elektronika konsumencka musi rywalizować z centrami danych AI. Rynek widzi grożącą spółce presję na marże i/lub spadek sprzedaży, akcje tracą ok. 5%.
Dane makroekonomiczne, USA:
- Inflacja PCE pokazała wzrost do 4,1%, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Dane te nie powinny drastycznie wpłynąć na wycenianą ścieżkę stóp w USA. Warto zwrócić uwagę na fakt, że inflacja PCE w ujęciu bazowym nie tylko jest istotnie niższa, ale również ustabilizowała się ona wcześniej. Może to implikować czasowy charakter wzrostu cen.
- Wzrost gospodarczy zaskoczył pozytywnie, PKB w USA (Q1) wzrosło o 2,1% wobec oczekiwanego 1,6%. Wzrosły też zarobki i wydatki osobiste, o 0,7%.
- Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych utrzymały się w przedziale powyżej 200 tys., jednak okazały się mniejsze od oczekiwań.
- Obawy mogą budzić wydatki konsumentów oraz zamówienia na dobra trwałe, które jednak okazały się wyraźnie niższe od oczekiwań.
Europa
- Indeksy Europejskie notują umiarkowane wzrosty, podyktowane głównie spadającymi w szybkim tempie cenami ropy. Wzrosty sięgają przedziału 0,5-1,2%, z czego liderem wzrostu są Niemcy. DE40 zyskuje ponad 1,2%.
- Sentyment wobec półprzewodników rozlewa się również na Europę. Wyraźnie zyskują ASML Holding oraz Infineon Technologies. Spółki drożeją o ok. 3%.
Dane makroekonomiczne, Europa:
- Wzrost gospodarczy w Hiszpanii wyniósł 2,7% r/r, co było zgodne z oczekiwaniami rynku.
Forex
- Na rynku walutowym liderem wzrostów jest funt. Jest to pokłosie zdyskontowanej ścieżki przekazania władzy z rąk Keira Starmera po jego rezygnacji. Faworytem jest Andy Burnham. Funt umacnia się o ok. 0,2% względem dolara i jena.
- Zyskują również waluty Nowej Zelandii oraz Australii po zaskakującym wzroście zatrudnienia w Australii. Dolar australijski i dolar nowozelandzki umacniają się o 0,2% wobec USD.
Towary
- Wśród towarów rolnych silne wzrosty notuje kakao. Wzrost o prawie 5% jest podyktowany obawami o następne zbiory w Afryce Zachodniej.
- Surowce energetyczne notują niewielkie wzrosty, ropa zyskuje 2%. Mimo gróźb Iraku dotyczących opuszczenia kartelu OPEC, aby zwiększyć produkcję, kolejny już duży spadek zapasów ropy w USA niweluje te spadki. Brent wraca do 75 USD za baryłkę.
- Poprawne dane gospodarcze z USA wspierają metale przemysłowe, miedź zyskuje 2%. Wśród metali szlachetnych zyskuje srebro, ponad 1%.
Krypto
- Rynek kryptowalut wykazuje coraz więcej oznak słabości i/lub możliwego załamania.
- Bitcoin spada poniżej 60 000 USD.
- Ethereum traci ponad 3% i spada do poziomu ok. 1560 USD.
- Solana spada do 66 USD.
IBM pokazuje przełom: Lider następnej rewolucji?
Podwyżki cen Apple: Koszty pamięci ciążą spółce i rynkowi
Wyniki Micron: Sukces spółki, strata dla rynku?
US OPEN: Micron to za mało, Wall Street pogłębia spadki
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.