📉 Kakao traci 4% po doniesieniach z Ghany. Co dalej z ceną surowca?

Kontrakty na kakao notowane na ICE znalazły się dziś pod presją i tracą 4% po nowych informacjach z Ghany, ponieważ rynek dostrzegł szansę na usprawnienie finansowania skupu ziaren w drugim największym kraju producenckim na świecie. COCOBOD zamierza jeszcze w sierpniu rozpocząć emisję długu na krajowym rynku, odchodząc od modelu zagranicznych kredytów konsorcjalnych, który przez ponad trzy dekady stanowił podstawę finansowania sektora. Dla rynku jest to potencjalnie istotna zmiana – lepszy dostęp regulatora do kapitału może ograniczyć ryzyko, że problemy z płynnością utrudnią skup kakao od farmerów i jego późniejsze wprowadzenie do łańcucha eksportowego. Ostatnie komunikaty COCOBOD dotyczące perspektyw sektora wywoływały już realizację zysków na kontraktach, a amerykańskie futures na kakao zakończyły ubiegły tydzień około 4,3% poniżej lokalnego, trzytygodniowego maksimum. Moim zdaniem rynek zaczyna więc zdejmować część premii za ryzyko finansowe Ghany, choć nie oznacza to jeszcze rozwiązania fundamentalnych problemów po stronie produkcji.

COCOBOD zwraca się w stronę krajowego kapitału

Ghana przygotowuje jedną z największych zmian w sposobie finansowania swojego sektora kakao od dekad. COCOBOD planuje jeszcze w tym miesiącu rozpocząć emisję papierów dłużnych denominowanych w ghańskim cedi, w tym 270-dniowych commercial papers, a nowy program finansowania ma funkcjonować przez pięć lat.

COCOBOD zakłada możliwość pozyskiwania około 16 mld GHS rocznie na krajowym rynku finansowym, przede wszystkim w celu finansowania bieżącej działalności i skupu kakao.

Zapadalność papierów wynosząca 270 dni nie jest przypadkowa – instrument został zaprojektowany pod cykl skupu kakao, ponieważ około 70% zbiorów jest kupowanych przez COCOBOD między wrześniem a styczniem.

Potencjalne zaplecze kapitałowe jest duże. Ghański rynek emerytalny dysponuje aktywami przekraczającymi 100 mld GHS, dlatego lokalni inwestorzy instytucjonalni mogą stać się jednym z filarów nowego systemu.

Część pozyskanych środków ma zostać przeznaczona na obsługę istniejącego zadłużenia COCOBOD, co oznacza, że nowy kapitał nie będzie w całości finansował przyszłego skupu.

Z punktu widzenia rynku kakao najważniejsze jest zmniejszenie ryzyka finansowego w łańcuchu dostaw. Jeżeli COCOBOD będzie miał stabilniejszy dostęp do kapitału obrotowego, problemy z płynnością powinny w mniejszym stopniu utrudniać skup ziaren od plantatorów.

Nie jest to jednak jednoznacznie rozwiązanie wszystkich problemów. Finansowanie działalności krótkoterminowym, regularnie rolowanym długiem nadal oznacza zależność od warunków panujących na rynku finansowym. Ghana w dużej mierze zamienia więc ryzyko dostępu do zagranicznego finansowania na ryzyko refinansowania na rynku krajowym.

Koniec modelu, który działał przez ponad trzy dekady?

Przez ponad 30 lat Ghana finansowała sezonowy skup kakao przede wszystkim poprzez coroczne kredyty konsorcjalne udzielane przez międzynarodowe banki. Kryzys zadłużeniowy kraju pokazał jednak słabość tego rozwiązania, a problemy z pozyskaniem finansowania zaczęły bezpośrednio wpływać na funkcjonowanie sektora.

Finansowanie na 2023 rok zostało opóźnione, natomiast przed sezonem 2024/25 tradycyjny model kredytów konsorcjalnych ostatecznie przestał funkcjonować. COCOBOD zaczął więc przechodzić w stronę krajowych i alternatywnych źródeł kapitału, a przygotowywany obecnie system commercial papers jest kolejnym etapem tej transformacji.

Regulator nadal musi jednak mierzyć się z obciążeniami z przeszłości. W 2023 roku około 7,93 mld GHS krótkoterminowych Cocoa Bills zostało zrestrukturyzowanych i zamienionych na instrumenty o dłuższych terminach zapadalności, przypadających na lata 2024–2028. W efekcie COCOBOD pozostaje obciążony znacznymi kosztami obsługi długu.

Dla tradera surowcowego to istotna część układanki. Na rynku kakao naturalnie najwięcej uwagi poświęca się pogodzie, wielkości zbiorów, chorobom drzew i zapasom, ale w Afryce Zachodniej równie ważna jest infrastruktura finansowa stojąca pomiędzy farmerem a światowym rynkiem. Ziarno może znajdować się na plantacji, ale bez sprawnego systemu finansowania skupu nie oznacza to jeszcze, że szybko trafi do portów i globalnego łańcucha dostaw.

Dlaczego rynek kakao reaguje spadkiem?

Z perspektywy futures najważniejsza jest zmiana postrzeganego ryzyka przyszłej podaży. Jeżeli COCOBOD będzie w stanie sprawniej finansować zakupy od farmerów, maleje prawdopodobieństwo, że problemy finansowe regulatora staną się dodatkowym ograniczeniem dla fizycznych dostaw kakao. Informacje o poprawie modelu finansowania można interpretować jako krótkoterminowo negatywne dla cen. Nie chodzi o nagły wzrost produkcji, lecz o większą szansę, że istniejące ziarna sprawnie przejdą przez system skupu i trafią na rynek.

Ważne jest jednak rozróżnienie między płynnością a rzeczywistą produkcją. Nowy system finansowania nie zwiększy liczby owoców na drzewach, nie poprawi pogody i nie wyeliminuje chorób plantacji. Tymczasem ryzyko pogodowe pozostaje znaczące – rozwijające się El Nino zwiększa obawy o produkcję w Afryce Zachodniej, a w Ghanie intensywne opady sprzyjają rozwojowi choroby black pod.

Moim zdaniem właśnie tutaj znajduje się obecnie najważniejsze napięcie fundamentalne na rynku: finansowa infrastruktura podaży może się poprawiać, podczas gdy perspektywy samej produkcji pozostają podatne na poważne ryzyka pogodowe.

Ghana pozostaje jednym z filarów światowej podaży

Znaczenie zmian w COCOBOD wynika przede wszystkim z pozycji Ghany na światowym rynku. Ghana pozostaje drugim największym producentem kakao po Wybrzeżu Kości Słoniowej, a oba kraje odpowiadają łącznie za około 60% światowej produkcji.

Kakao odpowiadało za około 1,9% PKB Ghany w I kwartale 2026 roku.

Według szacunków COCOBOD uprawa kakao zapewnia źródło utrzymania około 850 tys. rodzin plantatorskich.

Sektor generuje dla Ghany około 2 mld USD wpływów walutowych rocznie.

Na lokalnym rynku przetwórczym działają m.in. Cargill, Barry Callebaut, należące do Olam Group ofi oraz ghańska Cocoa Processing Company.

Tak wysoka koncentracja geograficzna podaży jest jednym z powodów, dla których kakao potrafi reagować na informacje z Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej znacznie gwałtowniej niż wiele innych dużych surowców rolnych. Rynek ma niewielki margines bezpieczeństwa, gdy problemy pojawiają się jednocześnie w obu najważniejszych państwach producenckich.

Ghana chce zatrzymywać większą część wartości z kakao

Zmiana modelu finansowania jest częścią szerszej reformy sektora. Rząd chce również zwiększyć krajowe przetwórstwo, tak aby od sezonu 2026/27 co najmniej 50% ghańskich ziaren było przetwarzanych lokalnie.

Z perspektywy gospodarczej kierunek jest zrozumiały. Ghana chce w większym stopniu uczestniczyć w dalszych etapach łańcucha wartości, zamiast pozostawać przede wszystkim eksporterem nieprzetworzonego surowca. Większe lokalne przetwórstwo może oznaczać, że rosnąca część eksportu będzie z czasem przyjmować formę półproduktów zamiast samych ziaren.

Nie traktowałbym jednak celu 50% jako bezpośredniego argumentu za wzrostem cen kakao. Dla światowego bilansu najważniejsze pozostają wielkość zbiorów i globalny popyt na ziarna – miejsce ich późniejszego przetwarzania przede wszystkim zmienia strukturę handlu.

Co dalej z cenami kakao?

Nowy model finansowania COCOBOD jest moim zdaniem pozytywną informacją dla stabilności fizycznego rynku, ale krótkoterminowo może działać negatywnie na ceny futures. Im mniejsze ryzyko problemów ze skupem i finansowaniem eksportu, tym mniej powodów, aby kontrakty zawierały wysoką premię za potencjalne zaburzenia podaży z Ghany.

Nie oznacza to jednak, że fundamentalny problem niedoboru został rozwiązany. Kakao pozostaje wyjątkowo wrażliwe na warunki pogodowe. Historia pokazuje, że podczas silnych epizodów El Nino globalna produkcja kakao potrafiła wyraźnie spadać, a rynek po wcześniejszych słabych zbiorach nadal pozostaje podatny nawet na stosunkowo niewielkie zaburzenia podaży.

Dla dalszego kierunku cen kluczowe będą więc trzy elementy: rzeczywista wielkość zbiorów w Ghanie, skuteczność nowego systemu finansowania COCOBOD oraz perspektywy produkcji w całej Afryce Zachodniej. Jeżeli finansowanie skupu będzie działało sprawnie, a jednocześnie Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej dostarczą większe zbiory, premia za niedobór może dalej maleć. Jeżeli jednak poprawa finansowania zderzy się ze słabą produkcją wywołaną pogodą lub chorobami plantacji, rynek szybko wróci do wzrostów, dotykając realnego ryzyka fizycznego deficytu - nawet jeśli popyt nie jest zadowalający.

Wykres COCOA (interwał D1)

Kontrakty na kakao zbliżyły się w ostatnim czasie do 38,2 zniesienia Fibonacciego ostatniego silnego impulsu spadkowego z 2025 roku i notowane są coraz bliżej dolnego zakresu wzrostowego kanału cenowego. Ważnym wsparciem pozostaje poziom ok. 5300 - 5400 USD za tonę, a kluczowy opór, wyznaczony metodologią price action przebiega w okolicach 6150 USD. Nowe finansowanie ogranicza premię za ryzyko i krótkoterminowo ciąży notowaniom, ale nie rozwiązuje problemów związanych z wielkością zbiorów, pogodą i chorobami plantacji, które pozostają kluczowymi ryzykami dla podaży.

Źródło: xStation5