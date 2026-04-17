Podsumowanie dnia: Przełom geopolityczny wywołuje euforię na rynkach 🚀

Główny czynnik kształtujący zmienność rynkową
Decydującym wydarzeniem piątku było ogłoszenie przez irańskiego ministra spraw zagranicznych Seyeda Abbasa Araghchiego pełnego otwarcia Cieśniny Ormuz na czas trwania zawieszenia broni między Izraelem a Libanem. Deklaracja ta wywołała natychmiastową, spektakularną falę wzrostów na globalnych rynkach akcji oraz gwałtowny odpływ kapitału z rynku ropy naftowej. Prezydent Trump podziękował Iranowi za otwarcie cieśniny, jednocześnie potwierdzając, że blokada morska USA wobec irańskich portów pozostaje w mocy do czasu zawarcia formalnego porozumienia pokojowego. Rynek wycenił ten scenariusz jako najbardziej prawdopodobny, choć porozumienie pozostaje kruche, a sam rozejm formalnie wygasa 21 kwietnia.
Geopolityka
Dziesięciodniowe zawieszenie broni między Izraelem a Libanem weszło w życie w czwartek o godz. 17:00 czasu wschodniego, a piątkowe otwarcie Ormuz stanowiło jego bezpośrednią konsekwencję. Agencja Axios podała, że Waszyngton i Teheran negocjują plan pokojowy, którego kluczowym elementem ma być przekazanie irańskiego uranu USA w zamian za 20 mld dolarów zamrożonych funduszy. Irański urzędnik ostrzegł jednak, że otwarcie cieśniny jest warunkowe i uzależnione od przestrzegania przez USA postanowień zawieszenia broni, a sama blokada morska jest przez Iran traktowana jako jej naruszenie. Pomimo euforycznych nastrojów analitycy podkreślają, że różnice między stronami, w tym w kwestii nuklearnej, pozostają znaczące i wymagają poważnych rozmów.
Dane makro i Fed
Prezes oddziału Fedu w San Francisco Mary Daly opowiedziała się za podejściem „wait and see" w kwestii stóp procentowych, wskazując, że obecna, lekko restrykcyjna polityka monetarna jest adekwatna do obecnych warunków. Rynek swapów stopy procentowej porzucił wyceny podwyżek w USA, natomiast dla EBC utrzymuje się niemal pewność ruchu o 25 pb w lipcu. Daly nie głosuje w FOMC w tym roku, co ogranicza jej bezpośredni wpływ na decyzje.
Indeksy
S&P 500 po raz pierwszy w historii pokonał poziom 7100 punktów, kończąc dzień wzrostem o ponad 1,2%. Dow Jones wzrósł o ponad 916 punktów, czyli niemal 2%, a Nasdaq Composite zyskał 1,3%, wyznaczając tym samym nowe szczyty wszech czasów. Russell 2000 przebił poprzedni rekord na poziomie 2735 pkt z 22 stycznia, rosnąc o 2,5% i wyznaczając nowe historyczne maksimum. W skali tygodnia S&P 500 zyskał łącznie 4%, Dow 3%, a Nasdaq aż 6%.
Akcje
Największymi beneficjentami dnia były spółki z sektora turystyki i transportu: Royal Caribbean wzrósł o blisko 10%, a United Airlines o ponad 9%. Sektor energetyczny znalazł się pod silną presją: APA Corporation straciło ponad 9%, Valero ponad 8,5%, Exxon Mobil 5%, a Chevron ponad 4%. Wyraźnym wyróżnikiem był Critical Metals, którego akcje skoczyły o ponad 40% po zatwierdzeniu przez rząd Grenlandii przejęcia udziałów w kopalni rzadkich pierwiastków Tanbreez Mining. Netflix odnotował znaczący spadek o ponad 10%.
Waluty
Indeks dolara (USDIDX) stracił ponad 0,2%, odnawiając trend spadkowy w reakcji na deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i publikację raportu Axios o negocjowanym planie pokojowym. Para EURUSD wybiła się powyżej 1,18, osiągając poziomy sprzed konfliktu, kiedy główną narracją rynkową był oczekiwany powrót obniżek stóp w USA. USDPLN osłabiło się o 0,35% do 3,5843, natomiast EURPLN spadło o 0,13% do 4,2263. Umacnianie złotego odzwierciedla globalny apetyt na ryzyko i odpływ kapitału z aktywów defensywnych, choć analitycy wskazują, że EBC powinno pozostać relatywnie bardziej jastrzębie od Fedu.
Surowce
Ropa naftowa zanurkowała gwałtownie po ogłoszeniu otwarcia Ormuz: kontrakty WTI taniały o niemal 11% do okolic 82 do 85 USD za baryłkę, a Brent zniżkował o około 9 do 11% w okolice 88 do 90 USD. To najgorszy tygodniowy wynik dla ropy od kwietnia 2020 roku, kiedy ceny spadły o ponad 19% w ciągu jednego tygodnia. Złoto kontynuowało natomiast wzrosty o 1,38%, osiągając poziom 4856 USD za uncję, co sugeruje, że niepewność co do trwałości porozumienia skłania część inwestorów do utrzymywania pozycji w aktywach bezpiecznej przystani. Arabia Saudyjska ostrzegła, że normalizacja przepływów energii potrwa, bo firmy ubezpieczeniowe pozostają ostrożne wobec tymczasowego i niepewnego rozejmu.
Kryptowaluty
Bitcoin przebił barierę 77 000 dolarów, rosnąc o ponad 3,36% i osiągając najwyższy poziom od lutego. Katalizatorem wzrostów był pozytywny klimat dyplomatyczny, informacje o negocjowanym planie pokojowym USA z Iranem oraz napływ kapitału do funduszy ETF opartych na BTC. Wskaźnik RSI na interwale 14-dniowym zbliżył się do poziomu 70 punktów, wchodząc w strefę technicznego wykupienia, co wymaga ostrożności mimo silnego momentum wzrostowego. Inwestorzy instytucjonalni coraz częściej traktują krypto jako zabezpieczenie przed geopolityczną niepewnością, co przy każdym pozytywnym sygnale z frontu dyplomatycznego przekłada się na szybkie odbicie notowań.
Trzy rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (20.04.2026)
Paraboliczne wzrosty na europejskim parkiecie przed końcem tygodnia💡
Dolar na deskach po otwarciu Cieśniny Ormuz💲📉 Początek srogiej korekty❓
Wzrosty wycen europejskich linii lotniczych
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.