Podsumowanie dnia: Przełom geopolityczny wywołuje euforię na rynkach 🚀

Główny czynnik kształtujący zmienność rynkową

Decydującym wydarzeniem piątku było ogłoszenie przez irańskiego ministra spraw zagranicznych Seyeda Abbasa Araghchiego pełnego otwarcia Cieśniny Ormuz na czas trwania zawieszenia broni między Izraelem a Libanem. Deklaracja ta wywołała natychmiastową, spektakularną falę wzrostów na globalnych rynkach akcji oraz gwałtowny odpływ kapitału z rynku ropy naftowej. Prezydent Trump podziękował Iranowi za otwarcie cieśniny, jednocześnie potwierdzając, że blokada morska USA wobec irańskich portów pozostaje w mocy do czasu zawarcia formalnego porozumienia pokojowego. Rynek wycenił ten scenariusz jako najbardziej prawdopodobny, choć porozumienie pozostaje kruche, a sam rozejm formalnie wygasa 21 kwietnia.

Geopolityka

Dziesięciodniowe zawieszenie broni między Izraelem a Libanem weszło w życie w czwartek o godz. 17:00 czasu wschodniego, a piątkowe otwarcie Ormuz stanowiło jego bezpośrednią konsekwencję. Agencja Axios podała, że Waszyngton i Teheran negocjują plan pokojowy, którego kluczowym elementem ma być przekazanie irańskiego uranu USA w zamian za 20 mld dolarów zamrożonych funduszy. Irański urzędnik ostrzegł jednak, że otwarcie cieśniny jest warunkowe i uzależnione od przestrzegania przez USA postanowień zawieszenia broni, a sama blokada morska jest przez Iran traktowana jako jej naruszenie. Pomimo euforycznych nastrojów analitycy podkreślają, że różnice między stronami, w tym w kwestii nuklearnej, pozostają znaczące i wymagają poważnych rozmów.

Dane makro i Fed

Prezes oddziału Fedu w San Francisco Mary Daly opowiedziała się za podejściem „wait and see" w kwestii stóp procentowych, wskazując, że obecna, lekko restrykcyjna polityka monetarna jest adekwatna do obecnych warunków. Rynek swapów stopy procentowej porzucił wyceny podwyżek w USA, natomiast dla EBC utrzymuje się niemal pewność ruchu o 25 pb w lipcu. Daly nie głosuje w FOMC w tym roku, co ogranicza jej bezpośredni wpływ na decyzje.

Indeksy

S&P 500 po raz pierwszy w historii pokonał poziom 7100 punktów, kończąc dzień wzrostem o ponad 1,2%. Dow Jones wzrósł o ponad 916 punktów, czyli niemal 2%, a Nasdaq Composite zyskał 1,3%, wyznaczając tym samym nowe szczyty wszech czasów. Russell 2000 przebił poprzedni rekord na poziomie 2735 pkt z 22 stycznia, rosnąc o 2,5% i wyznaczając nowe historyczne maksimum. W skali tygodnia S&P 500 zyskał łącznie 4%, Dow 3%, a Nasdaq aż 6%.

Akcje

Największymi beneficjentami dnia były spółki z sektora turystyki i transportu: Royal Caribbean wzrósł o blisko 10%, a United Airlines o ponad 9%. Sektor energetyczny znalazł się pod silną presją: APA Corporation straciło ponad 9%, Valero ponad 8,5%, Exxon Mobil 5%, a Chevron ponad 4%. Wyraźnym wyróżnikiem był Critical Metals, którego akcje skoczyły o ponad 40% po zatwierdzeniu przez rząd Grenlandii przejęcia udziałów w kopalni rzadkich pierwiastków Tanbreez Mining. Netflix odnotował znaczący spadek o ponad 10%.

Waluty

Indeks dolara (USDIDX) stracił ponad 0,2%, odnawiając trend spadkowy w reakcji na deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i publikację raportu Axios o negocjowanym planie pokojowym. Para EURUSD wybiła się powyżej 1,18, osiągając poziomy sprzed konfliktu, kiedy główną narracją rynkową był oczekiwany powrót obniżek stóp w USA. USDPLN osłabiło się o 0,35% do 3,5843, natomiast EURPLN spadło o 0,13% do 4,2263. Umacnianie złotego odzwierciedla globalny apetyt na ryzyko i odpływ kapitału z aktywów defensywnych, choć analitycy wskazują, że EBC powinno pozostać relatywnie bardziej jastrzębie od Fedu.

Surowce

Ropa naftowa zanurkowała gwałtownie po ogłoszeniu otwarcia Ormuz: kontrakty WTI taniały o niemal 11% do okolic 82 do 85 USD za baryłkę, a Brent zniżkował o około 9 do 11% w okolice 88 do 90 USD. To najgorszy tygodniowy wynik dla ropy od kwietnia 2020 roku, kiedy ceny spadły o ponad 19% w ciągu jednego tygodnia. Złoto kontynuowało natomiast wzrosty o 1,38%, osiągając poziom 4856 USD za uncję, co sugeruje, że niepewność co do trwałości porozumienia skłania część inwestorów do utrzymywania pozycji w aktywach bezpiecznej przystani. Arabia Saudyjska ostrzegła, że normalizacja przepływów energii potrwa, bo firmy ubezpieczeniowe pozostają ostrożne wobec tymczasowego i niepewnego rozejmu.

Kryptowaluty

Bitcoin przebił barierę 77 000 dolarów, rosnąc o ponad 3,36% i osiągając najwyższy poziom od lutego. Katalizatorem wzrostów był pozytywny klimat dyplomatyczny, informacje o negocjowanym planie pokojowym USA z Iranem oraz napływ kapitału do funduszy ETF opartych na BTC. Wskaźnik RSI na interwale 14-dniowym zbliżył się do poziomu 70 punktów, wchodząc w strefę technicznego wykupienia, co wymaga ostrożności mimo silnego momentum wzrostowego. Inwestorzy instytucjonalni coraz częściej traktują krypto jako zabezpieczenie przed geopolityczną niepewnością, co przy każdym pozytywnym sygnale z frontu dyplomatycznego przekłada się na szybkie odbicie notowań.