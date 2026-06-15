Fed w cieniu porozumienia – LIVE 7:50⏰

- OIL poniżej $85
- SILVER przekracza $70, blisko +15% od dołka z ubiegłego tygodnia
- US100 mniej niż 2% od ATH
- OIL poniżej $85
- SILVER przekracza $70, blisko +15% od dołka z ubiegłego tygodnia
- US100 mniej niż 2% od ATH
W dzisiejszym webinarze:
- USA, Iran ogłaszają porozumienie – rynki w euforii
- Udany debiut SpaceX
- Rząd USA blokuje model Fable 5
- pierwsze posiedzenie Fed pod wodzą Warsha
Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:
Poranna odprawa: Cieśnina Ormuz otwarta (15.06.2026)
Podsumowanie dnia: Wall Street zyskuje, SpaceX rośnie 28% na debiucie
Wall Street kontynuuje odbicie 📈 Nasdaq rośnie, akcje Adobe nurkują 8% po wynikach
PILNE: Nastroje konsumentów w USA powyżej prognoz 📈 Dolar traci
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