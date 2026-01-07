Złoto traci ponad 1% 📉

Cena złota notuje dziś ponad 1% spadek, ale po mieszanym odczycie danych z USA cena kruszcu zareagowała wzrostem mimo wyższych od prognoz danych ISM usług i niższych (choć w gruncie rzeczy mieszanych) JOLTS (wskaźnik zwolnień spadł z 1,2% na 1,1%, a odejść wyniósł 2% wobec 1.9% poprzedniej rewizji). Dolar notowany jest płasko, ale wraz z cenami złota spadają też pozostałe metale, w tym srebro, które traci 5%.

Dziś pulbikowane dane (oraz ostatnie, finalne PMI przemysłu) uprawdopodabniają jako 'zasadną' linię narracji Trumpa, który nie widzi obecnie ryzyka inflacyjnego w USA jako znaczącego i od drugiej połowy roku możemy oczekiwać nieco 'agresywniejszego' podejścia Rezerwy Federalnej.

Rynek złota wszedł w 2026 rok wzrostami, co sugeruje, że inwestorzy wciaż widzą potencjał dla dalszej zwyżki wobec oczekiwanych obniżek stóp w Fed (Stephen Miran sugerował nawet 100 pb cięć w tym roku), rosnących deficytów oraz geopolitycznych tarć, które mogą przyspieszać zakupy kruszcu i odchodzenie od dolara w ramach dywersyfikacji i 'coraz ryzykowniejszej' ekspozycji na dolara.

Analiza CoT (CFTC) złota na dzień 30 grudnia

Na koniec grudnia 2025 roku struktura pozycji w kontraktach na złoto pokazuje wyraźny kontrast między komercyjnymi uczestnikami rynku (Commercials) a funduszami spekulacyjnymi (Managed Money; duzi spekulanci). Kapitał spekulacyjny widzi perspektywę dalszych wzrostów, podczas gdy producenci i bezpośredni uczestnicy rynku złota zabezpieczają dostawy po dzisiejszych cenach, utrzymując krótką pozycję netto.

Łączna liczba krótkich pozycji Commercials (Producer/Merchant/Processor/User) wynosi około 67 tys. kontraktów , co stanowi około 14% otwartego zainteresowania .

W ostatnim tygodniu grudnia Commercials zmniejszyli długie pozycje o 4,200 kontraktów , podczas gdy krótkie utrzymały się na wysokim poziomie. Zatem widzimy wyraźny, umiarkowany pesymizm wobec cen złota w krótkim terminie .

Fundusze spekulacyjne (Managed Money) pozostają netto bycze, posiadając około 149 tys. długich kontraktów wobec 44 tys. krótkich.

Długie pozycje Managed Money stanowią około 31% całego OI (open interest), co pokazuje silne zaangażowanie grupy w potencjalne wzrosty. Jednak w minionym tygodniu fundusze zmniejszyły nieznacznie długie pozycje (-1,709 kontraktów) i zwiększyły krótkie (+4,313 kontraktów).

Konflikt między pesymistycznymi Commercials a byczymi Managed Money typowo prowadzi do dynamicznych ruchów cenowych. Pozycje Commercials mogą pełnić rolę naturalnego wsparcia, natomiast presja ze strony funduszy spekulacyjnych wspiera potencjał wzrostowy. Z drugiej strony w ostatnim tygodniu zarówno commercials jak i spekulanci 'zagrali do jednej bramki' i wykorzystali rekordowe wzrosty do zabezpieczenia dostaw po obecnych cenach, lub ograniczenia byczej ekspozycji na złoto.

Złoto pozostaje w krótkoterminowej konsolidacji, z możliwością wybicia w górę, pod warunkiem, że Managed Money (duzi spekulanci) utrzymają lub zwiększą długie pozycje.

Nagłe zmniejszenie krótkich pozycji Commercials mogłoby także sygnalizować impuls wzrostowy dla złota.

Obecna struktura CoT z dnia 30 grudnia sugeruje istniejący potencjał do krótkoterminowej korekty, przy obecnym poziomie cen. Z drugiej strony zwiększenie długich pozycji przez Managed Money mogłoby zapewnić impuls wzrostowy.

GOLD (interwał H1)

Patrząc na interwał godzinowy cen złota, widzimy, że spadki zatrzymały się na poziomie 4420 USD (EMA200, czerwona linia), ale wciąż notowane są poniżej 71,6 i 61,8 zniesień Fibonacciego impulsu spadkowego z końcówki grudnia.Głównym oporem teraz wydaje się średnia EMA50 (pomarańczowa linia), w okolicach 4460 USD za uncję.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5