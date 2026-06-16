Podsumowanie dnia - Ropa niemal wymazuje wojenny wzrost, a Wall Street cofa się w oczekiwaniu na Fed (16.06.2026)

🛢️ Surowce
- Notowania ropy naftowej zaliczają najdłuższą serię spadków w tym roku, przez co ceny szorują po dnie, wymazując większość zysków wywołanych konfliktem.
- Na rynku widoczne jest mocne uderzenie w wyceny obu głównych gatunków surowca – baryłka ropy Brent tanieje o ponad 5% i spada poniżej 80 USD za baryłkę, natomiast amerykańska ropa WTI spada do 75 USD za baryłkę
- Najnowsze informacje wskazują na to, ze Stany Zjednoczone zdejmują powoli blokadę morską i mają zezwolić Iranowi na natychmiastowy powrót na rynek ropy naftowej, co miałoby załagodzić stosunki przed dalszymi negocjacjami.
- Porozumienie ma zostać podpisane w najbliższy piątek w Genewie, ale dalej nie ma informacji na temat pełnego tekstu memorandum
- Doszło do drastycznego cięcia prognoz przez instytucje z Wall Street. Morgan Stanley oraz Goldman Sachs znacząco obniżyły swoje prognozy cenowe na nadchodzące kwartały.
- Istnieją perspektywy na szybszy powrót dostaw, jako że Goldman Sachs zakłada, iż eksport z Zatoki Perskiej wróci do poziomów sprzed wojny już do końca lipca.
- Sytuacja ta przynosi wyraźną ulgę dla bankierów centralnych, ponieważ spadek cen surowców do poziomów z początku marca wyraźnie zmniejsza globalną presję inflacyjną.
- Złoto kontynuuje odbicie o 0,6%, notując poziomu 4360 dolarów za uncję. Wzrosty cen metali szlachetnych są możliwe dzięki zmniejszającymi się oczekiwaniami inflacyjnymi
📈 Giełdy i Spółki
- Po wcześniejszym trzydniowym rajdzie amerykańskie indeksy giełdowe wyraźnie złapały zadyszkę i pozostają w zawieszeniu. Kontrakty terminowe na S&P 500 oraz Nasdaq zaliczają wyraźną korektę. US500 traci 0,2%, natomiast US100 ponad 1%.
- Na rynku widoczna jest eksplozja wyceny SpaceX. Akcje spółki drożeją o kolejne 11% na początku sesji, a patrząc szerzej, od momentu debiutu giełdowego firma urosła już o ponad 50%.
- Spółka Elona Muska kontynuuje pościg w wycenach i dzisiaj przebiła wycenę Amazona i na moment nawet Microsoftu, a sama kapitalizacja rynkowa SpaceX osiągnęła astronomiczny poziom 2,8 biliona dolarów.
- Przedsiębiorstwo umacnia swoją pozycję jako piąta siła na Wall Street. Dzisiaj akcje napędzane były informacjami o finalizacji procesu przejęcia Cursora za 60 miliardów dolarów. Teoretycznie daje to wycenę spółki Cursor na poziomie 15 dla wskaźnika P/S
🏛️ Polityka Monetarna i Banki Centralne
- Dzisiaj doszło do historycznego i niezwykle jastrzębiego ruchu w Azji. Bank Japonii (BoJ) podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 1%.
- Decyzja ta oznacza bezprecedensowe cofnięcie w czasie, ponieważ jest to najwyższy poziom stóp procentowych w Japonii od lat 90.
- Bezpośrednia reakcja rynku na decyzję BoJ była gwałtowna. Japoński jen całkowicie wymazał swoje wcześniejsze zyski, natomiast ceny lokalnych obligacji skarbowych odnotowały spadki. USDJPY niemal powraca do poziomu 160,5 przy którym wcześniej dochodziło do interwencji walutowych
- Zupełnie inną taktykę przyjął Bank Rezerw Australii (RBA), który utrzymał stopy procentowe bez zmian po raz pierwszy w tym roku. AUDUSD umacnia się dzisiaj na rynku
- Na rynkach stale odczuwalna jest także jastrzębia presja w Europie, gdzie inwestorzy pamiętają o ruchu EBC z zeszłego tygodnia, podczas którego Christine Lagarde podniosła stopy procentowe i ostrzegła, że inflacja wojenna rozlewa się po gospodarce. EURUSD wzrasta dzisiaj powyżej poziomu 1,16, ale jest to efekt głównie słabości dolara (poza jenem)
- Globalne rynki finansowe wstrzymują oddech i tkwią w ciszy przed burzą, oczekując na jutrzejsze, środowe posiedzenie Rezerwy Federalnej (Fed).
- Wydarzenie to przyniesie głośny debiut nowego szefa amerykańskiego banku centralnego, jako że będzie to pierwsze posiedzenie Fed, któremu przewodzić będzie nowy przewodniczący – Kevin Warsh.
- Choć konsensus rynkowy zakłada utrzymanie stóp procentowych bez zmian, kluczowym punktem uwagi będzie pierwsza konferencja prasowa Kevina Warsha oraz jego oficjalna retoryka wobec dalszych perspektyw inflacji.
- Przed nowym szefem Fed stoi poważny dylemat makroekonomiczny. Warsh będzie musiał zrównoważyć obecną presję cenową z perspektywą jej szybkiego spadku po pełnym odblokowaniu Cieśniny Ormuz.
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