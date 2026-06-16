Podsumowanie dnia - Ropa niemal wymazuje wojenny wzrost, a Wall Street cofa się w oczekiwaniu na Fed (16.06.2026)

Bank Japonii (BoJ) podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 1%

Bank Japonii (BoJ) podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 1%

Bank Japonii (BoJ) podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 1%

Bank Japonii (BoJ) podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 1%

Bank Japonii (BoJ) podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 1%

Bank Japonii (BoJ) podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 1%

Dzisiaj doszło do historycznego i niezwykle jastrzębiego ruchu w Azji.

Dzisiaj doszło do historycznego i niezwykle jastrzębiego ruchu w Azji.

Dzisiaj doszło do historycznego i niezwykle jastrzębiego ruchu w Azji.

Dzisiaj doszło do historycznego i niezwykle jastrzębiego ruchu w Azji.

Dzisiaj doszło do historycznego i niezwykle jastrzębiego ruchu w Azji.

Dzisiaj doszło do historycznego i niezwykle jastrzębiego ruchu w Azji.

najwyższy poziom stóp procentowych w Japonii od lat 90.

najwyższy poziom stóp procentowych w Japonii od lat 90.

najwyższy poziom stóp procentowych w Japonii od lat 90.

najwyższy poziom stóp procentowych w Japonii od lat 90.

najwyższy poziom stóp procentowych w Japonii od lat 90.

najwyższy poziom stóp procentowych w Japonii od lat 90.

Decyzja ta oznacza bezprecedensowe cofnięcie w czasie, ponieważ jest to

Decyzja ta oznacza bezprecedensowe cofnięcie w czasie, ponieważ jest to

Decyzja ta oznacza bezprecedensowe cofnięcie w czasie, ponieważ jest to

Decyzja ta oznacza bezprecedensowe cofnięcie w czasie, ponieważ jest to

Decyzja ta oznacza bezprecedensowe cofnięcie w czasie, ponieważ jest to

Decyzja ta oznacza bezprecedensowe cofnięcie w czasie, ponieważ jest to

, natomiast ceny lokalnych obligacji skarbowych odnotowały spadki. USDJPY niemal powraca do poziomu 160,5 przy którym wcześniej dochodziło do interwencji walutowych

, natomiast ceny lokalnych obligacji skarbowych odnotowały spadki. USDJPY niemal powraca do poziomu 160,5 przy którym wcześniej dochodziło do interwencji walutowych

, natomiast ceny lokalnych obligacji skarbowych odnotowały spadki. USDJPY niemal powraca do poziomu 160,5 przy którym wcześniej dochodziło do interwencji walutowych

, natomiast ceny lokalnych obligacji skarbowych odnotowały spadki. USDJPY niemal powraca do poziomu 160,5 przy którym wcześniej dochodziło do interwencji walutowych

, natomiast ceny lokalnych obligacji skarbowych odnotowały spadki. USDJPY niemal powraca do poziomu 160,5 przy którym wcześniej dochodziło do interwencji walutowych

, natomiast ceny lokalnych obligacji skarbowych odnotowały spadki. USDJPY niemal powraca do poziomu 160,5 przy którym wcześniej dochodziło do interwencji walutowych

Bezpośrednia reakcja rynku na decyzję BoJ była gwałtowna.

Bezpośrednia reakcja rynku na decyzję BoJ była gwałtowna.

Bezpośrednia reakcja rynku na decyzję BoJ była gwałtowna.

Bezpośrednia reakcja rynku na decyzję BoJ była gwałtowna.

Bezpośrednia reakcja rynku na decyzję BoJ była gwałtowna.

Bezpośrednia reakcja rynku na decyzję BoJ była gwałtowna.

Zupełnie inną taktykę przyjął

Bank Rezerw Australii (RBA), który utrzymał stopy procentowe bez zmian po raz pierwszy w tym roku