🔴Poranna odprawa: Ropa Brent powyżej 91 USD (18.08.2026)

📈 Giełdy i akcje
- Amerykański gigant Nvidia zadeklarował do 105 mld USD na budowę kampusu centrów danych o mocy 8 GW w stanie Ohio pod wynajem dla OpenAI, podczas gdy Microsoft i Salesforce przyglądają się przejęciu platformy Darwinbox przed jej debiutem giełdowym.
- Wskaźnik rocznych przychodów (ARR) firmy Anthropic przekroczył 65 mld USD pod koniec lipca, co oznacza ponad siedmiokrotny wzrost od końca ubiegłego roku i buduje optymizm przed planowanym debiutem giełdowym.
- Azjatyckie indeksy odnotowały wyraźne spadki: japoński Nikkei 225 stracił ponad 1,6% (z mocnymi przecenami spółek Kioxia i Murata), południowokoreański KOSPI spadł o 1,1%, a przecenie ulegały także chińskie spółki technologiczne, w tym JD.com i Meituan.
- Wall Street zakończyła sesję pod presją sprzedających: S&P 500 spadł do poziomu 7742 pkt (-0,3%), Nasdaq 100 do 29 898 pkt (-0,6%), a walory Microsoft straciły ponad 3% do 480 USD.
- Europejski indeks CAC 40 odnotował spadek o 0,79% w efekcie rosnących pozycji krótkich na francuskich obligacjach skarbowych (OAT) wywołanych sporem politycznym o budżet na 2027 rok.
🏛️ Makroekonomia
- Globalne rynki obligacji doświadczają silnej wyprzedaży: rentowność amerykańskich obligacji 30-letnich osiągnęła 5,3% (najwyżej od 2007 r.), a japońskich 10-latek wzrosła do ~2,95% (poziomy niewidziane od trzech dekad).
- Globalnie obserwujemy wyraźny spadek ilości posiadanych amerykańskich obligacji. W czerwcu był to spadek do 9,299 bln USD, który napędzany był redukcją portfeli przez inwestorów z Japonii, Wielkiej Brytanii oraz Chin, co zdaniem analityków ING może wydłużyć wyprzedaż obligacji, co oczywiście wpłynie na wzrost rentowności, co może odbić się m.in. na złocie.
- Goldman Sachs ocenia ewentualną podwyżkę stóp przez Fed za bardzo mało prawdopodobną z uwagi na miękkie dane inflacyjne, jednak rynki obawiają się presji kosztowej ze strony surowców przed sympozjum w Jackson Hole.
- Władze Chin przedstawiły plan pobudzenia konsumpcji na poziomie powiatowym, podczas gdy PBoC rozważa obniżkę stóp LPR oraz przesunięcie głównego narzędzia płynnościowego w stronę operacji overnight reverse repo.
🛢️ Surowce
- Ceny ropy Brent rozpędzają się i zaliczają wzrosty powyżej 91 USD za baryłkę, a WTI utrzymuje się powyżej 84 USD po ataku na statek handlowy w Cieśninie Hormuz i wygaśnięciu 60-dniowego memorandum USA–Iran, które oficjalnie w zasadzie już nie obowiązywało. Nie wydaje się jednak, aby z tego momentu Stany Zjednoczone miały się decydować na mocniejsze uderzenie.
- Choć oficjalne negocjacje nie są prowadzone, dochodzi do rozmów przez pełnomocników. Pojawiły się plotki, iż Iran miałby kontrolować statki wpływające do Cieśniny Ormuz, a Oman wypływające, przy udziale Stanów Zjednoczonych. Taki pomysł miał być jednak odrzucony przez Iran.
- Marża na amerykańskim oleju napędowym (diesel crack spread) osiągnęła rekordowe 102,20 USD za baryłkę z powodu napięć geopolitycznych oraz szczytu popytu w rolnictwie i żegludze.
- Złoto cofnęło się w okolice 4392 USD za uncję przy silnym oporze technicznym na poziomie 4500 USD, mimo że popyt ze strony banków centralnych sięgnął prawie 300 ton w II kwartale, a Wells Fargo podtrzymuje cel 4900–5100 USD na 2026 rok.
- Miedź zmaga się z kryzysem podażowym i skokiem spreadów na LME, a BHP ogłosiło, że metal ten wyprzedził rudę żelaza jako główny motor zysków spółki.
- Rynki surowców rolnych notują silne zwyżki: kakao podrożało o 5,09% (+9,94% tygodniowo), a sok pomarańczowy zyskał 3,18%.
💱 Waluty
- Bank Rezerw Indii (RBI) przeprowadził interwencję walutową, sprzedając dolary, by osłabić presję na rupię (USDINR blisko maksimów) wywołaną odpływem kapitału i wysokimi cenami ropy.
- Kurs USDJPY oscyluje wokół poziomu 159,7, utrzymując się blisko dwutygodniowych minimów jena, w miarę jak słabnie efekt wcześniejszych wspólnych interwencji USA i Japonii.
- Dolar nowozelandzki (NZDUSD) spadł poniżej 0,5900 po rozczarowujących danych z Chin dotyczących sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej za lipiec.
- Analizy instytucjonalne wskazują na potencjalne średnioterminowe osłabienie dolara amerykańskiego na rzecz EUR i GBP (Westpac) oraz atrakcyjność pozycji carry trade na EURAUD z celem 1,53 (Morgan Stanley).
₿ Kryptowaluty
- Bitcoin konsoliduje się powyżej poziomu 64 000 USD, przy czym Fundstrat prognozuje skok zmienności o co najmniej 30% w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.
- Sektor altcoinów odnotowuje wyprzedaż, której przewodzą Gala (-15,53%) oraz Filecoin (-7,76%).
🌍 Geopolityka
- Eksplozja na statku handlowym w Cieśninie Hormuz (uszkodzona maszynownia, śmiertelna ofiara wśród załogi) zbiegła się z wygaśnięciem rozejmu USA–Iran i groźbami ze strony Waszyngtonu, znacząco podnosząc ryzyko eskalacji konfliktu.
- Nad obwodem moskiewskim zestrzelono ponad 180 dronów w zmasowanym ataku, w wyniku którego ucierpiało m.in. centrum logistyczne firmy Wildberries.
🔭 Sugerowane rynki do obserwacji
- Ropa WTI — bezpośrednia ekspozycja na ryzyko geopolityczne w Cieśninie Hormuz i test dwutygodniowych maksimów powyżej 84 USD.
- Miedź — skrajnie wysoki wskaźnik z-score (+3,23) i zacieśnienie spreadów na LME w połączeniu ze zmianą struktury zysków BHP.
- Gala — gwałtowny spadek kursu spychający z-score głęboko poniżej normy (-1,45), tworzący ryzyko kapitulacji lub szansę na short squeeze.
- Nikkei 225 — spadek indeksu (-1,62%) przy bardzo wysokim z-score (+3,49) i rosnących do wieloletnich maksimów rentownościach japońskich obligacji skarbowych.
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