Podsumowanie dnia: Rynek ogranicza ruchy, czekając na inflację i FED

- Rynek wstrzymuje się z większymi ruchami. Amerykańska giełda ogranicza zasięg ruchów cenowych przed danymi o inflacji oraz posiedzeniem FOMC w przyszłym tygodniu. Kontrakty US100, US30 oraz US500 ograniczają ruchy do 0,1%. Zauważalne wzrosty notuje kontrakt na indeks Russel 2000, który pod koniec sesji jest na plus o ponad 1%.
- Departament Pracy USA oraz Challenger opublikowali dane o zatrudnieniu z USA. Wnioski o zasiłki spadły bardziej od oczekiwań, do 191 tysięcy. Challenger natomiast pokazał oczekiwaną utratę miejsc pracy na poziomie 71,3 tysięcy.
- Inwestorzy poznali dziś również dane o zamówieniach na dobra trwałe. We wrześniu nastąpił wzrost o 0.5%, co było zgodne z oczekiwaniami.
- Meta zapowiedziała redukcje wydatków na inicjatywę Meta-Verse, wspiera to wyceny spółki, które rosną o ok. 4%.
- Minimalnie lepsza okazała się sesja w Europie. Liderem wzrostów na czwartkowej sesji jest Hiszpania i Polska. Kontrakty W20 i SPA35 rosną o ok. 0,8 i 0,7%. Za nimi plasuje się niemiecki DE40 z 0,5% wzrostu. Mniejsze wzrosty rzędu 0,2% na indeksach francuskich i szwajcarskich.
- Opublikowane zostały ostateczne dane o sprzedaży ze strefy Euro. Wzrosła ona o 1,5% co okazało się powyżej oczekiwań rynku.
- Na temat decyzji o stopach procentowych wypowiedział się Adam Glapiński. Prezes RPP wskazał na wciąż realnie dodatnie stopy procentowe oraz inflacje, która uzasadniała kolejną obniżkę. Jako zagrożenia wskazał wysoki deficyt budżetowy oraz presję cenową, szczególnie z sektora usług.
- Na rynku walut, umacnia się dolar. Mocne dane z rynku pracy minimalnie oddalają perspektywę obniżki na następnym posiedzeniu, co znajduje swoje przełożenie w cenie. EURUSD traci 0,1%. Spadki notuje też Frank szwajcarski. Liderem spadków jest Węgierski forint, który traci dziś aż 0,7% względem Dolara i Euro.
- Zmniejszonej zmienności doświadcza rynek towarowy. Liderem wzrostów jest Ropa. Zarówno ropa brent, jak i WIT notują wzrosty rzędu 1%. Drożeje również kawa, o 1%. W segmencie metali szlachetnych, spadki notuje srebro, które traci aż 2%.
- Negatywny sentyment dominuje na rynku krypto, z szerokimi przecenami tokenów. Bitcoin traci ponad 1,5% jednak zachowuje poziom 91 tyś dolarów. Podobna sytuacja występuje na Ethereum ze spadkami rzędu 1,5% do poziomu 3130 dolarów.
