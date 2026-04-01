Podsumowanie dnia – Rynki czekają na wystąpienie Trumpa

Rynki finansowe kontynuują ożywienie po ostatnich komentarzach wskazujących na chęć szybkiego zakończenia konfliktu z Iranem.

Donald Trump wskazuje, że Iran zwrócił się o zawieszenie broni. Jednocześnie ataki ze strony Stanów Zjednoczonych oraz Iranu są kontynuowane. Iran wskazał w telewizji publicznej, że twierdzenia ze strony Trumpa są fałszywe.

Donald Trump wskazuje, że kluczowym aspektem dla zawieszenia broni jest otwarcie Cieśniny Ormuz.

Iran przeprowadza największe ataki na Izrael od początku wojny, przeprowadza również atak na katarski tankowiec, centrum danych należące do Amazona w Bahrajnie oraz producenta aluminium EGA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Agencja Axios informuje o tym, że rozmowy pomiędzy Iranem oraz USA są prowadzone, ale jednocześnie zarówno informacje ze strony prezydenta Iranu, jak i najwyższego przywódcy wskazują, że warunki Iranu nie uległy zmianie (pełne wycofanie się USA z regionu, rekompensaty, uznanie Iranu jako „właściciela” Cieśniny Ormuz).

Vance miał poinformować, że Stany Zjednoczone mają zintensyfikować ataki, aby nakłonić Iran do porozumienia. The Atlantic w swoim raporcie wskazuje na to, że USA mają szykować się na inwazję naziemną, co ma na celu zajęcie wyspy Kharg oraz przejęcie wzbogaconego uranu.

Dzisiaj o godzinie 3 w nocy czasu środkowoeuropejskiego (9 wieczorem w Waszyngtonie) Donald Trump ma skierować przemówienie do narodu, które ma być transmitowane przez wszystkie telewizje.

Raport ISM dla sektora przemysłowego pokazał wzrost głównego indeksu do poziomu 52,7 przy oczekiwaniu 52,3 oraz przy poprzednim poziomie 52,4. Kluczowym aspektem jest jednak silny wzrost subindeksu cenowego do 78,3 przy poprzednim poziomie 70,5. Subindeks zamówień spada do 53,5, natomiast subindeks zatrudnienia spada do 48,7.

Raport ADP pokazuje odczyt na poziomie 62 tys. przy oczekiwaniu na poziomie 40 tys. oraz przy poprzednim poziomie 63 tys.

Zapasy ropy naftowej w USA kontynuują wzrosty, natomiast zapasy benzyny i destylatów spadają. Pokazuje to dosyć ciekawą sytuację lokalnie w USA. Zapasy z SPR spadły jedynie minimalnie w poprzednim tygodniu.

PMI dla przemysłu w strefie euro wypada ostatecznie nieco wyżej na poziomie 51,6 punktu przy wstępnym odczycie na poziomie 51,4 punktu.

Sporym zaskoczeniem był wzrost przemysłowego PMI w Szwajcarii do poziomu 53,3 punktu przy oczekiwaniu spadku do 47 punktów. Jest to pierwszy odczyt powyżej 50 punktów od 2022 roku. EURCHF cofa się znacznie po wczorajszym wzroście.

Kontrakty terminowe na indeksy zaliczają dzisiaj kolejny dzień spektakularnych wzrostów w nadziei na szybkie rozwiązanie konfliktu. JP225 wzrósł dzisiaj o 3%, natomiast kontrakty w Europie odbijały dzisiaj o ponad 1% w większości przypadków. DE40 rósł o 1,3%, natomiast SPA35 rósł o 2,3%.

W USA kontrakty terminowe również rosły. US100 rośnie o 1,7%, natomiast US500 zwyżkuje o 1,1%.

Ropa naftowa zalicza dzisiaj mocne cofnięcie. Ropa Brent po ogromnym rolowaniu w dół notowana jest już na poziomie zaledwie 102 USD za baryłkę, notując spadek o 1%. Ropa WTI testuje okolice 100 dolarów za baryłkę. Gaz ziemny w USA spada o 2,8% wobec niskiego zużycia i wysokiej produkcji.

Zmniejszające się ryzyko, choć jednocześnie możliwa niepewność, prowadzi do ożywienia na rynku metali szlachetnych. Złoto odbija o 2,5%, testując poziom 4800, natomiast srebro rośnie o 0,7%, testując poziom 75 USD.

EURUSD wychodzi ponad poziom 1,1600, przebijając również linię trendu spadkowego z 2026 roku, co pokazuje wyraźny pivot na rynku.

Bitcoin notuje odbicie do okolic 69 tys., pozostając ostatnio jednym z mniej zmiennych aktywów.

Maersk informuje, że przewóz towarów będzie prowadzony przez Oman oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Francuska marynarka wskazuje, że potrzeba większej koordynacji różnych państw w celu zapewnienia otwarcia Cieśniny Ormuz. Jednocześnie podkreśla, że nie ma oznak, iż jest ona zaminowana, a Chiny muszą zrobić więcej, aby doprowadzić do przywrócenia handlu.