Podsumowanie Dnia: Rynkowy Rollercoaster! Rynki w górę, ropa spada poniżej 100 dolarów!

Dziś rynki finansowe przeżywały potężną huśtawkę nastrojów. Konflikt na Bliskim Wschodzie nadal się rozwija i eskaluje, a emocje od samego rana sięgały zenitu w związku z wygasającym ultimatum prezydenta Donalda Trumpa wobec Iranu.
Od początku dnia rynkom towarzyszyła silna wyprzedaż, a inwestorzy obawiali się realizacji ostrzeżeń ze strony amerykańskiego prezydenta oraz potencjalnego odwetu ze strony Teheranu, co wyraźnie zwiększało awersję do ryzyka.
Sytuacja zmieniła się we wczesnych godzinach popołudniowych, jeszcze przed otwarciem sesji w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump poinformował o przedłużeniu ultimatum o pięć dni, powołując się na konstruktywne rozmowy z Iranem. Informacje te zostały jednak szybko zdementowane przez Teheran, który zaprzeczył jakimkolwiek kontaktom z amerykańską administracją.
Mimo sprzecznych komunikatów rynki zareagowały bardzo optymistycznie. Inwestorzy uwierzyli w scenariusz deeskalacji konfliktu, co doprowadziło do gwałtownego odwrócenia wcześniejszych ruchów. Ropa naftowa momentalnie spadła poniżej poziomu 100 dolarów za baryłkę, a sentyment rynkowy wyraźnie się poprawił.
Sesja na Wall Street od samego początku przebiegała w bardzo dobrych nastrojach. Rynki wyraźnie uwierzyły w narrację o możliwych rozmowach pokojowych, a główne indeksy dynamicznie rosną. S&P 500 zyskuje około 1,7 procent, Nasdaq około 1,9 procent, a Dow Jones blisko 2 procent.
Na europejskich parkietach również panowała duża zmienność. Do południa dominowały wyraźne spadki, jednak po komunikatach z USA nastąpiło silne odbicie. Ostatecznie większość indeksów zakończyła dzień na plusach. Niemiecki DAX wzrósł blisko 1 procenta, francuski CAC 40 około 0,8 procenta, a hiszpański IBEX 35 ponad 1 procent. Jedynie brytyjski FTSE 100 zakończył sesję na minusie.
Sytuacja na warszawskim parkiecie była niemal identyczna jak w innych europejskich krajach. Po początkowej wyprzedaży nie pozostał ślad, a większość indeksów na GPW zakończyła dzień solidnym wzrostem. Wyjątkiem był indeks sWIG80, który zakończył sesję spadkiem przekraczającym ponad 1 procent.
Na rynku metali szlachetnych złoto pozostaje pod silną presją. W momencie pisania tego podsumowania spada o ponad 3 procent i znajduje się poniżej 4500 dolarów za uncję. Lepiej radzi sobie srebro, które notuje symboliczne wzrosty i testuje poziom 70 dolarów.
Na rynku walutowym widoczny jest odpływ kapitału od dolara, który traci względem pozostałych głównych walut świata, co wpisuje się w poprawę globalnego sentymentu.
Poprawę sentymentu widać również na rynku kryptowalut. Bitcoin rośnie o ponad trzy procent i testuje poziom 71 000 dolarów, natomiast Ethereum zyskuje około czterech procent i przekracza 2 150 dolarów.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.