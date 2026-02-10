Podsumowanie Dnia: Słabe dane z USA ciągną rynki, a metale szlachetne znów pod presją!

Sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się selektywną wyprzedażą. Indeks blue chipów cofnął się o 1,1%, natomiast szeroki rynek spadł o 0,7%. Zdecydowanie lepiej radziły sobie średnie i mniejsze spółki, a indeks mWIG40 wzrósł o 0,4%, a sWIG80 zyskał 0,5%.

Sesja za oceanem przebiega w mieszanych nastrojach. Na czas pisania tego podsumowania na godzinę 20, jedynie Dow Jones notuje symboliczny wzrost, podczas gdy S&P 500 traci około 0,2%, a Nasdaq cofa się o blisko 0,3%.

Na Starym Kontynencie przeważały negatywne nastroje, a większość indeksów zakończyła sesję na minusie. Niemiecki DAX spadł o ponad 0,1%, brytyjski FTSE 100 stracił ponad 0,3%, a hiszpański IBEX 35 obniżył się o 0,4%. Najlepiej wypadł francuski CAC 40, który odnotował jedynie symboliczny wzrost.

Sprzedaż detaliczna w USA w grudniu wyniosła 0,0% m/m zarówno w ujęciu ogólnym, jak i bez aut (oczekiwano +0,4%) i okazała się bardzo słaba, znacznie poniżej oczekiwań, co mocno rozczarowało rynek i budzi poważne wątpliwości co do kondycji amerykańskiego konsumenta. Tak słabe dane jednoznacznie wskazują na spowolnienie konsumpcji, co może osłabić perspektywy wzrostu gospodarczego w nadchodzących miesiącach.

Na rynku walutowym największe zmiany obserwujemy na parze USDJPY. Jen umacnia się wobec dolara w reakcji na zwycięstwo obozu premier Takaichi.

Na rynku metali szlachetnych dominuje negatywny sentyment. Złoto traci około 1% i oscyluje w rejonie 5000 USD za uncję. Srebro spada o ponad 3%, testując poziom 80 USD za uncję. Podobnie zachowują się pallad i platyna, które tracą po około 1,6%.

Na rynku kryptowalut widoczna jest wyraźna wyprzedaż, a najważniejsze aktywa pozostają pod silną presją. Bitcoin traci około 2% i spada poniżej 69 000 USD, natomiast Ethereum zniżkuje jeszcze mocniej, o około 5%, schodząc w okolice 2000 USD.

Rynek surowcowy znajduje się pod presją. Kontrakty na ropę Brent spadają o około 0,4%, natomiast kontrakty na ropę WTI tracą około 0,6%. Pod presją pozostają również kontrakty na gaz ziemny Henry (NATGAS), które zniżkują o około 0,2%.

Coca Cola przedstawiła wyniki za czwarty kwartał 2025 roku, które mimo lepszego od oczekiwań zysku na akcję i wzrostu wolumenów sprzedaży, rozczarowały pod względem przychodów, pozostając poniżej rynkowych prognoz. Dodatkowo spółka zakomunikowała umiarkowane tempo wzrostu sprzedaży w 2026 roku i zmianę na stanowisku CEO.