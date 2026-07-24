Podsumowanie dnia: Tech nie może się podnieść pomimo wyników Intela, Europa na fali wyników i PMI (24.07.2026)

🏢 Akcje, indeksy, wyniki spółek Amerykańskie indeksy giełdowe bez wyraźnego kierunku na koniec tygodnia handlowego. Kontrakty terminowe na Dow Jones (US30) są na czele stawki ze wzrostami rzędu 0,5%, a za nimi plasują się skromne wzrosty kontraktów na S&P 500 (US500: +0,2%) oraz Russell 2000 (US2000: +0,25%). Kontraktu na Nasdaq 100 (US100) ograniczyły początkowe spadki do około 1%, ciągnięte w dół głównie przez szeroką słabość największych spółek z sektora półprzewodników.

Intel (INTC): Intel opublikował silne wyniki za II kwartał oraz rewelacyjne prognozy. Przychody w II kwartale wzrosły o 25% r/r do 16,1 mld USD (wobec oczekiwanych 14,4 mld USD), a skorygowany EPS wyniósł 0,42 USD. Napędzane gwałtownie rosnącym popytem na procesory AI, przychody z segmentu centrów danych podskoczyły o 59% do 6,3 mld USD. Prognoza przychodów Intela na III kwartał na poziomie 15,8–16,8 mld USD znacznie przewyższyła szacunki Wall Street (15,1 mld USD), co skłoniło zarząd do podniesienia całorocznych nakładów inwestycyjnych (capex) do około 20 mld USD.

Presja na półprzewodnikach: Pomimo świetnego kwartału Intela, akcje spółek z sektora półprzewodników spadły w piątek, a indeks PHLX Semiconductor stracił 3%. Sam Intel przeszedł od wzrostów w handlu przedsesyjnym do 4,3% spadku. Szeroka słabość dotknęła cały sektor, w tym Broadcom (-2,1%), SK Hynix (-7,9%), SanDisk (-7,8%) i Qualcomm (-1,6%), podczas gdy Nvidia zdołała wygenerować skromny wzrost (+0,5%).

Meta Platforms (META): Meta wprowadza autonomiczne funkcje zadań dla Meta AI, napędzane nowym modelem Muse Spark 1.1, co pozwala chatbotowi na zarządzanie powtarzalnymi zadaniami, takimi jak codzienne podsumowania (briefingi). Niezależnie od tego spółka uruchomiła „Seller” – dedykowaną aplikację dla sprzedawców na Facebook Marketplace – przed publikacją wyników finansowych za II kwartał, zaplanowaną na 29 lipca.

Wzrosty w Europie: Europejskie indeksy zanotowały silne odbicie, któremu przewodził sektor finansowy po bardzo dobrych wynikach BNP Paribas. Hiszpański IBEX 35 liderował w regionie (+1,65%), a za nim uplasowały się niemiecki DAX (+1,36%), włoski FTSE MIB (+0,95%), brytyjski FTSE 100 (+0,91%), francuski CAC 40 (+0,88%) oraz szwajcarski SMI (+0,79%). Wśród zyskujących banków wyróżniały się Banco Santander (+3,2%), BNP Paribas (+2,1%), Deutsche Bank (+2,1%) oraz UniCredit (+1,5%).

SAP (SAP): SAP był najlepiej radzącą sobie spółką w indeksie DAX, rosnąc o +9,26%. Pomimo mieszanych wyników nagłówkowych — przychody za II kwartał pobiły oczekiwania, osiągając 9,88 mld EUR, podczas gdy EPS okazał się niższy od prognoz (1,59 EUR) — nastroje inwestorów uległy znacznej poprawie, ponieważ wzrost zamówień w chmurze przyspieszył do 26% (wobec oczekiwanych 24%). Dzięki wolnym przepływom pieniężnym (FCF) na poziomie 3,2 mld EUR oraz gotówce netto rzędu 2,2 mld EUR, silny bilans SAP uspokaja inwestorów, że ryzyko zakłóceń ze strony AI jest wyolbrzymione. 🇵🇱 GPW Warszawski parkiet zamknął tydzień marazmem, pozostając w tyle za zyskami na zachodzie Europy. WIG20 traci 0,13%, mWIG40 0.07% niżej, sWIG80 zyskał skromne 0,14%.Wśród spółek WIG20 brak wyraźnych trendów na sektorach.

Przegrani : Najwięcej traci Modivo (-2,4%) po zawiadomieniach o zmniejszeniu stanu posiadania w pakietach akcji przez AgioFunds. Wyraźną korektę odnotowała też Żabka (-1,7%).

Wygrani: Na zielono zamknęło się siedem spółek: Orlen (+0.06%), KGHM (+0.12%), Grupa Kęty (+0,15%), Pekao (+0,26%), Erste (+0,3%), Kruk (+0,69%) oraz Pepco (+0,69%). 🌍 Makroekonomia i geopolityka Wstępne odczyty PMI powyżej oczekiwań: Wstępny zbiorczy wskaźnik PMI dla strefy euro wyniósł 51,9 pkt (wobec oczekiwanych 50,2 pkt i 50,0 pkt poprzednio). Podobnie, wstępny zbiorczy wskaźnik PMI dla USA ukształtował się na poziomie 53,6 pkt (wobec oczekiwanych 52,2 pkt i 51,9 pkt poprzednio), sygnalizując solidne podstawy do ekspansji gospodarczej.

Chiny i Pakistan dążą do dyplomacji: Pod naciskiem Pekinu Pakistan rozważa podjęcie prób wznowienia wstrzymanych negocjacji pokojowych między USA a Iranem, mających na celu zakończenie trwającej od blisko pięciu miesięcy wojny. Wstępne rozmowy sondażowe odbyły się w Islamabadzie podczas wizyty irańskiego ministra spraw wewnętrznych. 💱 Rynki walutowe, surowce i kryptowaluty Rynek walutowy (FX): Apetyt na ryzyko uległ poprawie na rynku walutowym, a większość walut rynków wschodzących zyskiwała w stosunku do dolara amerykańskiego (USDHUF: -0,6%, USDINR: -0,5%, USDBRL: -0,4%). W grupie G10 najmocniej rosły dolar australijski i nowozelandzki (AUDUSD: +0,3%, NZDUSD: +0,37%). Para USDCAD wzrosła o 0,13% z powodu spadających cen ropy, USDJPY zwyżkował o 0,05%, a EURUSD handluje na płasko w rejonie 1,1370.

Surowce energetyczne: Ropa naftowa wymazała wczorajsze wzrosty w reakcji na doniesienia, że Chiny wywierają presję na Pakistan i Iran w celu wznowienia rozmów z USA. Notowania ropy Brent (OIL) spadły o prawie 3% do 91,30 USD za baryłkę. Kontrakty na amerykański gaz ziemny (NATGAS) spadły o 0,4%, podczas gdy europejski gaz TTF zyskał 1,2%.

Metale szlachetne: Kontrakty na złoto zatrzymały wczorajsze spadki i odbiły 0,4% do 4068 USD/oz. Srebro zyskuje 1,8% do 58,70 USD/oz.

Kryptowaluty: Cyfrowe aktywa notowały spadki – Bitcoin (BTC) stracił 1,6% do poziomu 64 194 USD, a Ethereum (ETH) spadł o 1,0% do 1 864 USD.

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