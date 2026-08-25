Podsumowanie dnia: Wall Street łapie oddech dzięki tańszej ropie i niższym rentownościom; krypto i FX hamują (25.08.2026)

📊 Indeksy i spółki
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Kontrakty na indeksy w USA zmierzają do końca sesji na delikatnym plusie. Zachowawczy optymizm rozbudził spadek cen ropy (OIL: -3,75%) oraz rentowności obligacji (10-ki i 30-ki w USA: -6 pb).
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Najwięcej zyskuje Nasdaq (US100: +0,3%) dzięki odbiciu w sektorze półprzewodników (Nvidia: +1,9%, AMD: +4,3%) i pamięci (SK Hynix: +1,9%, Micron: +1,5%). Kontrakty na S&P 500 (US500) i DJIA (US30) dodają skromniejsze 0,1%.
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Indeksy w Europie również zamknęły się z umiarkowanymi zyskami. Najwięcej odbił niemiecki DAX (+0,6%) oraz szwajcarski SMI (+0,54%). Brytyjski FTSE 100 i włoski FTSE MIB dodały ok. 0,3%, natomiast straty odnotował francuski CAC40 (-0,16%) oraz hiszpański IBEX 35 (-0,2%).
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Nvidia przerwała 7-dniową serię spadków w oczekiwaniu na jutrzejszą publikację wyników finansowych.
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SpaceX planuje wybudować nowy obiekt startowy dla rakiet Starship na południowym wybrzeżu Luizjany. Projekt ma pochłonąć 100 mld dolarów.
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Polski CD Projekt był dzisiaj najgorszą spółką indeksu Stoxx 600 (-5,5%) po tym jak spółka ogłosiła, że Wiedźmin 4 nie zostanie wydany wcześniej niż w 2028 roku, potwierdzając tym samym wcześniejsze obawy o kalendarz.
🌍 Gospodarka i geopolityka
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Sprzedaż nowych domów w USA spadła w lipcu bardziej niż oczekiwano do 607 tys. (konsensus: 610 tys., poprzednio: 678 tys.).
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Kanada zapowiedziała serię ceł odwetowych na USA rzędu 15-50% na dobra o łącznej wartości 20 mld USD. Na celowniku znalazły się m.in. stal, aluminium, nabiał i szereg dóbr konsumenckich.
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Pakistan ma rzekomo przygotowywać nową propozycję umowy pokojowej dla USA. Źródła podały również informację na temat potencjalnego powrotu amerykańskich dyplomatów na Bliski Wschód.
💱 Waluty i surowce
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Ustabilizowała się również sytuacja na FX. Indeks dolara (USDIDX) handluje na płasko, najsłabszą walutą jest japoński jen (USDJPY: +0,1%), EURUSD dodaje 0,1% do 1,1670.
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Ropa brent traci 3,7% do 87 USD za baryłkę (pierwsze zejście poniżej 90 USD od tygodnia) w reakcji na nową strategię Waszyngtonu opartą na sankcjach ekonomicznych wobec Iranu. Bardziej miękki kierunek konfliktu zmniejsza ryzyko dalszej eskalacji militarnej, zabezpieczając tym samym łańcuchy dostaw. Europejskie kontrakty na gaz ziemny (NATGAS.EU) cofają się 2,8%, natomiast NATGAS na NYMEX handluje na płasko.
🪙 Krypto
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Spada zmienność na krypto. Bitcoin dodaje dzisiaj symboliczne 0,35% do 79 200 USD, natomiast Ethereum traci 0,2% do 2470 USD.
🔴Podsumowanie dnia: Wall Street wstrzymuje oddech: Gorętsza inflacja PCE i raport Nvidii w cieniu gróźb Putina
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🛢️Geopolityczny szum kontra twarde dane: Co naprawdę dzieje się na rynku ropy?
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