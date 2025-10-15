Podsumowanie dnia - Wall Street napędzane obietnicami Powella

Spadki na Wall Street zneutralizowane zostały już podczas wczorajszej sesji po wystąpieniu Jerome Powella, który wskazał na możliwość zakończenia redukcji bilansu w najbliższym czasie

Zdaniem Jerome’a Powella silne spowolnienie zatrudnienia stanowi rosnące ryzyko dla gospodarki USA, podtrzymując tym samym możliwość dalszych obniżek stóp procentowych. Prezes Fed jednocześnie podkreślił ogólną stabilność amerykańskiej gospodarki oraz dostęp Fed do danych, które umożliwiają prowadzenie polityki monetarnej nawet w przypadku shutdownu .

US100 przekraczaj dzisiaj 25000 punktów, ale nieco cofa się na ok. 2 godziny przed zamknięciem rynków. US100 zyskuje obecnie 0,6%, natomiast wzrosty na US500 wynoszą 0,35%

Wzrosty na Wall Street motywowane są kolejnymi dobrymi wynikami banków, głównie za sprawą dobrych wyników w kategorii tradingowej oraz bankowości inwestycyjnej.

Dzisiaj wyniki opublikował Morgan Stanley, który pobił oczekiwania w każdej z kategorii. EPS sięgnął 2,8 USD przy oczekiwaniu 2,09 USD, natomiast przychody wyniosły 18,22 mld USD przy oczekiwaniach 16,64 mld USD. Akcje spółki rosły o 5,5%

Bank of America publikuje EPS rzędu 1,06 USD przy oczekiwaniu na poziomie 0,95 USD. Przychody wypadają na poziomie 28,09 mld USD oraz przy oczekiwaniu na poziomie 27,51 mld USD. Akcje banku rosły dzisiaj o 4%

Spore ożywienie obserwowaliśmy dzisiaj w Europie, w szczególności we Francji. Kasowy indeks CAC40 zaliczył blisko 2% wzrosty, choć kontrakt terminowy spada obecnie o 0,14%. Wzrosty motywowane były stabilizacją polityczną we Francji (wyraźny spadek spreadu rentowności między Francją i Niemcami), co związane jest z wycofania się z podniesienia wieku emerytalnego, co ma doprowadzić do utrzymania obecnego rządu.

LVMH prezentuje przychody na poziomie 18,28 mld USD, nieco powyżej poziomów z zeszłego roku i minimalnie poniżej oczekiwań. Niemniej spółka zastopowała trend spadkowy w wynikach, co pozytywnie nastraja inwestorów. Spółka pokazuje wzrost sprzedaży w USA i Azji, pomimo negatywnych oczekiwań. Akcje spółki zyskiwały dzisiaj nawet 13%

Niemal cała sesja europejska przebiegała pod dyktando dobrych wyników ASML, producenta maszyn do produkcji półprzewodników. Spółka pokazuje solidne przychody oraz perspektywy na wyższe zamówienia. ASML zyskał dzisiaj 2,6%

Dobre nastroje związane były również z wynikami LVMH, spółki działającej w branży dóbr luksusowych.

Złoto sięga dzisiaj kolejnych absolutnych historycznych szczytów, przekraczając 4200 USD za uncję. Pojawiają się obawy dotyczące bańki spekulacyjnej na złocie, biorąc pod uwagę 60% przyrost w tym roku

Ropa WTI kontynuuje spadki wobec oczekiwania ekstremalnie wysokiej nadpodaży w przyszłym roku, która ma sięgnąć ponad 4 mln brk na dzień. Cena WTI po rolowaniu spada poniżej 58 USD za baryłkę

Indeks NY Empire zaskakuje pozytywnym odczytem rzędu 10,7 przy oczekiwaniu -1,4 oraz przy poprzednim poziomie -8,7.

Inflacja we Francji oraz Hiszpanii rośnie za wrzesień zgodnie z oczekiwaniami do 1,2% r/r oraz do 3,0% r/r, co zmniejsza presję na EBC, aby decydować się na obniżkę stóp procentowych w tym roku. Euro zyskiwało dzisiaj w stosunku do dolara, znajdując się najwyżej od 9 października.

Kakao zalicza stabilizację powyżej 5800 USD, nawet pomimo publikacji negatywnych danych o przetwórstwie z Malezji oraz Brazylii. Jutro kluczowe dane dla całych kontynentów, czyli Europy oraz Azji.

Miran w wypowiedzi wskazuje, że obecnie niepewności dotyczące ceł powodują mieszane oczekiwania dotyczące wzrostu, co powinno skutkować cięciem stóp procentowych. Wskazuje jednocześnie, że nie widzi perspektyw na cięcie o 50 punktów bazowych. Jego zdaniem rewolucja AI powinna pozwolić na cięcie stóp procentowych w okolice stopy neutralnej