Podsumowanie dnia: Wall Street odzyskuje grunt; jen z trwalszym umocnieniem i kolejną interwencją❓

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Głównym czynnikiem kształtującym dzisiejszą zmienność były gwałtownie rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, które sprawiły, że rynek akcji przeżywał prawdziwy rollercoaster. Rentowność obligacji 30 letnich wzrosła w tym tygodniu do najwyższego poziomu od 2007 roku, sięgając około 5,26 procent, a benchmarkowa rentowność 10 letnich papierów przekroczyła 4,7 procent, co jest najwyższym poziomem od stycznia 2025 roku. Inwestorzy stracili wiarę w determinację nowego szefa Fed Kevina Warsha do walki z inflacją, mimo jego zapewnień, że wciąż jest zaangażowany w ten proces, choć sam przyznał że nie ma na to magicznej różdżki. Rynek dodatkowo przetrawiał wyniki finansowe wielkich firm technologicznych, w tym Apple i Amazona, co jeszcze bardziej wzmagało nerwowość notowań w trakcie sesji.
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Na froncie geopolitycznym irańska armia poinformowała o atakach na strategiczne amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie, będące odpowiedzią na najnowszą falę uderzeń Stanów Zjednoczonych na Iran. Iran zaatakował również tankowce w kluczowej dla globalnego handlu Cieśninie Ormuz, co przez chwilę podbijało ceny surowców energetycznych z uwagi na obawy o zakłócenia dostaw. Mimo tych napięć w piątek pojawiły się sygnały odbudowy przepływu ropy przez Cieśninę Ormuz, co chwilowo łagodziło obawy podażowe na rynku ropy naftowej.
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Dane makroekonomiczne opublikowane w piątek okazały się mieszane, ale generalnie potwierdziły utrzymującą się presję inflacyjną w gospodarce amerykańskiej. Wskaźnik kosztów zatrudnienia za drugi kwartał wzrósł o 0,9 procent kwartał do kwartału, powyżej prognozowanych 0,8 procent, co podsyciło obawy o trwałość presji płacowej. Jednocześnie nastroje konsumentów w badaniu Uniwersytetu Michigan poprawiły się do poziomu 55,2 punktu, lepiej niż oczekiwane 54,0, a oczekiwania inflacyjne w horyzoncie rocznym spadły do 4,2 procent, najniżej od marca. W strefie euro inflacja w lipcu wzrosła do 2,9 procent, z wyraźnymi różnicami między krajami członkowskimi.
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Główne amerykańskie indeksy giełdowe notowane są obecnie na plusie mimo wcześniejszych gwałtownych wahaniach. Nasdaq Composite zyskał 0,6 procent, S&P 500 wzrósł o 0,4 procent, a Dow Jones podniósł się o 228 punktów, czyli 0,5 procent. Fundusz iShares Semiconductor ETF skoczył o 5,4 procent, budując na potężnym czwartkowym wzroście o 8,5 procent po świetnych wynikach Microsoftu. Kontrakty na europejskie indeksy pozostawały bardziej zróżnicowane, z niemieckim DE40 na lekkim plusie 0,06 procent, przy jednoczesnym spadku brytyjskiego UK100 o 0,50 procent i chińskiego CHN.cash o 0,42 procent.
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Na rynku akcji dominowały skrajnie odmienne reakcje na wyniki hyperscalerów. Apple traciło ponad 9 procent, mimo że przychody w trzecim kwartale fiskalnym przebiły prognozy dzięki 22 procentowemu wzrostowi sprzedaży iPhone'ów, jednak zawiodła sfera przychodów z usług oraz prognoza na kolejny kwartał. Amazon zyskiwał aż 11 procent po lepszych od oczekiwań przychodach, wspartych siłą segmentu chmurowego, co wzmocniło wiarę inwestorów w wydatki na sztuczną inteligencję. Wśród innych ruchów wyróżniały się spadek Novo Nordisk o 10 procent po nieudanym badaniu klinicznym leku kardiologicznego, spektakularny wzrost Replimune o 133 procent po pozytywnej opinii panelu FDA, a także solidne wyniki Chevron i Exxon Mobil wspierane wysokimi cenami ropy w związku z wojną z Iranem.
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Na rynku walutowym dolar pozostawał relatywnie stabilny, choć indeks USDIDX osunął się nieznacznie o 0,03 procent. Jen japoński tracił do dolara 0,49 procent, a analitycy zwracają uwagę na ekstremalnie niski pięcioletni wskaźnik Z score dla USDJPY, co w połączeniu z ostrzeżeniami amerykańskiego Departamentu Skarbu o gotowości do wspólnej interwencji z Bankiem Japonii może wywołać gwałtowny odwrót kursu. Złoty pozostawał stabilny wobec euro i dolara, notując niewielkie wzrosty rzędu 0,10 do 0,15 procent.
W mediach pojawia się nowa plotka o interwencji walutowej. Jen umocnił sie w ciągu ostatnich 15 minut o 0,7% w stosunku do USD. Źródło: xStation
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Rynek surowców energetycznych ponownie zabłysnął dzięki premii za ryzyko geopolityczne, z ropą WTI zyskującą 1,10 procent, a Brent 0,92 procent w ujęciu dziennym, przy imponującym miesięcznym wzroście ropy naftowej o blisko 25 procent. Europejski gaz ziemny zamknął miesiąc z astronomicznym wynikiem ponad 33 procent, odzwierciedlając obawy o dostawy przed sezonem grzewczym. Złoto i srebro znalazły się pod silną presją jastrzębich danych z Fed, tracąc odpowiednio 1,32 i 2,15 procent, podczas gdy kakao kontynuowało dynamiczne odbicie, zyskując w piątek ponad 6 procent na fali obaw o podaż w Afryce Zachodniej.
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Bitcoin zniżkował o 2,77 procent, podążając za ogólnym pogorszeniem apetytu na ryzyko wywołanym rosnącymi rentownościami obligacji i jastrzębim nastawieniem członków FOMC. Presja na aktywa nieprzynoszące odsetek dotknęła zarówno metale szlachetne jak i kryptowaluty, co pokazuje jak silnie obecne środowisko makroekonomiczne ciąży na wycenie aktywów spekulacyjnych.
Źródło: xStation
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