Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (31.07.2026)

Rezerwa Federalna utrzymała stopy procentowe bez zmian, choć sam Kevin Warsh starał się utrzymać jastrzębią postawę, jednocześnie nie sugerując, aby podwyżki stóp procentowych miały nastąpić w najbliższym czasie. Ostatnie dni lipca przyniosły również wyraźną poprawę nastrojów w sektorze technologicznym, co zbiegło się w czasie z publikacją wyników finansowych najważniejszych Big Techów. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje kluczowym czynnikiem ryzyka, nawet pomimo tego, że kraje OPEC+ starają się przywrócić na rynek jak najwięcej surowca. W tym tygodniu inwestorzy będą analizować wyniki kolejnych ważnych spółek, w tym ostatniego debiutanta, czyli SpaceX. Oprócz tego czeka nas cały maraton danych ze Stanów Zjednoczonych, który zwieńczony będzie wisienką na torcie w postaci raportu z amerykańskiego rynku pracy NFP. Wobec tego w centrum inwestorów powinny znaleźć się takie rynki jak US100 (Nasdaq 100 fut.), USDJPY oraz Oil (Ropa Brent)

US100 (Nasdaq 100 fut.)

W najbliższy wtorek (4 sierpnia) po sesji na Wall Street będzie miała miejsce historyczna, pierwsza od debiutu publikacja raportu finansowego spółki SpaceX. Wyniki te dadzą silny impuls sentymentowi wokół sektora wysokich technologii. SpaceX to jednak nie jedyny ważny raport dla Wall Street w tym tygodniu, gdyż poznamy również wyniki takich spółek jak AMD, Palantir, Uber oraz Cloudflare.

Notowania indeksu i kontraktów terminowych będą kształtowane przez serię kluczowych odczytów z gospodarki amerykańskiej. Początkiem tygodnia poznamy przemysłowy indeks ISM, we wtorek raport JOLTS, w środę odczyt ADP oraz ISM dla usług, a w czwartek tygodniowe wnioski o zasiłek. Głównym wydarzeniem z perspektywy kalendarza makroekonomicznego będzie piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy. Prognozy wskazują na umiarkowany przyrost zatrudnienia o 65 tys. (będący skutkiem wygasania tymczasowego zatrudnienia po mistrzostwach świata w piłce nożnej) oraz lekki wzrost stopy bezrobocia do 4,3%. Słabszy odczyt poprze mniej jastrzębie nastawienie Fed i może stanowić paliwo do dalszych wzrostów dla spółek technologicznych.

USDJPY

Para USDJPY zaliczyła potężny spadek w ostatni czwartek lipca wobec przeprowadzonej interwencji walutowej, słownego wsparcia ze strony USA oraz jastrzębich słów Uedy po decyzji o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian. Para trzyma się jednak bardzo mocno okolic poziomu 160, który wcześniej działał jako opór, a obecnie jako wsparcie. W tym tygodniu głównym wyznacznikiem ruchu będzie zachowanie rentowności amerykańskich obligacji w odpowiedzi na publikacje z rynku pracy w USA (JOLTS, ADP i NFP).

W środę (5 sierpnia) opublikowany zostanie protokół z czerwcowego posiedzenia Banku Japonii (BOJ). Choć jest to mocno opóźniony raport, może rzucić światło na nastawienie japońskich decydentów w kwestii podwyżek stóp procentowych w dalszym terminie oraz efektów drugiej rundy wysokich cen energii na ceny bazowe.

Jeżeli piątkowe dane NFP potwierdzą wzrost bezrobocia w USA do 4,3% przy skromnym przyroście miejsc pracy, spadkowa presja na dolara w połączeniu z jastrzębimi wzmiankami z protokołu BOJ stworzy warunki do ponownego umocnienia jena.

Oil (Ropa Brent)

Wobec napiętej sytuacji na rynku paliw, OPEC+ stara się przywrócić na rynek jak największą ilość ropy. Choć ostatnie podwyżki celów produkcyjnych były widoczne jedynie na papierze, to jednak obserwujemy powolny przyrost produkcji, nawet z częściowo zamkniętą Cieśniną Ormuz oraz napięciem sytuacji w Cieśninie Bab el-Mandab.

W zeszłym tygodniu na rynek powróciły niepokoje związane ze wznowieniem uderzeń wojskowych z udziałem Iranu. Utrzymujące się napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie budują premię za ryzyko, a potencjalna eskalacja działań zbrojnych niesie bezpośrednie zagrożenie dla szlaków transportowych i stabilności dostaw surowca.

Dla wyceny surowca istotne będą dzisiejsze wskaźniki ISM dla przemysłu z USA oraz piątkowe dane o handlu zagranicznym z Chin. Prognozowany dwucyfrowy wzrost chińskiego eksportu (+24,5% r/r) napędzany globalnym popytem na sprzęt AI może dać silny impuls popytowy dla rynku energii.