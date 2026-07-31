US100 przechodzi do defensywy💥

Dzisiejsza sesja na Wall Street zaczęła się od dynamicznego otwarcia z solidnymi wzrostami napędzanymi wynikami Amazona i uspokojeniem po środowej decyzji Fed, jednak indeksy szybko zaczęły ścinać poranne zwyżki. Kontrakt na Nasdaq 100 (US100) nieoczekiwanie wytracił momentum wzrostowe około godziny po starcie handlu, co widać również na wykresie dziennym – notowania wróciły w okolice poziomu 28180 pkt, poniżej kluczowych średnich EMA50 i EMA100, przy RSI schodzącym do neutralnych 42 punktów, co sugeruje brak jednoznacznej przewagi popytu po ostatnim odbiciu. Nasdaq Composite, mimo czwartkowego wzrostu o 2,8%, wciąż pozostaje ponad 4% w minusie w lipcu.

US100 tuż po otwarciu sesji przeszedł do defensywy i wrócił poniżej 100-dniowej EMA. Źródło: xStation

Motorem porannego optymizmu były rewelacyjne wyniki Amazona, którego akcje zyskiwały 12-13% dzięki przyspieszeniu AWS (+37% r/r, najszybsze tempo od 18 kwartałów) i podniesieniu prognozy CAPEX-u na 2026 rok do 220 mld USD, co rynek odczytał jako dowód, że inwestycje w AI zaczynają realnie przekładać się na przychody. Kontrastem jest Apple, które traci 7-9% mimo mocnych wyników (przychody 109,4 mld USD, iPhone +22% r/r), bo słabsza prognoza na kolejny kwartał i problemy podażowe z pamięcią i chipami rozczarowały inwestorów szukających nowego katalizatora wzrostu. W tle wciąż widoczna jest środowa reakcja na Fed, który utrzymał stopy bez zmian, wywołując ponad 1100-punktowy spadek Dow i wzrost rentowności 30-letnich obligacji USA powyżej 5,2% – najwyżej od 2007 roku.

Na uwagę zasługują dziś dane o kosztach pracy (ECI) za II kwartał, które wzrosły o 0,9% k/k, nieco powyżej konsensusu, podtrzymując presję inflacyjną, a także rynek surowców, gdzie ropa WTI zyskuje ponad 2% na fali napięć w Zatoce Perskiej, podczas gdy złoto, srebro i bitcoin tracą w reakcji na umacniającego się dolara. W przyszłym tygodniu inwestorzy będą szukać kolejnych zaskoczeń wynikowych wśród spółek, które mogą powtórzyć scenariusz Amazona (silne fundamenty przebijające wysokie oczekiwania) lub Apple (dobre wyniki, ale rozczarowujące prognozy). Wszystkie najważniejsze newsy i komentarze rynkowe będzie można na bieżąco śledzić na platformie XTB.

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