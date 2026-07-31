US100 przechodzi do defensywy💥

Dzisiejsza sesja na Wall Street zaczęła się od dynamicznego otwarcia z solidnymi wzrostami napędzanymi wynikami Amazona i uspokojeniem po środowej decyzji Fed, jednak indeksy szybko zaczęły ścinać poranne zwyżki. Kontrakt na Nasdaq 100 (US100) nieoczekiwanie wytracił momentum wzrostowe około godziny po starcie handlu, co widać również na wykresie dziennym – notowania wróciły w okolice poziomu 28180 pkt, poniżej kluczowych średnich EMA50 i EMA100, przy RSI schodzącym do neutralnych 42 punktów, co sugeruje brak jednoznacznej przewagi popytu po ostatnim odbiciu. Nasdaq Composite, mimo czwartkowego wzrostu o 2,8%, wciąż pozostaje ponad 4% w minusie w lipcu.
US100 tuż po otwarciu sesji przeszedł do defensywy i wrócił poniżej 100-dniowej EMA. Źródło: xStation
Motorem porannego optymizmu były rewelacyjne wyniki Amazona, którego akcje zyskiwały 12-13% dzięki przyspieszeniu AWS (+37% r/r, najszybsze tempo od 18 kwartałów) i podniesieniu prognozy CAPEX-u na 2026 rok do 220 mld USD, co rynek odczytał jako dowód, że inwestycje w AI zaczynają realnie przekładać się na przychody. Kontrastem jest Apple, które traci 7-9% mimo mocnych wyników (przychody 109,4 mld USD, iPhone +22% r/r), bo słabsza prognoza na kolejny kwartał i problemy podażowe z pamięcią i chipami rozczarowały inwestorów szukających nowego katalizatora wzrostu. W tle wciąż widoczna jest środowa reakcja na Fed, który utrzymał stopy bez zmian, wywołując ponad 1100-punktowy spadek Dow i wzrost rentowności 30-letnich obligacji USA powyżej 5,2% – najwyżej od 2007 roku.
Na uwagę zasługują dziś dane o kosztach pracy (ECI) za II kwartał, które wzrosły o 0,9% k/k, nieco powyżej konsensusu, podtrzymując presję inflacyjną, a także rynek surowców, gdzie ropa WTI zyskuje ponad 2% na fali napięć w Zatoce Perskiej, podczas gdy złoto, srebro i bitcoin tracą w reakcji na umacniającego się dolara. W przyszłym tygodniu inwestorzy będą szukać kolejnych zaskoczeń wynikowych wśród spółek, które mogą powtórzyć scenariusz Amazona (silne fundamenty przebijające wysokie oczekiwania) lub Apple (dobre wyniki, ale rozczarowujące prognozy). Wszystkie najważniejsze newsy i komentarze rynkowe będzie można na bieżąco śledzić na platformie XTB.
Kluczowe newsy z dzisiaj:
- US OPEN: Nasdaq koryguje wzrosty tuż po otwarciu sesji 🚨
- Kto zaskoczy wynikami w przyszłym tygodniu (31.07.2026)
- 🔴Podsumowanie lipca na rynku surowców. Geopolityczny kocioł winduje ceny ropy. Czy kakao znów wymyka się spod kontroli?
- Amazon zaczyna pokazywać, po co wydaje setki miliardów
- Apple nadal zachwyca, ale rynek przestał się zachwycać
Komentarz Giełdowy: To nie koniec ryzyka, ale może koniec spadków
Amazon zaczyna pokazywać, po co wydaje setki miliardów
Apple nadal zachwyca, ale rynek przestał się zachwycać
Przegląd rynkowy: Akcje w Europie najwyżej od 3 tygodni! Apple pod presją przed sesją na Wall Street!
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.