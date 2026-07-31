Przegląd rynkowy: Akcje w Europie najwyżej od 3 tygodni! Apple pod presją przed sesją na Wall Street!

📈 Akcje i Indeksy Europa wciąż na plusach: Na europejskich parkietach dominują wzrosty. Kontrakty na Stoxx 50 zyskują 0,5% i znajdują się najwyżej od 3 tygodni. Liderami są Włochy (ITA40: +0,6%), Hiszpania (SPA35: +0,5%) oraz Francja (FRA40: +0,55%). Kontrakty na niemiecki DAX (DE40) rosną o 0,3%.

Mocny Amazon vs słabszy Apple: W handlu przedsesyjnym w USA akcje Amazon drożeją o 12% po bardzo dobrych wynikach finansowych. Z kolei Apple traci 7% z uwagi na obawy inwestorów dotyczące wysokiej wyceny (wskaźnik P/E na poziomie 41x) oraz zawirowań w łańcuchach dostaw (szczególnie w sektorze pamięci).

Azjatycki rajd półprzewodników: Po wcześniejszej fali wyprzedaży akcje SK Hynix oraz Samsung Electronics skoczyły w Korei Południowej o ponad 20%, co było odpowiedzią na poprawę sentymentu wokół sektora AI w USA. Japoński JP225 zyskał +0,40%.

Fuzje, przejęcia i wydarzenia korporacyjne: Brytyjska sieć Sainsbury’s sprzedaje markę Argos za 120 mln GBP. Akcje HSBC w Hongkongu osiągnęły historyczne maksima po sprzedaży aktywów w Australii. 📊 Makroekonomia Decyzja Banku Japonii (BoJ): Stopy procentowe w Japonii pozostały bez zmian na poziomie 1,00%, a plan skupu obligacji na sierpień nie uległ zmianie. Gubernator Kazuo Ueda zaprezentował jednak jastrzębie nastawienie, wskazując, że inflacja bazowa zbliża się do celu 2%, a BoJ może przyspieszyć podwyżki stóp, jeśli warunki finansowe utrzymają się na zbyt luźnym poziomie.

Inflacja CPI w Strefie Euro: Wstępny odczyt lipcowej inflacji CPI w strefie euro wykazał wzrost do 2,9% r/r (zgodnie z prognozą, poprzednio 2,8%). Inflacja bazowa wyniosła 2,5% r/r (prognozowano 2,4%). Wyższa inflacja we Francji (+2,4% r/r vs +2,1% oczekiwane) oraz wypowiedzi Roberta Holzmanna/Kochera z EBC potwierdzają, że jesienne decyzje o stopach procentowych będą całkowicie zależne od napływających danych.

Szczegóły struktury inflacji: Głównym źródłem presji cenowej w Europie były ceny energii, których wzrost przyspieszył do 10% r/r (wobec 8,5% miesiąc wcześniej). Ceny żywności, alkoholu i wyrobów tytoniowych wyhamowały z 1,5% do 1,2%. Inflacja w usługach pozostaje uporczywa i wzrosła do 3,3% z 3,2%.

Rynek pracy w Niemczech: Stopa bezrobocia w lipcu wzrosła nieznacznie powyżej oczekiwań, osiągając 6,4% (wobec 6,3% poprzednio), co wskazuje na lekkie ochłodzenie niemieckiej gospodarki.

Komentarz ws. jena: Japońska minister finansów Katayama powstrzymała się od komentarza na temat spekulacji dotyczących interwencji walutowej po ostatnich spadkach pary USDJPY. 💱 Rynek Walutowy (FX) Dolar amerykański umacnia się po trzech dniach spadków wywołanych mniej jastrzębią narracją Fed oraz względną deeskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Najsilniejsze odbicie widoczne jest wobec franka szwajcarskiego ( USDCHF : +0,5%), jena ( USDJPY : +0,3%) oraz euro ( EURUSD : -0,2%), które osłabia się po odczycie inflacji CPI.

USDJPY (+0,3%): Jen doświadczył gwałtownych wahań w wyniku podejrzeń o „cichą interwencję” walutową przeprowadzoną przez władze Japonii i Korei Południowej. W ujęciu tygodniowym para USDJPY spadła o 2,59%, a rynek czeka na kolejne ruchy BoJ i doniesienia geopolityczne.

USDPLN (-0,33%): Złoty umacnia się w relacji do dolara. Głównym wydarzeniem na polskim rynku jest ogłoszenie zamiaru przejęcia Żabka Group przez Alimentation Couche-Tard po cenie 32 PLN za akcję. 🛢️ Surowce Ropa naftowa: Notowania OIL (+1,15%) oraz OIL.WTI (+0,95%) wymazują poranna spadki po atakach Iranu na strategiczne obiekty USA w Kuwejcie. Tymczasem Chiny zapowiedziały podwyżki cen paliw od 1 sierpnia.

Miedź: Ceny COPPER (+0,1%) rosną z powodu zakłóceń podaży w Chile wywołanych gwałtownymi burzami.

Metale szlachetne: Złoto (GOLD: -1,2%) oraz srebro (SILVER: -1,60%) cofają się w reakcji na odbicie indeksu dolara (USDIDX: +0,25%). 🪙 Kryptowaluty Ethereum: Kurs ETHEREUM (-1,6%) notuje spadek zmienności do zaledwie 2%, a inwestorzy wyczekują nowego impulsu trendotwórczego.

Sentyment na altcoinach: Rynek wykazuje słabość — BITCOIN traci -1,2%. Najmocniejsze spadki w ujęciu tygodniowym notują COSMOS (-8,93% w skali tygodnia) oraz APECOIN (-14,90% w skali tygodnia). 🗺️ Geopolityka Napięcia na Bliskim Wschodzie: Iran przeprowadził ataki na strategiczne cele USA w Kuwejcie i Bahrajnie w odpowiedzi na uderzenia dronów. Chiny wezwały władze Kuwejtu do ochrony swoich obywateli i placówek dyplomatycznych.

Negocjacje pokojowe: Przedstawiciel Hamasu poinformował o wstępnej akceptacji etapowego planu pokojowego Donalda Trumpa („Board of Peace”), zakłada on rozbrojenie organizacji w zamian za wycofanie sił Izraela z Gazy.

Kryzys migracyjny: Około 49 tysięcy migrantów przekroczyło nielegalnie granicę hiszpańskiej enklawy Ceuta, co zmusiło rząd w Madrycie do wysłania w ten rejon wojska. 🔍 Sugerowane do obserwacji COPPER : doniesienia o paraliżu kopalń w Chile przez gwałtowne burze mogą dać impuls do dalszych wzrostów.

USDJPY : doniesieniami o wspólnej interwencji walutowej Japonii i Korei Południowej mogą podtrzymać wysoką zmienność na parze.

GOLD: dynamiczny rozwój wydareń na Bliskim Wschodzie może sprzyjać szybkiemu powrotowi kapitału do tzw. bezpiecznych przystani.

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