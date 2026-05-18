Podsumowanie dnia: Wall Street pod presją nadchodzącego raportu Nvidii i Zatoki Perskiej

Mieszana sesja na Wall Street a najważniejsze amerykańskie indeksy pokazują zróżnicowany obraz rynku. Dow Jones utrzymuje się nieznacznie powyżej poziomu odniesienia S&P 500 traci około 0,3% natomiast Nasdaq spada o ponad 0,7%.

Presja na Wall Street wynika głównie z osłabienia sektora technologicznego który pozostaje pod wpływem oczekiwań wobec niezwykle istotnego raportu kwartalnego Nvidii mającego zostać opublikowany w środę po sesji. Od jego wyników w dużej mierze zależy utrzymanie narracji związanej ze sztuczną inteligencją na rynku.

Niemniej jednak obecny sezon wynikowy można uznać za rekordowy. Jesteśmy już w jego końcowej fazie a zdecydowana większość spółek które opublikowały wyniki znacząco przekroczyła oczekiwania rynkowe.

Donald Trump poinformował, że spodziewa się wkrótce osiągnięcia porozumienia pokojowego z Iranem, jednocześnie podkreślając, że nie jest gotowy na żadne ustępstwa wobec Teheranu

Administracja Donalda Trumpa utrzymuje twarde stanowisko, ostrzegając Iran przed konsekwencjami dalszej eskalacji, przy jednoczesnym sygnalizowaniu, że „kluczowe decyzje” mogą zapaść w krótkim czasie, co zwiększa niepewność na rynkach i ryzyko dalszych działań militarnych

Według amerykańskich urzędników najnowsza propozycja Iranu dotycząca porozumienia nuklearnego została uznana za niewystarczającą i nie przybliżającą stron do porozumienia, co ogranicza postępy w negocjacjach.

Jednocześnie Teheran twierdzi, że amerykańskie warunki pozostają nadmierne, co powoduje dalszy impas dyplomatyczny i zwiększa ryzyko eskalacji, jeśli rozmowy nie przyniosą przełomu.

Eskalacja napięć oraz niepewność dotycząca negocjacji pokojowych i przyszłych ram porozumienia windują ceny ropy naftowej. Brent ponownie przebiła poziom 110 USD za baryłkę.

Również notowania kontraktów na gaz ziemny Henry Hub (NATGAS) rosną, a ceny przebiły poziom 3 USD.

Sesja w Europie przebiegała w odmiennych nastrojach, a na parkietach dominował kolor zielony. Brytyjski FTSE 100 zyskał ponad 1,2%, francuski CAC 40 wzrósł o 0,4%, niemiecki DAX o 1,2%, natomiast hiszpański IBEX 35 zwyżkował o ponad 0,7%.

Również pierwsza sesja na warszawskim parkiecie zakończyła dzień wyraźnymi wzrostami, którym przewodził indeks WIG20, zyskujący ponad 1,8%.

Brytyjski premier Keir Starmer poinformował, że nie zamierza rezygnować z urzędu i zapowiedział walkę w nadchodzących wyborach.

Na rynku metali szlachetnych obserwowana jest delikatna korekta. Złoto oscyluje wokół poziomu 4550 USD za uncję, natomiast srebro utrzymuje się w okolicach 77,5 USD za uncję.

Negatywny sentyment wyraźnie dominuje dziś na rynku kryptowalut, a najważniejsze aktywa cyfrowe notują solidne spadki. Bitcoin traci ponad 1,8% i spada poniżej 77 000 USD, natomiast Ethereum traci ponad 3,5% i testuje poziom 2100 USD.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.