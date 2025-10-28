Podsumowanie Dnia - Wall Street rośnie przed wynikami „Magnificent Seven”

- Amerykańskie giełdy zbliżają się do rekordowych poziomów w oczekiwaniu na solidne wyniki spółek i możliwe obniżki stóp przez Fed.
- OpenAI wzmacnia partnerstwo z Microsoftem poprzez przekazanie udziałów o wartości 135 mld USD, a UnitedHealth raportuje wyniki lepsze od oczekiwań.
- Amerykańskie indeksy giełdowe kontynuują wzrosty. S&P 500 wzrasta o około 0,5%, Dow Jones zyskuje około 0,7%, a Nasdaq idzie w górę o blisko 1%. Indeksy amerykańskie aktualnie notują historycznie rekordowe poziomy, a inwestorzy są pozytywnie nastawieni ze względu na solidne wyniki spółek i oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez FED
- Dziś europejskie indeksy giełdowe zachowywały się mieszanie, kończąc dzień nieznacznymi spadkami po osiągnięciu rekordowych poziomów w poniedziałek. Główny indeks Euro Stoxx 50 spadł o około 0,12%. Wśród poszczególnych rynków, niemiecki DAX stracił około 0,1%, francuski CAC 40 spadł o 0,3%, natomiast brytyjski FTSE 100 zyskał minimalnie 0,4%.
- Sezon wyników w USA wchodzi w decydującą fazę. Jutro poznamy raport kwartalny Microsoftu, a w kolejnych dniach swoje wyniki opublikują pozostałe spółki z grupy „Magnificent Seven”.
- OpenAI przekazało Microsoftowi 27% udziałów o wartości 135 mld USD, wzmacniając strategiczne partnerstwo i dostęp Microsoftu do kluczowych technologii AI, przy jednoczesnym zachowaniu niezależności firmy.
- Akcje UnitedHealth Group rosną po publikacji wyników za Q3 kwartał 2025, które okazały się lepsze od oczekiwań analityków
- Akcje Cameco rosną podczas dzisiejszej sesji o około 20% do historycznego maksimum po ogłoszeniu strategicznego partnerstwa z rządem USA, Brookfield i Westinghouse, obejmującego potencjalne kontrakty warte 80 mld USD.
- Ceny domów w USA w sierpniu nieoczekiwanie wzrosły o 0,4%, podczas gdy spodziewano się spadku o 0,1%. To pozytywne zaskoczenie po wielu miesiącach niewielkich spadków.
- Indeks pewności konsumenta w USA za październik wyniósł 94,6, co jest wynikiem powyżej oczekiwań rynku (93,4), ale jednocześnie oznacza spadek w stosunku do rewizji poprzedniego miesiąca (z 95,6 na 94,6). Konsumenci czują się coraz mniej pewni swoich wydatków, ponieważ indeks pozostaje poniżej poziomu 100, który oznacza pozytywny sentyment.
- Nastroje konsumenckie w Niemczech według GfK spadły poniżej prognoz, głównie z powodu napięć geopolitycznych, obaw o inflację oraz niepokojów związanych z bezpieczeństwem zatrudnienia, co hamuje optymizm gospodarczy.
- Dziś cena ropy naftowej Brent spada i wynosi około 64,30 USD za baryłkę, co oznacza spadek o około 2% względem poprzedniego dnia. Ropa utrzymuje się pod presją z powodu oczekiwań kolejnej podwyżki produkcji przez OPEC+, która ma zrównoważyć pozytywne nastroje wynikające z postępów w negocjacjach handlowych USA-Chiny
- Dziś cena złota spada o około 1% i wynosi około 3950 USD za uncję, poruszając się w przedziale 3901–4034 USD. Z kolei cena srebra wzrosła o około 0,5%, osiągając poziom około 47,06 USD.
- Bitcoin dziś rośnie o około 0,6%, osiągając poziom około 114 500 USD, natomiast Ethereum nieznacznie spada, tracąc około 0,3% do poziomu około 4100 USD.
