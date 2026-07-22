Podsumowanie dnia: Wall Street stabilizuje się mimo skoku cen ropy

Giełdowe indeksy stabilizują się, choć ceny ropy rosną w cieniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Po sesji w USA wyniki podadzą Alphabet i Tesla - oba raporty będą centralnym punktem dzisiejszego wieczoru i mogą podnieść zmienność kontraktów na indeksy. Nasdaq 100 traci 0,3%, a S&P 500 notowany jest płasko, podczas gdy DJIA rośnie minimalnie o o 0,1%.

Ropa Brent wzrosła do ponad 94 USD za baryłkę po czym nieznacznie spadła z poziomów obserwowanych ostatnim razem w pierwszej połowie czerwca. Donald Trump zasygnalizował gotowość do pomocy w utrzymaniu kontroli nad Cieśniną Ormuz i zagroził Iranowi atakami na infrastrukturę krytyczną, jeśli Teheran będzie uderzał w okręty.

Zapasy ropy naftowej w USA spadły o 2,01 mln baryłek , nieco bardziej od oczekiwań rynku (-1,95 mln baryłek).

, nieco bardziej od oczekiwań rynku (-1,95 mln baryłek). Zapasy benzyny wzrosły o 0,765 mln baryłek , podczas gdy konsensus zakładał spadek o 1,905 mln baryłek .

, podczas gdy konsensus zakładał spadek o . Zapasy destylatów zmniejszyły się o 1,395 mln baryłek , wobec oczekiwanego wzrostu o 0,825 mln baryłek

, wobec oczekiwanego wzrostu o Zapasy ropy w hubie Cushing spadły o 0,674 mln baryłek, po wzroście o 0,430 mln baryłek w poprzednim tygodniu.

Uwaga inwestorów koncentruje się na wynikach Alphabetu, Tesli, IBM, Texas Instruments i ServiceNow, które mają dostarczyć nowych informacji o wydatkach na AI, popycie na usługi chmurowe oraz perspektywach sektora technologicznego.

Kontrakty terminowe wskazują obecnie na około 31% prawdopodobieństwa podwyżki stóp Fed jeszcze w tym miesiącu oraz 75% szans na co najmniej jedną podwyżkę we wrześniu. Deutsche Bank pozostaje optymistyczny wobec amerykańskich akcji, wskazując na blisko 30-procentowy wzrost zysków spółek z S&P 500 i oczekując umiarkowanego, około 2-procentowego wzrostu indeksu w trakcie obecnego sezonu wyników.

Kontrakty na kakao notowane na ICE spadają dziś o około 5% do 5300 USD za tonę, pozostając pod presją mocniejszego dolara, wzrostu zapasów giełdowych do najwyższego poziomu od dwóch lat oraz sygnałów poprawy podaży z Afryki Zachodniej. Eksport kakao z Nigerii wzrósł w czerwcu o 30% r/r, a dostawy z Wybrzeża Kości Słoniowej od początku sezonu zwiększyły się o 21%, co wzmacnia oczekiwania większej dostępności surowca.

Akcje Apple tracą ponad 1% mimo doniesień, że spółka przygotowuje szerokie odświeżenie linii komputerów Mac z myślą o rozwoju funkcji AI, obejmujące nowe modele MacBooków, Mac mini, Mac Studio oraz przyszłe wersje z ekranami OLED.

Walory Reddita tracą około 9% po doniesieniach, że spółka rozważa zakończenie udostępniania swoich treści Google na potrzeby trenowania modeli AI, co mogłoby zagrozić jednemu z jej kluczowych partnerstw związanych ze sztuczną inteligencją.

(podsumowanie w toku)

Wykres US30 (interwał D1)

Kontrakt na indeks Dow Jones Industrial Average rośnie drugą sesję z rzędu i wciąż notowany jest relatywnie blisko historycznych maksimów.

Źródło: xStation5