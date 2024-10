Podsumowanie dnia: Wall Street utrzymuje wzrosty po publikacji Minutes

Minutki FOMC z ostatniego posiedzenia wskazały brak istotnych niespodzianek, mogących wpłynąć na zmienność rynku walut, czy indeksów. Część członków FOMC opowiedziała się za 25 pb obniżką we wrześniu; Fed wskazał wysokie przekonanie co do dalszego spadku inflacji, pomimo solidnej, prognozowanej kondycji gospodarki USA.