Podsumowanie dnia: Wall Street w rozkroku, USA rozważają zniesienie sankcji na irańską ropę

📈 Giełda Amerykańska sesja kasowa notuje delikatną korektę, a początkowy entuzjazm wyraźnie wygasł. Jedynie Dow Jones utrzymuje się powyżej poziomu otwarcia, podczas gdy S&P 500 znajduje się nieznacznie poniżej punktu zamknięcia, a Nasdaq traci ponad 1%.

Alphabet (Google) odnotowuje spadek o ponad 5%, co plasuje te akcje wśród największych zniżek w indeksach S&P 500 i Nasdaq. Presję wywołały odejścia kluczowych osób z obszaru AI, w tym Noama Shazeera (z Gemini do OpenAI) oraz Johna Jumpera (z DeepMind do Anthropic), co wzmogło obawy o odpływ talentów z Google.

SpaceX przedłużył spadki do trzech sesji z rzędu, tracąc dzisiaj 10%. Po wcześniejszym silnym debiucie i chwilowym wyprzedzeniu Microsoftu oraz Amazona, spółka koryguje dynamiczne wzrosty. Jednocześnie firma ujawniła ponad 100 mld USD gotówki i zapowiedziała emisję obligacji, co rynek interpretuje jako próbę finansowania dalszej ekspansji.

Na Starym Kontynencie nastroje pozostają umiarkowanie pozytywne. Jedynie francuski CAC 40 cofnął się o ponad 0,2%, natomiast pozostałe europejskie indeksy zakończyły sesję na plusach – w tym hiszpański IBEX 35, który wzrósł o blisko 1,2%. 🌍 Polityka i Geopolityka Rozmowy USA–Iran w Szwajcarii pozostają głównym tematem na rynkach globalnych. Według doniesień medialnych doniesień negocjacje trwały około 18 godzin i zostały określone przez obie strony jako znaczący postęp w kierunku porozumienia, choć nadal mają charakter wstępny i wymagają doprecyzowania szczegółów.

Wiceprezydent USA JD Vance mówił o „dużym postępie” i potwierdził, że jednym z elementów porozumienia jest powrót inspektorów ONZ ds. nuklearnych, którzy mają nadzorować realizację wstępnych ustaleń. Równolegle strony uzgodniły 60-dniową ścieżkę dalszych negocjacji prowadzących do finalnego porozumienia.

Kluczowym elementem rozmów pozostaje kwestia sankcji na irańską ropę. USA zdecydowały o czasowym zawieszeniu części restrykcji, co ma umożliwić Iranowi legalny eksport surowca na warunkach zbliżonych do rynkowych. Według doniesień medialnych strony uzgodniły wstępny draft przewidujący mechanizm „licencjonowania” sprzedaży ropy oraz częściowe złagodzenie presji finansowej.

Strona irańska podkreśla, że porozumienie ma przede wszystkim wymiar gospodarczy i umożliwia eksport ropy bez dotychczasowych ograniczeń sankcyjnych, choć szczegóły pozostają negocjowane.

Donald Trump we wpisie na Truth Social stwierdził, że Iran zgodzi się na „rozszerzone inspekcje dotyczące broni”, co wpisuje się w szerszy pakiet ustaleń obejmujących zarówno kontrolę programu nuklearnego, jak i infrastruktury wojskowej. Teheran nie odniósł się bezpośrednio do tej wypowiedzi, jednak równolegle podkreśla, że kluczowym celem jest stabilizacja gospodarcza i przywrócenie eksportu ropy.

Całość wskazuje na dwa równoległe filary negocjacji: z jednej strony są to mechanizmy kontroli nuklearnej i inspekcje międzynarodowe, a z drugiej – stopniowe odmrażanie irańskiego eksportu ropy i częściowe luzowanie sankcji. Mimo przełomu, proces pozostaje na wczesnym etapie, a szczegóły dotyczące zakresu kontroli, harmonogramu oraz pełnej skali znoszenia restrykcji wciąż są negocjowane.

Rynek koncentruje się obecnie na dalszym rozwoju sytuacji geopolitycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tempa wdrażania porozumienia USA–Iran oraz jego wpływu na ceny surowców.

Sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii była dodatkowym czynnikiem wpływającym na nastroje w Europie. Rezygnacja premiera Keira Starmera została szeroko odnotowana, jednak reakcja rynków pozostała stonowana. 💱 Waluty i Obligacje Funt stracił jedynie 0,19% wobec dolara w reakcji na rezygnację brytyjskiego premiera i w późniejszej części dnia odrobił straty.

Rentowności 10-letnich obligacji gilts pozostały stabilne, co sugeruje, że ruch polityczny w Wielkiej Brytanii był w dużej mierze wcześniej zdyskontowany przez rynek. 🛢️ Surowce Na rynku metali szlachetnych panują mieszane nastroje. Złoto traci około 1% i testuje poziom 4200 USD za uncję, natomiast srebro zyskuje około 1% i zbliża się do 65 USD.

Ropa naftowa kontynuuje korektę, spadając o ponad 3%. Odzwierciedla to bezpośrednią reakcję na poprawę nastrojów wokół potencjalnego porozumienia i oczekiwania dotyczące luzowania sankcji. W efekcie Brent zszedł poniżej 78 USD, a WTI poniżej 74 USD. 🪙 Kryptowaluty Nieśmiałe wzrosty zaobserwowano również na rynku aktywów cyfrowych.

Ethereum zyskuje ponad 0,3% i przebiło poziom 1730 USD.

Bitcoin odnotował wzrost o ponad 0,4% i testuje poziom 64 500 USD.

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