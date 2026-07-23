Podsumowanie Dnia: Wojenne zapowiedzi Trumpa ciążą rynkom. Wall Street tonie w czerwieni

🌐 Geopolityka Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wywołuje globalny sentyment risk-off, w ramach którego na światowych rynkach obserwujemy wyraźny wzrost awersji do ryzyka oraz ucieczkę inwestorów z zajmowanych pozycji..

Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z Axios przyznał, że rozważa przeprowadzenie „masowego ataku” na Iran, który miałby być „większy niż wszystko, co miało miejsce wcześniej”, dodając jednocześnie, że jest blisko podjęcia ostatecznej decyzji.

Rynek odebrał te słowa jako sygnał, że konflikt może wejść w nową, znacznie bardziej niebezpieczną fazę.

Sytuację dodatkowo zaostrza seria irańskich ataków rakietowych i dronowych na cele w Jordanii, Bahrajnie oraz Kuwejcie, które nastąpiły po dwunastym dniu amerykańskich nalotów na cele związane z Iranem.

Władze Kuwejtu poinformowały o ataku na przejście graniczne Al-Abdali przy granicy z Irakiem, co pokazuje, że działania wojenne zaczynają obejmować coraz większą część regionu Zatoki Perskiej.

Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie, zalecając obywatelom przebywającym na Bliskim Wschodzie przygotowanie się na możliwe zakłócenia w ruchu lotniczym oraz ewentualne odwoływanie połączeń.

Sekretarz generalny ONZ António Guterres ostrzegł podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, że sytuacja na Bliskim Wschodzie „wymyka się spod kontroli” oraz wezwał do przywrócenia swobody żeglugi w cieśninach Ormuz i Bab al-Mandab, podkreślając, że jedyną drogą do rozwiązania kryzysu pozostaje dyplomacja. 📈 Giełda Sesja na Wall Street przebiega pod wyraźną przewagą sprzedających, a wyprzedaż rozlewa się na cały rynek, stawiając amerykańskie indeksy pod znaczną presją.

Indeks Dow Jones traci około 1%, S&P 500 zniżkuje o około 1,2%, natomiast Nasdaq 100 spada o ponad 2%.

Wśród głównych czynników ciągnących rynek w dół znajdują się Alphabet oraz Tesla, których akcje wyraźnie tracą po publikacji wyników kwartalnych.

Choć obie spółki przedstawiły rezultaty lepsze od oczekiwań analityków, reakcja inwestorów pozostaje negatywna.

W przypadku Alphabetu rynek koncentruje się na rosnących nakładach na rozwój sztucznej inteligencji; spółka nadal korzysta z mocnej pozycji w biznesie reklamowym oraz dynamicznego wzrostu segmentu Google Cloud, jednak inwestorzy oczekują coraz bardziej wymiernych efektów wielomiliardowych inwestycji w AI.

Obawy dotyczą przede wszystkim tego, że wysokie wydatki mogą w najbliższych kwartałach ciążyć na przepływach pieniężnych, zanim przełożą się na wyższą rentowność.

Z kolei Tesla, mimo wzrostu sprzedaży oraz ambitnych planów związanych z autonomiczną jazdą, sztuczną inteligencją i projektem humanoidalnego robota Optimus, nadal mierzy się z presją na marże i rosnącą konkurencją na rynku samochodów elektrycznych.

Dzisiaj po sesji poznamy wyniki spółki Intel, która musi pokazać, że prowadzona restrukturyzacja zaczyna przynosić wymierne korzyści.

Na Starym Kontynencie dominowały dzisiaj znaczące spadki, a większość europejskich indeksów pokryła się czerwienią.

Brytyjski FTSE 100 stracił 0,7%, francuski CAC 40 spadł o ponad 1,6%, niemiecki DAX stracił prawie 1,8%, a hiszpański IBEX 35 zniżkował o ponad 1,5%. 🏛️ Makroekonomia EBC (Europejski Bank Centralny) utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Cotygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA spadła o 22 tys. do zaledwie 187 tys., osiągając najniższy poziom od 1969 roku i wyraźnie przebijając oczekiwania rynku.

Dane z rynku pracy potwierdzają jego utrzymującą się siłę, co wspiera dolara i może zwiększać argumenty za utrzymaniem restrykcyjnej polityki Fed. 🛢️ Surowce Cena ropy Brent kieruje się w strone psychologicznej bariery 100 USD za baryłkę, rosnąc o ponad 6% po atakach Huti na żeglugę na Morzu Czerwonym.

Największe obawy inwestorów koncentrują się wokół bezpieczeństwa transportu ropy naftowej w dwóch kluczowych punktach: cieśninie Ormuz oraz cieśninie Bab al-Mandab.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował o zatrzymaniu trzech tankowców próbujących przepłynąć przez zaminowaną trasę na południe od cieśniny Ormuz; według oświadczenia jeden z tankowców eksplodował i zapalił się, a dwa pozostałe wycofały się.

Dalsza eskalacja napięć wokół Iranu i zagrożenie bezpieczeństwa żeglugi w Zatoce Perskiej mogą utrzymywać wyjątkową zmienność na rynku ropy oraz utrwalać globalny sentyment risk-off.

Wyprzedaż objęła również większość metali przemysłowych. 🪙 Metale Szlachetne Pogorszenie sentymentu wraz ze wzrostem napięć na Bliskim Wschodzie obserwujemy na metalach szlachetnych.

Złoto traci ponad 2% i testuje poziom 4050 USD.

Srebro zniżkuje o prawie 4% i spada poniżej 60 USD. 💵 Waluty W efekcie na rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie obserwujemy umocnienie dolara amerykańskiego względem innych głównych walut. 🪙 Kryptowaluty Wyprzedaż obejmuje również rynek kryptowalut.

Bitcoin traci prawie 2% i spada poniżej 65 000 USD.

Ethereum zniżkuje o prawie 2,5% i spada poniżej 1900 USD.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.