Podsumowanie dnia: Wzrosty na ropie i Wall Street 📈EURUSD traci 0,5%

US100 zyskuje ponad 1%, a amerykańskie indeksy odzyskują siły po wyprzedaży podczas środowej sesji. Dane z USA od pozwoleń na budowę, przez produkcję przemysłową i wreszcie zamówienia na dobra trwałe przekroczyły oczekiwania, umacniając amerykańskiego dolara.

Według Citadel Securities inwestorzy detaliczni kupują akcje spółek software’owych w rekordowej skali na platformie Citadel (dane zbierane od 2017 r..: „Net notional na naszej platformie osiągnął poziomy, których nigdy wcześniej nie obserwowaliśmy.”

Citadel podkreślił, że skala, trwałość i szerokość zakupów istotnie przebiły wcześniejsze szczyty, co pokazuje, że detal jest kluczowym źródłem dodatkowego popytu na początku 2026 r. Ś redni dzienny popyt w dolarach na amerykańskie akcje (2 stycznia – 13 lutego) był ok. 25% wyższy niż poprzedni rekord z 2021 r. i ok. 2x wyższy niż średnia z lat 2020–2025 .

Momentum przeniosło się także na opcje – udział detalistów w 2026 r. jest już historycznie wysoki. Średni dzienny wolumen opcji od początku roku jest prawie 50% powyżej średniej z lat 2020–2025 oraz ponad 15% wyżej niż tempo z ubiegłego roku. Inwestorzy detaliczni w opcjach byli netto kupującymi w 41 z ostatnich 42 tygodni, co sugeruje utrzymujący się apetyt na ryzyko, a nie incydentalne pozycjonowanie.

Co intereusjące, mimo umacniającego się dziś indeksu dolara (USDIDX) i prawie 0,5% tonącego eurodolara, obserwujemy wzrost cen metali szlachetnych. Złoto rośnie prawie o 2,5%, próbując trwale przebić psychologiczny opór w okolicach 5000 USD za uncję, a srebro skacze aż o 5%. Wydaje się, że tu sytuacja także może mieć istotny komponent detalicznych przepływów.

Dane z USA

Produkcja przemysłowa (m/m): 0,7% (Oczekiwano: 0,4%*; Poprzednio: 0,4%; Rewizja: 0,2%)

Produkcja przemysłowa (r/r): 2,3% (Poprzednio: 1,99%)

Produkcja wytwórcza (m/m): 0,6%(Oczekiwano: 0,4%*; Poprzednio: 0,2%)

Wskaźnik użycia mocy wytwórcznych: 76,2% (Oczekiwano: 76,6%*; Poprzednio: 77,3%; Rewizja: 75,7%)

Zamówienia na dobra trwałe (m/m): -1,4% (Oczekiwane: -1,8%*; Poprzednio: 5,4%)

Zamówienia na dobra trwałe – bazowe (m/m): 0,9% (Oczekiwane: 0,3%*; Poprzednio: 0,4%)

Zamówienia na dobra trwałe bez obronności (m/m): -2,5% (Poprzednio: 6,6%)

Zamówienia na dobra trwałe bez transportu (m/m): 0,9% (Oczekiwano: 0,3%*; Poprzednio: 0,4%)

Pozwolenia na budowę: 1,448 mln (Oczekiwane: 1,400 mln*; Poprzednie: 1,411 mln)

Rozpoczęte budowy domów: 1,404 mln (Oczekiwane: 1,310 mln*; Poprzednie: 1,272 mln)

Kakao notuje potężne spadki i spada ponad 6%. Od początku roku ceny surowca spadły już o ponad 45%. Ghana (drugi największy producent) obniżyła w zeszłym tygodniu ceny skupu (tzw. farmgate) o prawie 30%. Wybrzeże Kości Słoniowej (największy producent) deklaruje, że nie zmieni stawek skupu do końca obecnego głównego sezonu (31 marca), choć pojawiły się doniesienia, że rozważa obniżkę.

Rynek wycenia rosnące ryzyko eskalacji militarnej na Bliskim Wschodzie po tym jak USA przeniosły do regionu jeszcze więcej sprzętu militarnego. Ropa zyskuje na fali tych obaw ponad 3,5%. Kryptowaluty wciąż radzą sobie słabo. Bitcoin notowany jest w pobliżu 67 tys. USD, choć początkowo zareagował na odbicie giełdy w USA.

Protokół ze styczniowego posiedzenia Fed

Zdecydowana większość uczestników oceniła, że warunki na rynku pracy zaczęły wykazywać oznaki stabilizacji, a ryzyka w dół zmalały.

Uczestnicy generalnie uznali, że przy odpowiednio prowadzonej polityce pieniężnej rynek pracy prawdopodobnie ustabilizuje się, a następnie poprawi w tym roku.

Bankierzy zauważyli, że aktywność gospodarcza wygląda na rosnącą w solidnym tempie; w ujęciu ogólnym oczekiwali, że tempo wzrostu pozostanie solidne w 2026 r.

Kilku członków skłaniało się ku „dwustronnemu” sformułowaniu komunikacji dotyczącej przyszłej ścieżki stóp (tj. sygnalizowaniu, że decyzje mogą pójść w obie strony w zależności od danych).

Część uczestników widziała przestrzeń na większą liczbę cięć, jeśli inflacja będzie spadać zgodnie z oczekiwaniami.

Większość ostrzegała jednak, że proces dezinflacji może postępować wolniej, niż zakłada rynek.

