Podwyższona inflacja w Kanadzie, czy na pewno? 🍁❓

14:30 - Dane o inflacji z Kanady:

Bazowa Inflacja Konsumencka YoY: 2,8% (Poprzednio: 2,9%)

Bazowa Inflacja Konsumencka MoM: -0,4% (Poprzednio: 0,1%)

Inflacja Konsumencka YoY: 2,3% (Oczekiwano: 2,2%, Poprzednio: 2,4%)

Inflacja Konsumencka MoM: -0,2% (Oczekiwano: -0,3%, Poprzednio: 0,1%)

Dane o inflacji z Kanady okazały się mieszane jednak wskazują wyraźny kierunek dla BoC oraz rynku. Dolar Kanadyjski zauwazalnie umocnił się po odczycie wobec Dolara amerykańskiego. Stało się tak ponieważ inflacja “ogólna” okazała się powyżej oczekiwań. Rynek oczekiwał spadku do 2,2% a inflacja spadła jedynie do 2,3%. Analogiczna sytułacja wystepuje w ujęciu rocznym. Rynek dyskontuje że skoro dezinflacja postępuje wolniej niż oczekiwano, wymusza to bardziej konserwatywne obniżki stóp.

Co rynek pominał to inflacja bazowa, która spadła w ujęciu rocznym do 2,8% i o aż 0,4% w ujęciu miesięcznym. Skąd tak duża róznica miedzy inflacją całościową a bazową?

Inflacja bazowa to głównie inflacja żywności i energi. Docelowo, oznacza to inflacje zewnętrzną, zwłaszcza w przypadku Kanady która znaczną cześć przetwozonej żywności importuje, a której import jest dodatkowo wrażliwy na różnce kursowe między CAD a USD. Dezinflacja postepuje a spowalniaja ją tymzcasowe i zewnętrzne wachania, wyraźnie schłodził się tez rynek pracy.

Ten zestaw danych daje sygnał utwierdzający bank kanady w swoich dotychczasowych założniach, a rynek nadmiernie stara się wyprzedzac trendy których nie ma.

