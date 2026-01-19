Podwyższona inflacja w Kanadzie, czy na pewno? 🍁❓

14:30 - Dane o inflacji z Kanady:
- Bazowa Inflacja Konsumencka YoY: 2,8% (Poprzednio: 2,9%)
- Bazowa Inflacja Konsumencka MoM: -0,4% (Poprzednio: 0,1%)
- Inflacja Konsumencka YoY: 2,3% (Oczekiwano: 2,2%, Poprzednio: 2,4%)
- Inflacja Konsumencka MoM: -0,2% (Oczekiwano: -0,3%, Poprzednio: 0,1%)
Dane o inflacji z Kanady okazały się mieszane jednak wskazują wyraźny kierunek dla BoC oraz rynku. Dolar Kanadyjski zauwazalnie umocnił się po odczycie wobec Dolara amerykańskiego. Stało się tak ponieważ inflacja “ogólna” okazała się powyżej oczekiwań. Rynek oczekiwał spadku do 2,2% a inflacja spadła jedynie do 2,3%. Analogiczna sytułacja wystepuje w ujęciu rocznym. Rynek dyskontuje że skoro dezinflacja postępuje wolniej niż oczekiwano, wymusza to bardziej konserwatywne obniżki stóp.
Co rynek pominał to inflacja bazowa, która spadła w ujęciu rocznym do 2,8% i o aż 0,4% w ujęciu miesięcznym. Skąd tak duża róznica miedzy inflacją całościową a bazową?
Inflacja bazowa to głównie inflacja żywności i energi. Docelowo, oznacza to inflacje zewnętrzną, zwłaszcza w przypadku Kanady która znaczną cześć przetwozonej żywności importuje, a której import jest dodatkowo wrażliwy na różnce kursowe między CAD a USD. Dezinflacja postepuje a spowalniaja ją tymzcasowe i zewnętrzne wachania, wyraźnie schłodził się tez rynek pracy.
Ten zestaw danych daje sygnał utwierdzający bank kanady w swoich dotychczasowych założniach, a rynek nadmiernie stara się wyprzedzac trendy których nie ma.
USDCAD (D1)
Źródło: xStation5
⏫USDJPY pozostaje wysoko. BoJ utrzymuje stopy i pozostaje ostrożny
☑️Zagłosuj na XTB
Komentarz walutowy – słabość dolara pomaga złotemu
Kalendarz ekonomiczny: PMI z Europy i USA w centrum uwagi (23.01.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.